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Сычёв: «Серия из 11 побед показала, что Николич — сильный специалист»

22 мая 2021, 07:24

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил работу главного тренера «железнодорожников» Марко Николича в завершившемся сезоне.

Положительно [оцениваю работу тренера], потому что та серия из 11 [победных] матчей показала, что он сильный специалист. Конечно, я впечатлён [серией], вся Россия впечатлена, никто не ожидал. Команда играла очень ярко и мощно, это заслуга тренера и очень большая заслуга игроков. То, какой была весенняя часть, — это очень качественно и позволяет надеяться, что дальше будет всё хорошо.

Конечно, команде необходимо усиление. Мы ещё не знаем планов нового руководства по нынешнему составу, надо послушать, что они скажут, с кем подпишут [контракт], кого продадут. Усиление и изменения в составе точно будут.

Ранее стало известно о том, что Николич подписал новый контракт с «Локомотивом».

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sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
22 мая в 13:55
Ложка на половник смахивает)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 09:21
Усиление точно надо!
ДСА
ДСА
22 мая в 08:53
Потом везение закончилось.
mor57
mor57
22 мая в 08:24
никогда не считал сычева умным человеком..
взять хотя бы 2 игры где в наглую засудили соперников ,(я больше локо и не смотрел ...не интересно)
то это уже показатель того как тащили паровозик.....
а 6-1 показал чего они стоят!
beefs
beefs ответ sv_1969 (раскрыть)
22 мая в 07:50
без ложки дегтя не бывает...
sv_1969
sv_1969
22 мая в 07:46
1:6 только подтвердили это)))
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