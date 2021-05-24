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Дасаев: «Буду рад, если „Спартак“ сделает известным Руя Виторию»

24 мая 2021, 19:23

Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на назначение Руя Витории на пост рулевого команды.

Руй Витория — хороший выбор, почему нет? Будем надеяться, что это не только хороший, но и правильный выбор, который приведет «Спартак» к чемпионству на столетие. Я в это верю и хочу, чтобы так и было. Не могу оценить его как специалиста, потому что не видел его работу, только слышал о ней.

Но оптимизм присутствует, вера в тренера обязательно должна быть. Буду рад, если «Спартак» сделает известным этого тренера, а он, в свою очередь, даст результат еще и на международной арене.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
24 мая в 20:58, ред.
Дасаев все в сказки верит?)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 20:44
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 мая в 20:30
    Может он фартовый тренер!
    mihaluch
    mihaluch
    24 мая в 19:57
    Это ненадолго не идут нам португальские тренеры.
    hаrut
    hаrut
    24 мая в 19:56
    Увидим а потом будем делать выводы..
    beefs
    beefs
    24 мая в 19:55
    чего гадать, увидим в следующем сезоне и оценим нового тренера...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    24 мая в 19:25
    Дасаев в камеди подрабатывает?
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