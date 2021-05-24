Нападающий Эден Азар может покинуть «Реал» этим летом.
Как сообщается, бельгиец раздумывает над уходом из мадридского клуба. Эден считает, что потенциальный трансфер Килиана Мбаппе может поставить крест на его карьере в «Реале». Азар хочет вернуться в «Челси», за который он выступал с 2012 по 2019 год.
В «Реале» бельгиец был подвержен травмам последние два года. Кроме того, вокруг Азара разгорелся скандал, когда он смеялся и шутил с игроками «Челси», когда «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов от лондонского клуба.
Но сделать так чтобы всё было действительно как прежде уже не представляется возможным. В том числе потому что вряд ли Эден когда-либо вернётся на свой лучший уровень. Да и Челси вряд ли пойдёт на весьма авантюрное решение по возвращению своей легенды ввиду не очень хорошей формы Эдена Азара уже почти что с самого ухода из Челси, и ввиду достаточно старого, по футбольным меркам, возраста бельгийца.
Так что очень вряд ли возвращение случится. Эдену скорее стоит задуматься о переходе в один из клубов высшей лиги Франции или Бельгии.
Но сделать так чтобы всё было действительно как прежде уже не представляется возможным. В том числе потому что вряд ли Эден когда-либо вернётся на свой лучший уровень. Да и Челси вряд ли пойдёт на весьма авантюрное решение по возвращению своей легенды ввиду не очень хорошей формы Эдена Азара уже почти что с самого ухода из Челси, и ввиду достаточно старого, по футбольным меркам, возраста бельгийца.
Так что очень вряд ли возвращение случится. Эдену скорее стоит задуматься о переходе в один из клубов высшей лиги Франции или Бельгии.