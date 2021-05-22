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Слуцкий обратился с претензией ко всем судьям РПЛ

22 мая 2021, 10:59

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий с претензией обратился ко всем судьям РПЛ.

Наш аналитический отдел посчитал, что «Рубин» — третья команда по наименьшему количеству фолов в РПЛ. Мы в тройке тех, кто фолит меньше всех в лиге. Но по количеству желтых карточек, вторых желтых и красных мы на первом месте. Хотя это показатели прямой корреляции. Как я понимаю: чем меньше фолов, тем меньше получаешь карточек. Возникает вопрос: почему нам показывается такое огромное неправомерное количество желтых? Многие из них ЭСК потом отменяла. Что является прямой корреляцией? Количество желтых карточек, при том, что мы меньше всех фолим — это просто так получилось или потому что вы Слуцкого не очень любите? Объясните мне, пожалуйста, судьи.

С введением ВАР на 70% выросло количество желтых карточек, которые показывают наши арбитры. А с чем это связано? Пусть наши судьи тоже аргументированно объяснят это явление, потому что в других чемпионатах такого огромного роста нет.

Ранее Слуцкий уже критиковал судейство в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:34
хочется в целом согласиться
lotsman
lotsman
22 мая в 16:40
Объяснение простое - Фолов меньше, но они все более жестокие, чем у других.
nikoladolgov
nikoladolgov
22 мая в 14:50
Наш долларовый миллиардер Абрамович по совместительству кошелек Путина даже проплатил место главного тренера для Слуцкого в чемпионатах Англии и Голландии , но и там его не стали задерживать - а попросту выгнали за отсутствие результатов ....
Что опять у Лени судьи виноваты ?
Если человек глуп - то этого не изменишь даже за деньги Гинера - Абрамовича.
berda2003
berda2003
22 мая в 14:45
лёня, под дурочка или умника канаешь? можно 10 раз толкнуть и ж.к. не получить или 1 раз шипами въехать в любую часть тела... про корреляцию заговорил, не понимая о чём речь... нет прямой связи между кол-вом фолов, тяжести преступления и любви судей к тебе... так что закрой рот в прямом (слюни потекли, как всегда) и переносном (бред несёшь) смысле...
а судьи у нас расписаны (закреплены за клубами) это мы знаем...
признавайся, при помощи корреляции, кто меньше всех показал карточек и зафиксировал фолов у вас??
DXTK
DXTK
22 мая в 14:37
    311
    311
    22 мая в 14:00
    "это просто так получилось или потому что вы Слуцкого не очень любите?"
    После того, как Лёня ляпнул, что судей надо бить, я думаю, что просто так получилось!)
    SAFqwer
    SAFqwer ответ nikoladolgov (раскрыть)
    22 мая в 13:30
    С ЦСКА-то он точно доказал))) 1/4 ЛЧ и все последние чемпионства-это не доказательства? Если Слуцкий трениришка, то кто тогда Семак, Николич и все остальные?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    22 мая в 13:30
    Вот только не надо пальцем за бугор показывать. В своем хозяйстве бы разобраться . Человеческий фактор никто не отменял, но стремиться к единой трактовке необходимо и это мнение большинства.
    Вопрос закрыт.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    22 мая в 13:17
    Обслуживать все матчи одинаково не-во-змо-жно, а критерии оценки эпизодов всегда будут различаться. Несмотря на то, матчи лидеров это или аутсайдеров. Разве вы не задаёте себе порой вопрос, когда смотрите матч зарубежного чемпионата, почему арбитр в одинаковых вроде эпизодах назначает разное наказание ? Если вы позиционируете себя, как объективный болельщик (специалист, тренер, руководитель команды), то вы не можете не задать себе этот вопрос. Но почему тогда в ИХ чемпионатах вы не акцентируете на этом особого внимания, то у нас неправомерное, на ваш взгляд, решение арбитра выливается в вопрос жизни и смерти ? Будьте тогда объективны до конца, а не тогда, когда вам этого хочется.
    oFANATo
    oFANATo ответ nikoladolgov (раскрыть)
    22 мая в 13:07
    Ну про КС и Слуцкого ничего не скажу...
    А вот в ЦСКА Слуцкий выиграл 3- чемпионства, 2- Кубка и 2- Суперкубка России
    + с ЦСКА в Лиге Чемпионов дошел до 1/4 финала. Матчасть знать надо!
    oFANATo
    oFANATo
    22 мая в 13:04
    «ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СУДЬЯ, ЕГО УЖЕ МОЖНО БИТЬ». ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    22 мая в 12:58
    Отбросим претензии г-на Слуцкого к арбитрам в сторону. И не только его, но и тех, кто волчьей стаей накинулись на них. Таким, как он и ему подобным, приводить аргументы в пользу решений арбитров бес-по-ле-зно. Если наш человек вобьёт себе в голову, что кто-то принимает решения не в пользу "Рубина" из-за нелюбви к Слуцкому, то ему хоть кол на голове теши - доказывать обратное себе дороже. И чем больше приводишь аргументов, что "Борис ( Леонид ), ты не прав" ( Е. Лигачёв ), тем больше Слуцкие приходят к выводу, что они правы. Мелкотравчатый у нас народ, что поделаешь. За этот сезон я устал убеждать (наверное, никогда не получится) оппонентов, что арбитры во всех странах, самые квалифицированные, самые уважаемые, самые неподкупные делали, делают и будут делать ошибки, причём непреднамеренные. Убедился, что это бесполезно, Сизифов труд. Причём именно мы, русские, обвиняем арбитров во всех грехах не потому, что они действительно совершают ошибки, а потому, что нам ТАК хочется. По тем или иным причинам, коих множество. Но то, что мы мелкотравчатые, меня убеждает лишь один факт: если на ошибки арбитров из-за рубежа наши "товарищи" обращают минимум внимания и принимают их как должное ( с кем не бывает ! ), то на российских судей обрушиваются громы и молнии, и никакой громоотвод не помогает. На мой взгляд - позорная ситуация.
