«Вольфсбург» — в ЛЧ, «Шальке» и «Вердер» вылетели. Итоги сезона Бундеслиги

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22 мая 2021, 18:45

22 мая состоялись матчи заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионом страны в этом сезоне стала «Бавария» (78 очков), на второй строчке финишировал «РБ Лейпциг» (65), третья — «Боруссия» Дортмунд (64), на четвертом месте — «Вольфсбург» (61). Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

На пятой строчке завершил сезон «Айнтрахт» (60), шестой — «Байер» (52). Эти команды примут участие в Лиге Европы с групповой стадии. На седьмом месте — «Унион» Берлин (50), команда сыграет в плей-офф квалификации Лиги Конференций.

Высший дивизион покидают «Вердер» и «Шальке». В стыковых матчах сыграет «Кёльн».