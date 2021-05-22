В «Локомотиве» рассчитывают, что Чорлука войдёт в тренерский штаб клуба

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22 мая 2021, 09:20

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что в московском футбольном клубе рассчитывают на то, что защитник войдет в тренерский штаб в следующем году.

У Марко Николича полный карт-бланш на формирование тренерского штаба, опять же, это его зона ответственности. Мы рады и гордимся, что легенды «Локомотива» входят в тренерский штаб. Рассчитываем, что Ведран пополнит ряды работников штаба Марко в следующем году. У Чорлуки и Николича есть желание работать вместе.

Ранее стало известно, что Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.