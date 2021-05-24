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24 мая 2021, 09:21

Нападающий может покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщается, бельгиец раздумывает над уходом из мадридского клуба. Эден считает, что потенциальный трансфер может поставить крест на его карьере в «Реале». Азар хочет вернуться в «Челси», за который он выступал с 2012 по 2019 год.

В «Реале» бельгиец был подвержен травмам последние два года. Кроме того, вокруг Азара разгорелся скандал, когда он смеялся и шутил с игроками «Челси», когда «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов от лондонского клуба.