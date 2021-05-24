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Азар хочет вернуться в «Челси»

24 мая 2021, 09:21

Нападающий Эден Азар может покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщается, бельгиец раздумывает над уходом из мадридского клуба. Эден считает, что потенциальный трансфер Килиана Мбаппе может поставить крест на его карьере в «Реале». Азар хочет вернуться в «Челси», за который он выступал с 2012 по 2019 год.

В «Реале» бельгиец был подвержен травмам последние два года. Кроме того, вокруг Азара разгорелся скандал, когда он смеялся и шутил с игроками «Челси», когда «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов от лондонского клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:05
зачем он теперь-то ?
311
311
25 мая в 19:13
Искал добра от добра!)
RaulitoS
RaulitoS
24 мая в 20:25
Отличная новость! Объективно самый провальный трансфер в истории Реала. Пусть чухает обратно побыстрее, хотя нынешнему Челси он вряд ли нужен с их молодыми талантами.
dimagas2
dimagas2
24 мая в 15:24
Не факт что он нужон Тухелю.
Сп62
Сп62
24 мая в 12:15
Вопрос. А сборную его взяли? Если да, то у него есть все возможности себя реабилитировать на ЧЕ.
Incredulous
Incredulous
24 мая в 12:06
Азар в Реал как к бабушке на каникулы съездил, - отдохнул, откормился и теперь можно домой.
Elliada
Elliada
24 мая в 11:07
То есть он хочет уйти из-за Мбаппе и травмы ни при чем. Ожирение коснулось его мозга
Бубнин
Бубнин
24 мая в 11:03
Грановская: "А больше ничего не хочешь?"
David Young
David Young
24 мая в 11:00
Лучшие годы карьеры Эден Азар провёл в Челси. Так что его желание понятно.

Но сделать так чтобы всё было действительно как прежде уже не представляется возможным. В том числе потому что вряд ли Эден когда-либо вернётся на свой лучший уровень. Да и Челси вряд ли пойдёт на весьма авантюрное решение по возвращению своей легенды ввиду не очень хорошей формы Эдена Азара уже почти что с самого ухода из Челси, и ввиду достаточно старого, по футбольным меркам, возраста бельгийца.

Так что очень вряд ли возвращение случится. Эдену скорее стоит задуматься о переходе в один из клубов высшей лиги Франции или Бельгии.
Мысыктар
Мысыктар
24 мая в 10:55
уже не нужен)
25процентный клоун
25процентный клоун
24 мая в 10:37
Челси лучше вернет Анелька
Gahi
Gahi
24 мая в 10:34
Всё меняется и со временем каждый понимает где ему хорошо и комфортно себя чувствовать. Так и Эден Азар который провёл 7 лет в Челси и где он с командой становился дважды чемпионом Англии в 2015 и 2017 году, Обладатель Кубка Футбольной Лиги 2015 году, Обладатель Кубка Англии 2018 году, дважды с командой побеждает в Лиги Европы 2013 и 2019 году. После яркой победы Челси в финале Лиги Европы в Баку 29 мая 2019 года над Арсеналом со счётом 4-1, Азар в этой игре забил два гола и был признан лучшим игроком матча. Эден заявил что этот матч для него в Челси станет последним что он переходит в Реал. Но вот прошло два года с того самого момента и футбольная судьба игрока возвращает его туда где он был на пике своей славы. Может возвращения в клуб с которым было достигнута много побед и сама атмосфера внутри команды  поможет Азару избежать проблем со здоровьем и заиграть ещё ярче. Удачи 
oncha
oncha
24 мая в 10:30
Быстро испарилась его мечта вечно играть в Реале.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
24 мая в 10:29
Да и Челси он зачем нужен ? Зачем Челси старый мешок который потерял мотивацию и не желает работать над собою ? Когда у них в команде полно талантов которые хотят развиваться ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
24 мая в 10:26, ред.
Зачем ему из Мадрида ,с большей ЗП ,где можно жрать и ничего не делать ,возвращаться в Челси ? В этот город дождей ,там надо пахать втухать ,бегать ,чё то доказывать ,нафиг ему это надо ? Солнечный Мадрид ,пина колада что ещё по жизни надо ?
beefs
beefs
24 мая в 10:14
это очень верное решение...
Ravshan878
Ravshan878
24 мая в 10:08
Азар растворился как мумия.
Возвращение родной дом святой дело.Будем следить за инфу.
GrimlocK
GrimlocK
24 мая в 10:07
То уйти хотел, то вернуться хочет... а зачем он такой хрустальный теперь Челси нужен?
Leha-ha50
Leha-ha50
24 мая в 09:59
А нужен ли Челси он теперь???
lobsterdam
lobsterdam
24 мая в 09:52
недолго мучилась старушка, надо было старших слушать, погнался за славой, а оказался не нужным в Реале.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 мая в 09:47
"Наигрался" - громко сказано )
NOVA
NOVA
24 мая в 09:44
ну и пускай, толку от него никакого!! вот если бы играл хотя бы больше половины сезона, может и принес бы пользу, а так толку его держать в лазарете!! челси спихнул по быстрому травмированного игрока!! надо было ему приходить сразу как рон ушел, может и заиграл бы без травм!!
Шуnя771
Шуnя771
24 мая в 09:37
Отличный игрок, но фарт отвернулся. надеюсь временно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 мая в 09:26
Наигрался у сливочных...
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