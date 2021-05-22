В «Спартаке» подтвердили, что Атаманенко покинет клуб

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию, что коммерческий директор Александр Атаманенко в ближайшее время покинет клуб.
Это вероятно, такое действительно может случиться.
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию, что коммерческий директор Александр Атаманенко в ближайшее время покинет клуб.
Это вероятно, такое действительно может случиться.
- Скажи мне правду Атаман - зачем мине твоя любовь? Уволен!
- Скажи мне правду Атаман - зачем мине твоя любовь? Уволен!