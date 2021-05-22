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В «Спартаке» подтвердили, что Атаманенко покинет клуб

22 мая 2021, 11:13

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию, что коммерческий директор Александр Атаманенко в ближайшее время покинет клуб.

Это вероятно, такое действительно может случиться.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
22 мая в 12:56
Вслед за Заремой отправят !))
1-я конная
1-я конная ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 мая в 12:12
Дзюбоводительства
1-я конная
1-я конная
22 мая в 12:11
Зулейха:

- Скажи мне правду Атаман - зачем мине твоя любовь? Уволен!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 11:51
У Федуна на долго никто не задерживается. Терпение - это не про Федуна.
makkie
makkie
22 мая в 11:34
Федун никуда не уходит?)
beefs
beefs
22 мая в 11:31
Очередная стабилизация состава клуба...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 мая в 11:20
Очередная чистка рукоЙводительства...
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