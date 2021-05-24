Бэйл: «Если я скажу, где продолжу карьеру, это вызовет хаос»

Нападающий «Тоттенхэма» , права на которого принадлежат «Реалу», расскажет о своём будущем после Евро-2020.

Я знаю, где продолжу карьеру, но если я расскажу об этом прямо сейчас, то это вызовет хаос. Я сообщу об этом после Евро-2020.

Всё, на чём я сейчас сосредоточен — это, очевидно, сильное завершение сезона. Скоро я отправлюсь на чемпионат Европы, и я не думаю ни о чём другом, кроме сборной Уэльса.