Ассистентом Моуриньо в «Роме» станет бывший защитник «Интера»

Жозе Моуриньо станет новым главным тренером «Ромы» со следующего сезона.
Как сообщается, португальский специалист уже начал собирать тренерский штаб, в который должен будет войти бывший защитник «Ромы» и «Интера» Вальтер Самуэль. На данный момент Самуэль занимает должность помощника главного тренера сборной Аргентины, однако Жозе планирует провести встречу со своим бывшим игроком 6-7 июля, чтобы убедить его присоединиться к своей новой команде.
Ожидается, что Самуэль примет окончательное решение после 11 июля, когда завершится Кубок Америки.