Сычёв: «Серия из 11 побед показала, что Николич — сильный специалист»

Бывший нападающий «Локомотива» оценил работу главного тренера «железнодорожников» в завершившемся сезоне.

Положительно [оцениваю работу тренера], потому что та серия из 11 [победных] матчей показала, что он сильный специалист. Конечно, я впечатлён [серией], вся Россия впечатлена, никто не ожидал. Команда играла очень ярко и мощно, это заслуга тренера и очень большая заслуга игроков. То, какой была весенняя часть, — это очень качественно и позволяет надеяться, что дальше будет всё хорошо.

Конечно, команде необходимо усиление. Мы ещё не знаем планов нового руководства по нынешнему составу, надо послушать, что они скажут, с кем подпишут [контракт], кого продадут. Усиление и изменения в составе точно будут.