Итоговая турнирная таблица испанской Примеры сезона-2020/2021

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24 мая 2021, 00:23

23 мая завершились последние матчи 38-го, заключительного тура чемпионата Испании.

В турнирной таблице на первом месте финишировал «Атлетико» (86 очков), второй — «Реал» (84), третье место заняла «Барселона» (79). Четвертая строчка — у «Севильи» (77). Эти четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Пятое место по итогам сезона у «Реала Сосьедад» (62), шестой — «Бетис» (61). Обе команды примут участие в Лиге Европы, начав с группового этапа.

Седьмую строчку занял «Вильярреал» (58). Эта команда сыграет в плей-офф квалификации Лиги Конференций.

Покидают высший дивизион Испании «Уэска», «Вальядолид» и «Эйбар».