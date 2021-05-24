Дасаев: «Буду рад, если „Спартак“ сделает известным Руя Виторию»

Экс-вратарь «Спартака» отреагировал на назначение Руя Витории на пост рулевого команды.

Руй Витория — хороший выбор, почему нет? Будем надеяться, что это не только хороший, но и правильный выбор, который приведет «Спартак» к чемпионству на столетие. Я в это верю и хочу, чтобы так и было. Не могу оценить его как специалиста, потому что не видел его работу, только слышал о ней.

Но оптимизм присутствует, вера в тренера обязательно должна быть. Буду рад, если «Спартак» сделает известным этого тренера, а он, в свою очередь, даст результат еще и на международной арене.