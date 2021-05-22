Характер Симеоне, голы Суареса и сэйвы Облака. Волевой «Атлетико» — чемпион Испании-2020/21

1621710234

вчера, 22:03

Завоевали новый титул спустя шесть лет.

Бесхозное испанское чемпионство сезона досталось в последнем туре «Атлетико». Волевая победа над «Вальядолидом», которому нужно были очки для спасения, стала очередной минимальной и «золотой». «Севилья» не выдержала марафон. «Барселона» отстала после серии осечек. А вот «Реал» уцепился по традиции, но победа над «Вильярреалом» ничего не дала – «Атлетико» не упустил своего, ведь у них есть воля, тактика Симеоне и Суарес.

Симеоне не испортила дикая зарплата

Есть замечательный клип на песню Джонни Кэша «God’s Gonna Cut You Down». Его отрывает объяснение, что певец ходил в черной одежде, ведь ассоциировал себя с бедными и угнетенными. Есть стильная сила в манере Симеоне одеваться в черное. И есть стильная вера в себя в его умении вернуться после самых невероятных передряг и самых сложных испытаний. Так умеют только большие наставники.

Тренер Диего получает 3.6 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Рекордсмен здесь и сейчас. Но руководство «Атлетико» все верно подсчитало. Аргентинец отрабатывает 43 миллиона в год. Клуб вырос за последние десять лет. А профессиональная верность в современном мире должна быть оплачиваемой, ведь часто можно нарваться на случайных прохожих, убрав проверенного бойца, что верил в «Атлетико» изначально.

Клуб вряд ли ждет рывок после ухода Симеоне. Он в команде почти десять лет, с декабря 2011-го. Совершил тактическую эволюцию. Начал с «4-3-2-1» — в первом полноценном сезоне с наставником «матрасники» верили в Фалькао на острие. Использовали инсайдов и вингеров – Сальвио и Турана, а в обороне уже тогда старались поставить на цемент, ведь Куртуа защищали Хуанфран, Фелипе Луис, Годин и Миранда.

Спустя пару лет выиграли чемпионство, титул взяли с помощью Диего Косты, Давида Вильи и Рауля Гарсии, а не только благодаря стабильности Габи, Тиаго и Година. Тренерский почерк Симеоне развивался. Прошел через фазы «4-4-2», опробовал «4-3-3». А современная модель «3-5-2» представляет симбиоз оборонительного футбола того «Атлетико» и попыткой Симеоне найти себя в атаке за счет зверской интуиции Луиса Суареса.

Вкус на форвардов был со времен Торреса и Агуэро. Но важно попасть в чемпиона по характеру. Свою часть работы Симеоне выполнил – все десять лет «Атлетико» силен духом и тактикой. Бывали кризисы. И ни разу не появлялось ощущение, что Симеоне откровенно не на своем месте или потерял веру в будущий успех после неудачи. Тактически Диего очень крепкий наставник, причем ищущий. Все не без греха, но человек в черном на своем месте.

Луис Суарес забил 21 мяч не за «Барселону»

Чемпионство «Атлетико» обошлось им в сотни миллионов евро, как любому чемпиону в Ла Лиге. Но ключевыми стали те шесть, что Бартомеу выторговал за переход Суареса в состав конкурентов. Зря бывший босс «Барселоны» задел уругвайца лично. Луис не уехал в другую лигу, а выбрал чемпионат Испании, чтобы показать себя. Как видим по 21 голам и 3 ассистам – справился с задачей, искреннее улыбался в камеру после победного мяча.

А потом плакал, ведь связался по телефону с женой и детьми после матча. А «Барселона» осталась с Брейтуэйтом. Суарес пытался получить итальянский паспорт мошенническим путем. Люди, связанные с «Ювентусом», похоже, подстроили результаты экзамена на знание языка. А ведь с таким форвардом вместо Мораты команда Пирло могла играть круче. «Атлетико» ведь вырвал чемпионский кубок во многом благодаря голам Луиса, его влиянию на структуру игры.

