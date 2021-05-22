Слуцкий обратился с претензией ко всем судьям РПЛ

Главный тренер «Рубина» с претензией обратился ко всем судьям РПЛ .

Наш аналитический отдел посчитал, что «Рубин» — третья команда по наименьшему количеству фолов в РПЛ . Мы в тройке тех, кто фолит меньше всех в лиге. Но по количеству желтых карточек, вторых желтых и красных мы на первом месте. Хотя это показатели прямой корреляции. Как я понимаю: чем меньше фолов, тем меньше получаешь карточек. Возникает вопрос: почему нам показывается такое огромное неправомерное количество желтых? Многие из них ЭСК потом отменяла. Что является прямой корреляцией? Количество желтых карточек, при том, что мы меньше всех фолим — это просто так получилось или потому что вы Слуцкого не очень любите? Объясните мне, пожалуйста, судьи.

С введением ВАР на 70% выросло количество желтых карточек, которые показывают наши арбитры. А с чем это связано? Пусть наши судьи тоже аргументированно объяснят это явление, потому что в других чемпионатах такого огромного роста нет.