Бэйл: «Если я скажу, где продолжу карьеру, это вызовет хаос»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», расскажет о своём будущем после Евро-2020.
Я знаю, где продолжу карьеру, но если я расскажу об этом прямо сейчас, то это вызовет хаос. Я сообщу об этом после Евро-2020.
Всё, на чём я сейчас сосредоточен — это, очевидно, сильное завершение сезона. Скоро я отправлюсь на чемпионат Европы, и я не думаю ни о чём другом, кроме сборной Уэльса.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может продлить аренду Бэйла. Кроме того, у валлийца есть вариант с возвращением в «Реал». Согласно последним слухам, Гарет может и вовсе завершить карьеру в 2022 году.