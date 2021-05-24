Итоговая турнирная таблица испанской Примеры сезона-2020/2021

23 мая завершились последние матчи 38-го, заключительного тура чемпионата Испании.
В турнирной таблице на первом месте финишировал «Атлетико» (86 очков), второй — «Реал» (84), третье место заняла «Барселона» (79). Четвертая строчка — у «Севильи» (77). Эти четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Пятое место по итогам сезона у «Реала Сосьедад» (62), шестой — «Бетис» (61). Обе команды примут участие в Лиге Европы, начав с группового этапа.
Седьмую строчку занял «Вильярреал» (58). Эта команда сыграет в плей-офф квалификации Лиги Конференций.
Покидают высший дивизион Испании «Уэска», «Вальядолид» и «Эйбар».
Всем здоровья.
Всем здоровья.
ВСЕМ ДОБРА!
ВСЕМ ДОБРА!