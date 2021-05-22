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«Вольфсбург» — в ЛЧ, «Шальке» и «Вердер» вылетели. Итоги сезона Бундеслиги

22 мая 2021, 18:45

22 мая состоялись матчи заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионом страны в этом сезоне стала «Бавария» (78 очков), на второй строчке финишировал «РБ Лейпциг» (65), третья — «Боруссия» Дортмунд (64), на четвертом месте — «Вольфсбург» (61). Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

На пятой строчке завершил сезон «Айнтрахт» (60), шестой — «Байер» (52). Эти команды примут участие в Лиге Европы с групповой стадии. На седьмом месте — «Унион» Берлин (50), команда сыграет в плей-офф квалификации Лиги Конференций.

Высший дивизион покидают «Вердер» и «Шальке». В стыковых матчах сыграет «Кёльн».

«Вольфсбург» — в ЛЧ, «Шальке» и «Вердер» вылетели. Итоги сезона Бундеслиги

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Все комментарии
Capitan555
Capitan555
22 мая в 21:10
Жаль Вердер......
Tommy Lee
Tommy Lee ответ barcamilan (раскрыть)
22 мая в 20:52
От Шальке как раз ожидаемо было.
ДАША Д
ДАША Д
22 мая в 20:43
Пора Газпрому сворачивать спонсорскую поддержку.
barcamilan
barcamilan
22 мая в 20:28
нежданчик от вердера и шальке
A.S.A
A.S.A
22 мая в 20:18
Ну чтож Бремен, ваша песенка спета... а помнится тот веселый Вердер Томаса Шаафа который много пропускал, но еще больше забивал, играл только в атаку не думая о защите...и очень жаль , что слишком поздно вернули Томаса выручать родной клуб от вылета,но увы не удалось...хотя последние несколько лет команда катилась вниз
Ну а Шальке очень жаль, надеюсь вернутся в следующем сезоне
Василий 50
Василий 50
22 мая в 20:17
Они все заслужили
DVL
DVL
22 мая в 19:52
б** Вердер, как же так
старина
старина
22 мая в 19:45
Неплохой в целом сезон для шмелей.И Кубок взяли.Поглядим на Розе с его работой в будущем сезоне
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
22 мая в 19:24
Вердер давно к этому шёл...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
22 мая в 19:19
музыканты доигрались...козлы, молодцы, выскочили в стыки в последний момент. теперь лишь бы стыки не профукали
баск
баск
22 мая в 19:02
Как же Филя хочет остаться у волков и не возвращаться к нам..

За последюю неделю, когда вопрос встал ребром, он три банки забил в двух матчах- столько же, сколько в предыдущие 22.
Выкупят волки его, наверное, а жаль.
Хороший игрочина, да не про нашу честь оказался. Не повезло..
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
22 мая в 18:58
Шальке жаль!
Надеюсь, в следующем сезоне вернутся!
Ironigor
Ironigor
22 мая в 18:50
Всё было предсказуемо, вот только Боруссия Д и Лейпциг могли поменяться местами.
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