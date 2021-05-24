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Бэйл: «Если я скажу, где продолжу карьеру, это вызовет хаос»

24 мая 2021, 08:47

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», расскажет о своём будущем после Евро-2020.

Я знаю, где продолжу карьеру, но если я расскажу об этом прямо сейчас, то это вызовет хаос. Я сообщу об этом после Евро-2020.

Всё, на чём я сейчас сосредоточен — это, очевидно, сильное завершение сезона. Скоро я отправлюсь на чемпионат Европы, и я не думаю ни о чём другом, кроме сборной Уэльса.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может продлить аренду Бэйла. Кроме того, у валлийца есть вариант с возвращением в «Реал». Согласно последним слухам, Гарет может и вовсе завершить карьеру в 2022 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:19
слушай, никто не хочет ...
efhwj43fje5z
efhwj43fje5z
24 мая в 19:41
Не уж то в Зенит? 😧
Doping_87
Doping_87
24 мая в 12:55
Майами Интер к Бекхему, там и поля для гольфа отличные.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
24 мая в 11:07
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 мая в 11:03
Пусть в гольф идет. Отличный гольфист. Это каким мощным ударом надо обладать, чтоб "Челси" в Лигу Чемпионов отправить:
Oliver S
Oliver S
24 мая в 10:21
Бейл слишком высокого о себе мнения, боюсь, что чуть менее, чем всем будет наплевать где он продолжит карьеру.
Legend 6
Legend 6
24 мая в 09:43
Хаос?
Неужели продолжит карьеру в Анжи?
stanichnik
stanichnik
24 мая в 09:38
Хаос наступит только в одном случае, если Гарет окажется в составе Барселоны.
Шуnя771
Шуnя771
24 мая в 09:36
Однако интрижкой запахло)
Обезжиренный
Обезжиренный
24 мая в 09:18
Загадочность Бэйла спасёт мир от хаоса.
ДСА
ДСА
24 мая в 09:06
Пока наводит туману.
sihafazatron
sihafazatron
24 мая в 08:56
Челси ему обязаны, может попробовать попросить у них зарплату))
нечитайло
нечитайло
24 мая в 08:56
Мы терпеливые, подождем
Дима Логинов
Дима Логинов
24 мая в 08:55
Мы-то догадываемся в каком клубе он станет следующей легендой.

beefs
beefs
24 мая в 08:54
а скорее всего пенсион...
ЮЗИК
ЮЗИК
24 мая в 08:50
Теперь спать не будем, ждать
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