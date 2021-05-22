Атаманенко уйдёт с поста коммерческого директора «Спартака»

Как сообщает источник, коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко в ближайшее время покинет клуб.
Атаманенко вернулся в московский клуб в сентябре 2020 года. Ранее он уже работал в московском клубе с 2014 по 2019 год.
Ранее о выходе из совета директоров «Спартака» объявила Зарема Салихова.
P.S. А перечислил конечно не всех, там ооооочень большой список!
P.S. А перечислил конечно не всех, там ооооочень большой список!
Березуцкий ушел из ЦСКА
Гончаренко ушел из ЦСКА
Овчинников и Онопко покинули ЦСКА
ЦСКА подтвердил информацию об уходе Александра Ермаковича. Более того, клуб покидает еще один член тренерского штаба Руслан Зубик.
Из ЦСКА ушел Евгений Варламов
Березуцкий ушел из ЦСКА
Гончаренко ушел из ЦСКА
Овчинников и Онопко покинули ЦСКА
ЦСКА подтвердил информацию об уходе Александра Ермаковича. Более того, клуб покидает еще один член тренерского штаба Руслан Зубик.
Из ЦСКА ушел Евгений Варламов
Царевна Зарема - несмеяна , видать никак не может успокоиться !
Царевна Зарема - несмеяна , видать никак не может успокоиться !