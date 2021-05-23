ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

«Ливерпуль» вырвал «бронзу» на финише. Итоговая турнирная таблица АПЛ-20/21

23 мая 2021, 20:12

Сегодня, 23 мая, завершились все матчи 38-го, заключительного тура Английской Премьер-Лиги сезона-2020/21.

Первое место в турнирной таблице занял «Манчестер Сити» (86 очков), второй — «Манчестер Юнайтед» (74), «Ливерпуль» в последнем туре обыграл «Кристал Пэлас» и финишировал на третьем месте — 69 очков. Четвертый — «Челси» (67). Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

На пятом месте — «Лестер» (66), шестой — «Вест Хэм» (65). Эти две команды примут участие в Лиге Европы, начав с группового этапа.

На седьмом месте финишировал «Тоттенхэм» (62) — команда сыграет в квалификации Лиги Конференций.

«Арсенал» закончил сезон на восьмом месте и не попал в еврокубки.

Высший дивизион Англии по итогам турнира покидают «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед».

«Ливерпуль» вырвал «бронзу» на финише. Итоговая турнирная таблица АПЛ-20/21

Все новости
Проклятие Де Хеа. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вильярреалу» финал Лиги Европы
Вчера, 02:00Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии19
Верно назвали топ-4 и двух неудачников сезона. Таблица АПЛ-2020/21: сверяем прогноз «Соккер.ру» с истиной
25 маяАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии5
«Тоттенхэм» затащил «Челси» в ЛЧ, а «Лестер» опять жалко. Счастливчики и неудачники на финише АПЛ
24 маяАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии17
«Вольфсбург» — в ЛЧ, «Шальке» и «Вердер» вылетели. Итоги сезона Бундеслиги
22 мая Комментарии13
Угадали чемпиона и вылетевших, не ждали «Спартак» и «Локо» так высоко. Таблица РПЛ-2020/21: прогноз «Соккер.ру» против реальности
21 маяАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии12
Грустный финал Кубка Франции. Головин без трофея, футбол без огонька
20 маяСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
24 мая в 12:47
Молодцы Скаузеры. Отличный провели финиш в сезоне.
sergsudak
sergsudak
24 мая в 09:44
Ну теперь уж точно в следующем сезоне тотенхэм возьмет трофей!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
24 мая в 01:54
Да . Лестер подрывает всю мазу глорам
dimagas2
dimagas2 ответ Spartach from kg (раскрыть)
24 мая в 00:21, ред.
Главное что по делу лисов выкидывают из 4-ки уже 2 года к ряду,буду рад что еще 2 так же будут их прокатывать)))
протон1
протон1
23 мая в 23:19
челси все проиграли под конец мешки. а могли хорошо закончить сезон. сейчас осталось и мс проиграть . и ни чем не лучше как у лемпарда конец
протон1
протон1
23 мая в 23:17
а мне тут говорили что в англии нет 3 го места нет бронзы.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
23 мая в 23:01
Лестер снова вылетел, жаль команду.снова не хватило самой малости...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
23 мая в 22:59
Ливерпуль Клоппа вытащил на зубах провальный сезон и достойно финишировал, красавчики Респект!!!
Rheinfall
Rheinfall
23 мая в 22:47
некто князь из днр это видит?)))))))
Spartach from kg
Spartach from kg
23 мая в 22:44
Лестер жаль, уже 2ой год вне ЛЧ. Мерзкий Челси должен был быть в 5ым
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 мая в 21:32
Челси и Ливер вышли в ЛЧ на радость маленьким глорам) Лестер для мужиков!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ azkan (раскрыть)
23 мая в 21:22
Лестер куда интереснее ливерпуля
25процентный клоун
25процентный клоун
23 мая в 21:21
Челси и Ливерпуль не заслужили ЛЧ, надеюсь в группе их поиграют
nikoladolgov
nikoladolgov
23 мая в 21:18
Если б не Тухель то весь Лондон был бы в опе !
Little Caprice
Little Caprice
23 мая в 21:07
"Сделаем новый еврокубок для слабых" - сказал УЕФА. И выдал в него путёвки Тоттенхэму, Роме и Вильярреалу. Идея - во! Надо было туда чисто выбывших из квалификации ЛЕ отправлять, а не по чемпионатам путёвки распихивать.
azkan
azkan
23 мая в 21:00
Всех любителей АПЛ с завершением сезона! Чемпион заслуженный, серебро тоже, бронза и четвертое места думаю тоже справедливые. Лестер не смог бы достойно выступить в ЛЧ.
Отличные матчи были, всех лихорадило, включая шейхов. Тем интереснее.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
23 мая в 20:56
Лидс красавчики ,потенциал есть .А вот Эвертон мешки без мотивации.
Ну и Вулверхэмп продолжит падение после продажи лидеров .
А так ждём когда Ньюкасл станет Арабским .
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
23 мая в 20:55
На таких диких отскоках ,гол вртаря чего стоит
azkan
azkan ответ Дима Логинов (раскрыть)
23 мая в 20:54
Да. Говорят шейхи обещали анжейцам хорошие призовые за победу) Там тоже могут быть сюрпризы.
Знатог
Знатог
23 мая в 20:50
А кто в стыках, не андестенд?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
23 мая в 20:49
Впечатляет количество пропущенных голов у МС, конечно. А вот лис очень жаль.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Ironigor (раскрыть)
23 мая в 20:39
Бэйл на этом фото похож на Милнера)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
23 мая в 20:38
YНу, все встало на свои места!
Ironigor
Ironigor
23 мая в 20:34
Спасибо Бейлу за Победу !!!
Сердечная Благодарность от болельщиков Челси !!!
Тайная любовь к клубу Челси у Бейла сегодня проявилась в двух забитых мячах в ворота Лестера !!!
vastudio
vastudio
23 мая в 20:34
А был момент когда Челси и ТТХ делили лидерство)))
vastudio
vastudio ответ Дима Логинов (раскрыть)
23 мая в 20:30
В Германии была интрига кто вылетит, а кто переход будет играть)))) Кёльн отскочил в последнем туре....такая вот интрига по-немецки))
dimagas2
dimagas2
23 мая в 20:27
Главное разочерование сезона-волки,прорыв-молотки.
Смотря на графу забитые и лучшего бомбардира команды Жорика с 7-ю голами(все с пенки) кровь из нос надо покупать нападающего.
Дима Логинов
Дима Логинов
23 мая в 20:25
А интересные в этом году развязки в топ-5. В Ла Лиге и Лиге 1 в последнем туре решается кто будет чемпионом, в Серии А и АПЛ жаркая борьба топ-клубов за попадание в ЛЧ. И только в Германии всё как всегда, без интриги.
Пока Лестер главный неудачник заключительного европейского тура...Пока не сыграл Ювентус. Там сюрприз может перекрыть падение симпатичных лис.
hаrut
hаrut
23 мая в 20:25
Призеры достойны своих мест...поздравляю болельщиков и команды!
Caliostro
Caliostro
23 мая в 20:24
Вест Хэм - отличный сезон!!! Красавцы!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100