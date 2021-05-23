ГлавнаяНовостиРубрика: Итоги годаИталия. Серия А 2020/2021

«Ювентус» смог добыть путёвку в Лигу чемпионов. Итоги сезона в Серии А

23 мая 2021, 23:55

Сегодня, 23 мая, завершились все матчи 38-го, заключительного тура чемпионата Италии.

Первое место в турнирной таблице занял «Интер» (91 очко), на второй строчке финишировал «Милан» (79), третье место заняла «Аталанта» (78), четвертый — «Ювентус» (78). Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

На пятом месте сезон завершил «Наполи» (77), шестой — «Лацио» (68). Эти две команды примут участие в Лиге Европы, начав с группового этапа.

На седьмой строчке финишировала «Рома» (62). Команда сыграет в квалификации Лиги Конференций.

Высший дивизион чемпионата Италии покидают «Беневенто», «Кротоне» и «Парма».

«Ювентус» смог добыть путёвку в Лигу чемпионов. Итоги сезона в Серии А

Все новости
Итоговая турнирная таблица испанской Примеры сезона-2020/2021
24 мая Комментарии8
«Лилль» стал чемпионом. Итоговая турнирная таблица Лиги 1 сезона-2020/21
24 мая Комментарии18
Характер Симеоне, голы Суареса и сэйвы Облака. Волевой «Атлетико» — чемпион Испании-2020/21
22 маяСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии16
Ошибки ЦСКА в худшем сезоне за двадцать лет: спорные трансферы, поражения в РПЛ и хаотичная смена тренера
18 маяСтанислав Горин в блоге Дно пробитоКомментарии17
5 невероятных метаморфоз РПЛ: преображение «Химок», форвард Кутепов и защитник Сутормин
18 декабря 2020Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
2 победы в 28 матчах еврокубков, РПЛ грозит 9-е место в рейтинге УЕФА
11 декабря 2020Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:36
Криштиану остаётся ?
Ironigor
Ironigor
24 мая в 09:56
А девчонки у Юве ещё круче !!! Круче Всех !!!
feris1
feris1
24 мая в 08:21
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    24 мая в 07:21
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      24 мая в 07:14
      От Италии в этом году сильный состав на ЕК. Могут прилично пошуметь...
      Caniggia
      Caniggia
      24 мая в 06:16
      Непонятно как, но Юве прополз в ЛЧ. Очень странная ничья Наполи, которой по идее, не должно было быть!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      24 мая в 04:56
      С натугой, но...
      Василий 50
      Василий 50
      24 мая в 04:52
      Ну вот, все и закончилось
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      24 мая в 03:25
      Наполи провёл странный матч, сыграв в ничейку
      swed27
      swed27
      24 мая в 03:09
      Браво Ювентус все-таки до ЛЧ дотянул
      Ironigor
      Ironigor ответ vastudio (раскрыть)
      24 мая в 02:31
      Извиняюсь Наполи, всё перемешалось .👍🙋‍♂️😉
      vastudio
      vastudio ответ Ironigor (раскрыть)
      24 мая в 01:51
      А ты точно уверен, что то был Лацио?))))
      allemz
      allemz
      24 мая в 00:37
      Роналда выдохнула, ЛЕ обошла его стороной, самое время отметить это в нежных объятиях своего штатного трубочиста Бадра и попытаться вежливо отказать Спортингу, ссылаясь на непредвиденные форс-мажорные обстоятельства
      mihaluch
      mihaluch
      24 мая в 00:31
      Юве всего лишь четвёртый но и этого достаточно для лиги.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      24 мая в 00:28
      Повезло скажем так.
      Ironigor
      Ironigor
      24 мая в 00:22, ред.
      Такой лёгкой прогулки, победы над Болоньей если честно, давно не видел. Может ситуация подстегнула, может Болонья не хотела играть? Но то, что сегодня Юве смотрелась на голову выше - это факт. Как говорится играли в удовольствие, в лёгкую. И забить могли ещё больше. Когда матч закончился, вся команда побежала досматривать матч где решалась судьба выхода в ЛЧ, между Лацио и Вероной. И сколько радости было на скамейке Юве, когда закончился этот матч. Верона подарила путёвку Юве в ЛЧ, сыграв в ничью с Лацио. Спасибо Верона за ЛЧ! Этот момент напомнил игру Хорватов с Англией, когда Хорватия выиграла и подарила нам путёвку на ЧМ. Хорошо то, что хорошо кончается! С ПОБЕДОЙ ЮВЕ! ВСЕМ ДОБРА!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      24 мая в 00:08
      Аталанта сделала все , чтобы лишить Ювентус ЛЧ. Но Верона явно с таким раскладом была не согласна, в итоге она и протащила Ювентус в ЛЧ. А ведь задача у Вероны была не из легких. Мотивации у них вроде никакой, результат ни на что не влиял...Хотя нет !!! Влиял , на расстановку в первой четверке, очень даже влиял. Игроки Вероны профессионально отнеслись к матчу и лишили Наполи ЛЧ. Ну а Наполи должны винить только себя, ведь никто не думал , что в решающем домашнем матче они потеряют очки.
      Вот и еще один чемпионат финишировал.
      Ждем Евро. Всем здоровья.
      Bom Bom
      Bom Bom
      24 мая в 00:04, ред.
      Аталанта, как я и ожидал, слила последний матч. По итогу сезона есть Кубок и Суперкубок, место в ЛЧ. Могло быть и получше, но будем радоваться тому, что есть) Фанатов Милана поздравляю с долгожданным возвращением в главный турнир Европы! Серия А, ты прекрасна ;)
      Ironigor
      Ironigor
      23 мая в 23:57
      Это Ювентус, это Победа ✌
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100