Немолодой уругваец снова забил больше 20 мячей в Примере. «Барселона» подарила оружие Симеоне, и Диего теперь вытер скупую мужскую слезу перед тем, как праздновать чемпионское звание. Нашел правильные слова на переговорах с уругвайцем, ведь Луиса многие приглашали. И форвард не ошибся. Тактически уругваец был безупречным. То, как читает игру, привычно поражает. Великий нападающий, титул с «Атлетико» окончательно убедил.

Ян Облак не повторил опыт Хандановича

Учитывая статус «Реала» и «Барселоны», словенский голкипер мог играть на высоком уровне за «Атлетико» до первого испанского титула не меньше, чем Ханданович играл до первого чемпионства с «Интером» — единственного титула для замечательного вратаря. В отличие от Самира, у Яна хотя бы победы с «Бенфикой», чемпионство и два кубка. Но это не топ-5. Облак сегодня впервые стал чемпионом большой лиги. Добавил трофей к Суперкубкам и победе в Лиге Европы.

Ян совершил ровно 100 сэйвов в сезоне. Взял два пенальти, не всегда великолепная защита «Атлетико» работала идеально. Но Савичу, Хименесу, Фелипе и Эрмосо тоже надо отдать должное. Симеоне подвезли четверку центральных защитников. Выбирал тройку здоровых, бросал в бой и получал ровно такой «Атлетико», как все привыкли. Они не поставили рекорд по забитым мячам, зато в пятерке лучших по xGA – суммарному голевому весу шансов соперников.

Симеоне умеет ставить игру. У него Карраско отработал по всему флангу. Врсалько и Триппьер показали себя справа. Особенно англичанин, которому сезон подпортила только дисквалификация за участие в махинации со ставкой на переход в «Атлетико». Но бывший игрок «шпор» правильно сделал, что не ждал титулов в Лондоне. У Симеоне есть также растущий Льоренте (12 голов, 11 ассистов). Впрочем, и Фелиш с 7 голами и 5 ассистами приложился к титулу, не стал обузой.

«Реал» и «Барселона» не наиграли на «золото»

«Атлетико» обычно претендует на титул по остаточному принципу. Факт, не оскорбление. Но «Реал» Зидана мало изменился, копировали старые наработки. «Барселона» Кумана упрямо гнет ту же линию, что завела к 4:0 в Ливерпуле и 8:2 против «Баварии». Тогда как «Атлетико» терпел, учился, ошибался, исправил огрехи и выживал, будучи сложной и опасной командой.

Нельзя сказать, что тактика всегда перевешивала индивидуальный класс. Суарес порой забивал из ничего, а Облак тащил пенальти на последних минутах. Но соединились характер, везение и физическая подготовка. Тренер по физической подготовке, строгий уругвайский дед Оскар Ортега многое сделал, чтобы «Атлетико» бежал на зависть многим. А опора «3-5-2» привела к «золоту». Чемпионом стал не гегемон, но даже интереснее.

До последнего тура была интрига. Развязка получилась счастливой для тех, кто давно выстраивал команду, готовился к подобному сезону. Симеоне пережил тренерский кризис – в прошлом сезоне отстал от «Барселоны» на 12 пунктов, от «Реала» на 17. Сейчас догнал и перегнал грандов. Прекрасный результат, 26 побед с решающей викторией над «Вальядолидом» в последнем туре после проигранного первого тайма.

Сопернику нужно были три очка, чтобы мечтать о спасении в Ла Лиге. «Реал» мог обойти «Атлетико», ничьей Симеоне не хватало, уступали соседям по личным встречам. Но сами выиграли. Не без везения, зато явно чемпионского. Симеоне и его тренерский штаб, Облак, Суарес, Карраско, Корреа и каждый участник коллектива – красавцы. Неслучайно у стольких были слезы на глазах. Словно родился ребенок – увидели нервы, смешанные с триумфом жизни.