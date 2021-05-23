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Ассистентом Моуриньо в «Роме» станет бывший защитник «Интера»

23 мая 2021, 12:56

Жозе Моуриньо станет новым главным тренером «Ромы» со следующего сезона.

Как сообщается, португальский специалист уже начал собирать тренерский штаб, в который должен будет войти бывший защитник «Ромы» и «Интера» Вальтер Самуэль. На данный момент Самуэль занимает должность помощника главного тренера сборной Аргентины, однако Жозе планирует провести встречу со своим бывшим игроком 6-7 июля, чтобы убедить его присоединиться к своей новой команде.

Ожидается, что Самуэль примет окончательное решение после 11 июля, когда завершится Кубок Америки.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 мая в 00:11
Да у него везде удачные чемоданы,тут переживать не стоит. Если Шпоры участники ЛЧ, с трудом пробились в ЛЕ,то Рома участник ЛЕ не исключенно,что может быть на грани Серии В.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 мая в 00:10
Жозе обладает какой то магией. Не успел ещё потратить отступные от Леви,появились новые жертвы,причём они сами его отыскали . Чем их не устраивает Фонсека? Хотя в принципе,может им для коллекции нужен более именитый португалец. Он во-истину ОСОБЕННЫЙ.
УЕСКА
УЕСКА
23 мая в 14:51
Теперь Ромой будут руководить интеристы. Посмотрим к чему это приведет.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
23 мая в 14:01, ред.
Жаль Рому. Хороший клуб, а с шарлатаном связался. Развалит он столичный клуб, как Тоттенхэм.(
Caniggia
Caniggia
23 мая в 13:36
А я уж подумал Матерацци!
Дoбрыня
Дoбрыня
23 мая в 13:29
Наверное убедит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 13:01
Удачи ему в Ромк
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