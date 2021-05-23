Ассистентом Моуриньо в «Роме» станет бывший защитник «Интера»

1621763808

23 мая 2021, 12:56

станет новым главным тренером «Ромы» со следующего сезона.

Как сообщается, португальский специалист уже начал собирать тренерский штаб, в который должен будет войти бывший защитник «Ромы» и «Интера» . На данный момент Самуэль занимает должность помощника главного тренера сборной Аргентины, однако Жозе планирует провести встречу со своим бывшим игроком 6-7 июля, чтобы убедить его присоединиться к своей новой команде.

Ожидается, что Самуэль примет окончательное решение после 11 июля, когда завершится Кубок Америки.