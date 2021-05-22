Салихова выдержала совет директоров «Спартака» 18 дней. Готовьтесь, Зарема будет в клубе главной

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сегодня, 10:44

Прожить жизнь в футболе и разобраться в нем – разные вещи.

Единственная в совете, кто была против Витории

Оппоненты Салиховой в «Спартаке» вбросили серию посылов. Первый – за Руя Виторию проголосовали со счетом 4:1, только Зарема была против. Замечательно, теперь знаем — братья Федуны, Юсуф Алекперов и Александр Матыцын (человек из «Лукойла») лично в ответе за выбор и результат.

Второй посыл – раскручивают тему денег. Будто для Алекперова и Федуна 2 миллиона евро не то же самое, что для вас – 200 рублей. Узнаем лавиной детали сделки с Виторией и его штабом, будто речь не о клубе, где зарплату получали Педро Роша и Аяз Гулиев. И где тратили недавно 8-11 млрд рублей в год.

Третий посыл видим через Червиченко и компанию. Сводится к обычному сексизму. Мол, что Зарема может понимать? А теперь вспомните, зачем 18 дней назад жена Федуна была включена в совет директоров из пяти человек. Для аудита деятельности и анализа системы вознаграждений. Проверяла, куда идут деньги.

Причем миллионы, в том числе, Салиховой. У нее три ребенка от Федуна – наследники. Женщине интересна логика расходов. И если впустую спустят 6-7 миллиардов в год столетия клуба, поставив на Виторию, что играет «4-2-3-1», отдав Жиго, Ларссона и Крала, а еще пролетев мимо группы ЛЧ , то Зарема окажется права.

Экономия 2-3 миллионов евро на тренерах себя не оправдает, если Витория не имеет четкого плана трансферов. А наибольшего успеха добился в «Бенфике», где идеальная система скаутинга без тренера. В противовес Салихова предлагала Фонсеку, что в «Роме» играл «3-4-2-1», или Индзаги – схема «3-5-2». В кандидатурах была логика.

Чем хуже менеджер – тем ему уютнее в «Спартаке»

Сильные, как Васильев с опытом в «Монако», даже на порог не ступают, им наперед все ясно. Прекрасно, что Салихова не стерпела. Людей с характером не хватает «красно-белым». Братья Федуны в футболе не отличаются железной волей. У единственного сына Алекперова нет спортивных компетенций, проголосовал со старшими.

При этом именно Зарема убедила оставить Тедеско зимой. Боссы клуба жаждали отставки, обиделись, что Доменико выбрал жену, а не работу в Москве. Она же повлияла на возвращение Попова, с которым теперь сцепилась. А вот это уже похоже на тенденцию. С Газизовым тоже не сработались. У Салиховой высокая планка требований.

Цорн не подошел, был слишком из мира папы, агентов и «трешь-мнешь». Газизов не подошел, ведь приняли директором, что должен думать о деньгах, а фактически пошел работать вольным художником. Иных увольняли, Зарема ушла сама. Не так часто теплые руководящие должности в «Спартаке» бросают по своей воле.

Есть еще один такой яркий пример – Александр Жирков, фанат ЦСКА . Пришел из банковского сектора, спорил с Федуном, пытался навести порядок. При нем выиграли чемпионство, чуть причесали бюджет клуба и систему расходов. Но Жирков увидел, где оказался, ушел без возврата дважды в одну реку. И его можно понять.

Как только в «Спартаке» появляется тот, кто болеет за результат, а не за свой карман, или человек оказывается полезным футболу – возникают вопросы у всех, кто работает по иной схеме. А раз начинали с отсутствия железной воли и последовательности у Федуна, то небезразличным дарят на прощание фото стадиона.

Характер и логика Заремы пригодятся «Спартаку»

О совете директоров говорит факт, что их нет на официальном сайте клуба. В разделе «Руководство» найдете других – директоров разных направлений без права вето и решающего голоса. Вроде как большие шишки сами должны за все отвечать, а на деле в тени, стараются пройти между капель дождя.

