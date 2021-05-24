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Итоговая турнирная таблица испанской Примеры сезона-2020/2021

24 мая 2021, 00:23

23 мая завершились последние матчи 38-го, заключительного тура чемпионата Испании.

В турнирной таблице на первом месте финишировал «Атлетико» (86 очков), второй — «Реал» (84), третье место заняла «Барселона» (79). Четвертая строчка — у «Севильи» (77). Эти четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Пятое место по итогам сезона у «Реала Сосьедад» (62), шестой — «Бетис» (61). Обе команды примут участие в Лиге Европы, начав с группового этапа.

Седьмую строчку занял «Вильярреал» (58). Эта команда сыграет в плей-офф квалификации Лиги Конференций.

Покидают высший дивизион Испании «Уэска», «Вальядолид» и «Эйбар».

Итоговая турнирная таблица испанской Примеры сезона-2020/2021

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112910415
112910415
24 мая в 21:00
две катастрофы
mihaluch
mihaluch
24 мая в 07:46
Чемпионат всех расставил по своим местам которые они заслужили.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
24 мая в 07:31
Каталонские и испанские клубы не должны играть вместе. Это большой минус федерации футбола и УЕФА. Если бы на следующий сезон пришло другое руководство в Барселону. Настоящее каталонское, можно было наконец сказать про организацию игр в собственном чемпионате или переход в другой чемпионат, пусть в низшую лигу. Это не страшно. Но продолжать это безумие, когда команды фактически из разных стран играют в одном чемпионате и к этому слову присоединяют еще слово "национальный", это безумие и преступление со стороны руководства Барселоны.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 05:01
Приятно видеть Барселону там где она должна быть.
Ironigor
Ironigor
24 мая в 00:46, ред.
Атлетико с Чемпионством! За долго до конца сезона Атлетико с большим отрывом шёл на первом месте, но ближе к концу чемпионата начал расслабляться или у них произошёл спад в игре, но они начали дарить очки даже аутсайдерам. Реал даже мог забрать у них это чемпионство в последних турах. Но произошло то, что произошло. Реал остался вторым, ну а Барселона заняла третье место. Очень неожиданно для меня стало попадание Бетиса в ЛЕ. С чем их и поздравляю. От Вельяреала ожидал большего. Наступает время ожидания следующего сезона, каждый будет ожидать от своих клубов каких-то изменений и ожиданий перемен к лучшему. И пусть следующий сезон станет ещё интереснее и боевитее того, который прошёл. Хотя концовка чемпионата почти во всех странах держала интригу до самого конца, не зависимо играют за чемпионство лидеры или те команды которые играют за выживание. Спасибо вам за классный футбол ⚽
ВСЕМ ДОБРА!
beefs
beefs
24 мая в 00:33
Ну наконец то каникулы, до встречи в новом сезоне...
Leha-ha50
Leha-ha50
24 мая в 00:33
Победа Атлетико несколько успокоила распри между болельщиками Барселоны и Реала. И те , и другие вполне довольны тем, что титул не взял их многолетний главный конкурент. А Атлетико - молодцы, хотя их тоже потряхивало изрядно , чемпионство они взяли вполне заслуженно. Будем надеяться , что в следующем сезоне претендентов на чемпионство меньше не станет.
Всем здоровья.
VeniaminS
VeniaminS
24 мая в 00:32
Все по своим местам.
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