    ermak6848
    ermak6848
    22 мая в 12:52
    Претензий много не только у тренеров , но и у болельщиков футбольных клубов России...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    22 мая в 12:31
      Caniggia
      Caniggia ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      22 мая в 12:31
      Единственное, что не только он лучший. Я бы к нему добавил Черевченко и Федотова.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      22 мая в 12:17
      Слуцкер разошелся ...
      Тренеришка то он никакой - доказал с ЦСКА, Крыльями и даже успел в сборной нагадить, а вот поболтать ему дай волю, а особенно гамбургеры полопать .
      Менять нужно систему футбола , убрать чинуш и агентов, зарплаты платить только за результаты , чтоб таких жирных бездарей вообще к РФПЛ не подпускали !
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      22 мая в 12:06
      Со Слуцким нельзя согласиться в одном. "Судьи Слуцкого не любят" и Рубин судят предвзято. Далее, совсем не к месту приведен термин "корреляция". Корреляция - это явная зависимость. Никакой прямой и явной зависимости между общим количеством нарушений Правил (фолов) и количеством желтых карточек нет и быть не может. Команда может быть приучена не фолить "по пустякам", а только тогда нарушать Правила, когда к этому располагает ситуация ( возможность предотвратить опасную ситуацию). В этом случае желтых карточек и может быть относительно много. Во всяком случае никакой негативной тенденции судейства именно против Рубина не было, это очевидно. Были ошибки и против Рубина, и в пользу Рубина, как, впрочем и в отношении других команд. Уровень судейства в РПЛ, конечно , низкий, но я думаю. что Слуцкий, мягко говоря погорячился. Впрочем лучшему тренеру сезона в РПЛ это простительно.
      1-я конная
      1-я конная ответ d_fincher (раскрыть)
      22 мая в 11:56
      Всегда смешно смотреть как тарасовские считают чужие очки, всё время забывая свои про свои +12 и судей
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      22 мая в 11:55
      На счёт зарубежных судей не прокатит, ибо у них тоже график играми забит. Своих дрессировать нужно.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      22 мая в 11:45, ред.
      С Леонидом можно согласиться. Год, несмотря на ВАР, выдался в очередной раз скандальным. Ошибок повлиявших на результаты матчей было достаточно много. Пора бы судьям собраться и более чем серьезно поговорить о правилах. Пора прекратить делить матчи на статусные и не статусные, пора уже закончить с отмазками про задранную вверх планку в одном матче и с "осенним листопадом" из желтых карточек в другом. Все матчи должны судиться одинаково, критерии оценки эпизодов не должны различаться в матчах лидеров и аутсайдеров. Команды в плане судейства должны быть все равны.
      Всем здоровья.
      d_fincher
      d_fincher
      22 мая в 11:43
      Лёня, в след сезона Зенит получит +18 от Н.Новгорода, Сочи и Оренбурга. Так что ты вообще забудешь про желтые карточки. Они не понадобятся.
      Caniggia
      Caniggia
      22 мая в 11:22
      Судейский штаб в нокауте! Карасёв с Лапочкиным судорожно перелистывают словарь профессиональных терминов русского языка, ища значение словосочетания "прямая корреляция"!
      particular
      particular
      22 мая в 11:19
      Судьи не заморачиваются с прямой корреляцией, у них во всём сплошная профанация...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      22 мая в 11:18
      Мы в тройке тех, кто фолит меньше всех в лиге. Но по количеству желтых карточек, вторых желтых и красных мы на первом месте.

      Вот нифига не пойму, как это вяжется одно с другим? Раз фолите меньше всех, тогда откуда карточки? И раз получаете карточки, значит всё таки фолите.
      Но в чём он прав - это в том, что с судейством надо что-то решать. Накосячивших по мелочи наказывать штрафами, особо злостных (наглых) гнать поганой метлой.
      И на ключевые матчи приглашать зарубежных судей...
      Baggio R.
      Baggio R.
      22 мая в 11:15
      Карточки же не только за фолы дают, но и за неспортивное поведение или длинный язык.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      22 мая в 11:10
      Видимо от похмелья отошёл. Вот на судьях и решил оторваться). Эх бабу бы ему!
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      22 мая в 11:05
      депеляция слышал, кореляция нЕд))) играть надо лучше и выигрывать чаще)))
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      22 мая в 11:03
      Левонид,после такой претензии мы теперь еще и в книгу Гиннеса попадем,по количеству горчичников...)))))
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