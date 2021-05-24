«Лилль» стал чемпионом. Итоговая турнирная таблица Лиги 1 сезона-2020/21

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24 мая 2021, 00:07

23 мая завершились все матчи 38-го, заключительного тура чемпионата Франции.

Чемпионом Лиги 1 стал «Лилль», набравший 83 очка. На втором месте сезон завершил ПСЖ (82). Эти две команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Третье место — у «Монако» (78). Монегаски в следующем сезоне сыграют в квалификации Лиги чемпионов.

Четвертое место занял «Лион» (76), пятый — «Марсель» (59). Обе команды примут участие в Лиге Европы, начав с группового этапа.

На шестом месте финишировал «Ренн» (58). Он сыграет в квалификации Лиги Конференций.

Покидают высший французский дивизион «Ним» и «Дижон». «Нант» сыграет в переходных матчах.