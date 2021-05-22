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В «Локомотиве» рассчитывают, что Чорлука войдёт в тренерский штаб клуба

22 мая 2021, 09:20

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что в московском футбольном клубе рассчитывают на то, что защитник Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб в следующем году.

У Марко Николича полный карт-бланш на формирование тренерского штаба, опять же, это его зона ответственности. Мы рады и гордимся, что легенды «Локомотива» входят в тренерский штаб. Рассчитываем, что Ведран пополнит ряды работников штаба Марко в следующем году. У Чорлуки и Николича есть желание работать вместе.

Ранее стало известно, что Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

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Все комментарии
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
22 мая в 13:28
А я вот уверен,что Ведран без подсказчиков из стана армейцев как-нибудь до разберётся,что ему делать.Вы Оличу с Пирло указывайте какой клуб им разваливать...
oFANATo
oFANATo
22 мая в 13:12, ред.
У Чорлуки выбор - или в сборной помощником, или в Локо помощником главного тренера.
rubinovyi2
rubinovyi2
22 мая в 10:42
Это ведро с луком картины не испортит..))))
gen.v3trov
gen.v3trov
22 мая в 09:48, ред.
Ведран - очень опытный игрок, он прошел большой путь в футболе. Во всех командах был значимой фигурой - как на поле, так и за его пределами. Долгое время был капитаном Локо, а значит он авторитет, как в раздевалке, так и на поле, а это очень важно всем командам иметь такого человека в команде, который может по дружески, по товарищески подсказать, указать на ошибки.
Вряд ли у него возникнут трудности, Ведран со всем разберется, он профессионал и очень опытный человек.
Ironigor
Ironigor
22 мая в 09:41
Хороший был игрок, ну и пусть едет к себе на родину работать в своей сборной !!! Что у Локо своих ассистентов мало ??? Это уже входит в какую-то моду , непонятную !!!???
mihaluch
mihaluch
22 мая в 09:27
Если всё будет нормально то войдёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 09:22
Надо ввести,заслужил
ЮЗИК
ЮЗИК
22 мая в 09:21
Думается он сам на это насчитывает
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