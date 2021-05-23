«Ливерпуль» вырвал «бронзу» на финише. Итоговая турнирная таблица АПЛ-20/21

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23 мая 2021, 20:12

Сегодня, 23 мая, завершились все матчи 38-го, заключительного тура Английской Премьер-Лиги сезона-2020/21.

Первое место в турнирной таблице занял «Манчестер Сити» (86 очков), второй — «Манчестер Юнайтед» (74), «Ливерпуль» в последнем туре обыграл «Кристал Пэлас» и финишировал на третьем месте — 69 очков. Четвертый — «Челси» (67). Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

На пятом месте — «Лестер» (66), шестой — «Вест Хэм» (65). Эти две команды примут участие в Лиге Европы, начав с группового этапа.

На седьмом месте финишировал «Тоттенхэм» (62) — команда сыграет в квалификации Лиги Конференций.

«Арсенал» закончил сезон на восьмом месте и не попал в еврокубки.

Высший дивизион Англии по итогам турнира покидают «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед».