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Атаманенко уйдёт с поста коммерческого директора «Спартака»

22 мая 2021, 10:48

Как сообщает источник, коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко в ближайшее время покинет клуб.

Атаманенко вернулся в московский клуб в сентябре 2020 года. Ранее он уже работал в московском клубе с 2014 по 2019 год.

Ранее о выходе из совета директоров «Спартака» объявила Зарема Салихова.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
22 мая в 16:15, ред.
    Jack White
    Jack White
    22 мая в 15:42
    Ох, смотри не промахнись, Атаман. Чтоб не дрогнула рука невзначай.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    22 мая в 13:45
    Какая-то чистка происходит в команде
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    22 мая в 13:01, ред.
    А спартачи еще что то про ЦСКА говорили. А у самих КВН отдыхает.))))))))))))))
    Ironigor
    Ironigor ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    22 мая в 12:49
    Этот пост был на Спартаковскую тему , не про ЦСКА. Или вам всё равно, лишь бы что-то против ЦСКА написать ??? Спасибо за понимание, разбор полётов на эту тему считаю закрытым.
    1-я конная
    1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    22 мая в 12:26
    Главное Федун со своей эскортницей на месте )))
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
    22 мая в 11:54
    А какое отношение уход Заремы имеет к "странностям в Спартаке"?! Во всех клубах приходят и уходят люди, но в Спартаке это называется "странностью" а в ЦСКА "порядком вещей"?!)))
    P.S. А перечислил конечно не всех, там ооооочень большой список!
    Ironigor
    Ironigor ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    22 мая в 11:43
    Всех перечислил ,точно ??! И какое отношение они все имеют к Зареме ???
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
    22 мая в 11:22
    А по какие цветочки все ваши тренеры пошли и кто их послал?!
    Березуцкий ушел из ЦСКА
    Гончаренко ушел из ЦСКА
    Овчинников и Онопко покинули ЦСКА
    ЦСКА подтвердил информацию об уходе Александра Ермаковича. Более того, клуб покидает еще один член тренерского штаба Руслан Зубик.
    Из ЦСКА ушел Евгений Варламов
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Ironigor (раскрыть)
    22 мая в 11:17
    Видимо её в Спартаке стало слишком много ! Вот и послали её мужики в лес по ягодки и цветочки ! )))
    Ironigor
    Ironigor
    22 мая в 11:01, ред.
    Что-то идёт всё как-то странно в царстве Спартачей .
    Царевна Зарема - несмеяна , видать никак не может успокоиться !
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