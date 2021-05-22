Атаманенко уйдёт с поста коммерческого директора «Спартака»

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22 мая 2021, 10:48

Как сообщает источник, коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко в ближайшее время покинет клуб.

Атаманенко вернулся в московский клуб в сентябре 2020 года. Ранее он уже работал в московском клубе с 2014 по 2019 год.

Ранее о выходе из совета директоров «Спартака» объявила Зарема Салихова.