«Ювентус» смог добыть путёвку в Лигу чемпионов. Итоги сезона в Серии А

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23 мая 2021, 23:55

Сегодня, 23 мая, завершились все матчи 38-го, заключительного тура чемпионата Италии.

Первое место в турнирной таблице занял «Интер» (91 очко), на второй строчке финишировал «Милан» (79), третье место заняла «Аталанта» (78), четвертый — «Ювентус» (78). Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

На пятом месте сезон завершил «Наполи» (77), шестой — «Лацио» (68). Эти две команды примут участие в Лиге Европы, начав с группового этапа.

На седьмой строчке финишировала «Рома» (62). Команда сыграет в квалификации Лиги Конференций.

Высший дивизион чемпионата Италии покидают «Беневенто», «Кротоне» и «Парма».