Головы не летят, если выбрали Кононова, Рианчо и так далее. Зарема Салихова поняла совет директоров за 18 дней – плюс ей в резюме футбольного менеджера. Червиченко сразу зашел с классики – якобы оценкой главного тренера и игроков должны заниматься люди, которые «прожили жизнь в футболе и разбираются».

Вот только в России десятки людей прожили жизнь в футболе, а совершенно в нем не разбираются. Молодая жена Федуна может обладать логикой, что перебивает все якобы профессиональные ставки. Хотя бы потому, что кандидатура Витории хороша для клуба, где все четко по графику и спланировано на шесть лет вперед.

А «Спартаку» мог подойти Фонсека. Он характернее, готов вернуться в Восточную Европу. Паулу отдал «волков» на съедение Моуриньо, теперь свободен. А рядом с ним в Риме есть тренер «Лацио» Симоне Индзаги. Младший в семье – талантливый наставник, который подумывает о новом вызове.

Не исключено, что итальянец в ближайшее время будет на рынке. И вот тут надо вспомнить еще одну важную теневую фигуру. Мужчины из «Спартака» явно придумали, что Салихова слушает Камоцци. Вот только Зарема предложила Индзаги, а Попов изначально ставил на Сетьена. Разницу не нужно объяснять.

Никакого демарша нет, есть желание поссорить семью

Якобы Зарема устроила демарш. Неправда, позицию Салиховой в клубе знали давно, отсюда пауза с назначением Витории. Зарема хочет «Спартак» уровня «Зенита», воевать за высокие места с позиции силы и с ярким тренером, только опытнее, чем Тедеско. Ее подход совпадает с фанатским.

Не все поклонники клуба уверены, что добряк Витория выживет в «Спартаке». А вот оппонентам нужны скромняги, ими проще помыкать, отсюда и кандидатура Сетьена. Причем недруги Салиховой перешли грань. Например, приплели день рождения умершего недавно Арнольда Федуна — 21 мая, к решению Заремы.

Играют на чувствах, Федуна и Салихову хотят поссорить. Стала слишком влиятельной. Размолвка выгодна десятку агентов, непонятных директоров и так далее. Например, активно копают под Фетисова – того самого, что избили недавно и что выступает с заявлениями.

Якобы он человек Салиховой и якобы вредит клубу открытостью. Если бы в «Спартаке» нашлось больше принципиальных людей, что готовы уйти, если считают позицию оппонентов тотально неправильной – клуб стал бы успешнее. Так что Салиховой не нужно отступать, ей стоит продолжать считать деньги.

Это не просто жена миллиардера, а мать тройки миллиардеров, так что не списывайте ее со счетов. Похоже, чем активнее будет позиция Заремы – тем больше здоровых дискуссии начнется в «Спартаке». Попов ведь не объяснил, как Витория – добрый многодетный отец, что долго на одном месте не держится, совладает с хаосом.

Можно влиять на клуб без официальной должности

Про Салихову в «Спартаке» фанатам надо четко понимать принципиальную вещь. Не зарабатывает на клубе, как люди, что тащили годами сомнительных игроков и тренеров. Ей ни один агент не предложит откат. Это не значит, что Зарема – хорошая, а остальные поголовно плохие.

Но искренность важна. Это люди вокруг Карреры хотели денег, это менеджеры почти год искали Тедеско правого защитника. Массимо и Доменико болели за «Спартак». Салихова, похоже, тоже восприняла задачу серьезно. Но алая звезда чемпионства 2022 не светит, если вместо стратегии будет тактика.

Уже не смогли спокойно и взвешенно выбрать нового главного тренера за полгода. Спасти может лишь то, что Витория намного лучше, чем показалось Салиховой. Хороший тренер, что выбрал сложнейший для работы клуб. Кстати, нет сомнений, что Зарема признает ошибку, если у португальца получится.

И порадуется, что ошибалась. Еще одна разница со многими, кто якобы разбирается в футболе на основании того, что годами на нем зарабатывает. Приближенные к «Спартаку» ищут скандалы и негатив, а тут банальная принципиальность и даже расчет. Салихова может сделать много полезного для клуба, она вышла, но не ушла.