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«Лилль» стал чемпионом. Итоговая турнирная таблица Лиги 1 сезона-2020/21

24 мая 2021, 00:07

23 мая завершились все матчи 38-го, заключительного тура чемпионата Франции.

Чемпионом Лиги 1 стал «Лилль», набравший 83 очка. На втором месте сезон завершил ПСЖ (82). Эти две команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Третье место — у «Монако» (78). Монегаски в следующем сезоне сыграют в квалификации Лиги чемпионов.

Четвертое место занял «Лион» (76), пятый — «Марсель» (59). Обе команды примут участие в Лиге Европы, начав с группового этапа.

На шестом месте финишировал «Ренн» (58). Он сыграет в квалификации Лиги Конференций.

Покидают высший французский дивизион «Ним» и «Дижон». «Нант» сыграет в переходных матчах.

«Лилль» стал чемпионом. Итоговая турнирная таблица Лиги 1 сезона-2020/21

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
24 мая в 11:48
Лилль однозначно лучшая команда Франции. Заслуженное чемпионство!
bsww
bsww
24 мая в 08:58
ПСЖ с их финансовыми возможностями лучше забить на чемпионский титул и занимать в чемпионате последнее ЛИГИЧЕМПИОНСКОЕ место, чтобы играть в квалификации и там в группе были три клуба наверняка. Что касается борьбы, то им лучше сливать игры весной для борьбы на два фронта, если у конкурентов ничего не будет получаться
VeniaminS
VeniaminS
24 мая в 08:54
Лилль молодцы!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 мая в 07:56
Отрадно, что Монако выше Лиона.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 мая в 07:35
Монако молодцы,Санька с бронзой!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 06:01
На этот раз шейхи профукали бабки.
Ozabot
Ozabot
24 мая в 05:50
«Лилль» хорош. Просто шикарнейшая темная лошадка с злыми турками. Поздравляю с чемпионством.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 мая в 05:35
И это при живом ПСЖ, с его суперзвездами просто фантастика!
ДСА
ДСА
24 мая в 04:35
Миллионы ПСЖ не помогли.
swed27
swed27
24 мая в 02:05
Спартак может встретиться с Монако в квалификации ЛЧ
vastudio
vastudio
24 мая в 02:02
Вспоминается очная встреча Лилля и ПСЖ, вот тогда Лилль и выиграл свой чемпионский титул. Игра была на 6 очков,кто больше захотел , тот и выиграл)
Akatsuki72
Akatsuki72
24 мая в 01:47
Атака выигрывает матчи, оборона - турниры. Лилль - это доказал. Моолодцы! Воспользовались своим шансом!
mihaluch
mihaluch
24 мая в 01:41
Трудно было но стали.
Ironigor
Ironigor
24 мая в 00:52
Всё таки заставили миллионеров пить Боржоми , вместо шампанского !!!
allemz
allemz ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 мая в 00:28
Воины обещали умереть на поле, но им впадлу как-то стало или забыли, бывает чо
Leha-ha50
Leha-ha50
24 мая в 00:19
Несколько неожиданный итог . Но ведь - это футбол. Когда ПСЖ потряхивало в течении сезона , все равно не покидало ощущение , что они свое возьмут, ведь по составу равных им нет в лиге. Но набор звезд - это еще не гарантия успеха, в чем мы в итоге и убедились. Лиль оказался чуть стабильнее и заслуженно взял чемпионство. Неплохой результат показал и Монако, хотя поначалу не все ладилось. Но в итоге попадание в ЛЧ и бронза - это успех . Будем надеяться , что в следующем сезоне нас ждет такая же острая борьба за чемпионство.
Всем здоровья.
allemz
allemz
24 мая в 00:18
Лилль с чемпионством, искренне рад их успеху, красавчики, что ещё сказать!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 мая в 00:11
Богатые тоже плачут!!!
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