Дзюба: «Почему „Тамбову“ остальные не смогли забить столько, сколько я?»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал тот факт, что он стал рекордсменом РПЛ по количеству голов, побив рекорд Александра Кержакова.
Правда ли, что просил играть на меня в матче с «Тамбовом», чтобы побить рекорд? Нет, конечно. Играли на Лёшу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать.
А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему «Тамбову» остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей.
Не было установки забить. Что хотел забить 200-й гол — правда. Но хотел выиграть гонку среди ассистентов, попытаться две голевые отдать. Даже обсудили с Суторминым, что, если будет пенальти, я разбегусь и покачу ему — будет голевая.
А получилось как получилось. Забил 4 гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят — Кузяева, Шамкина.
Ни один нападающий мира не оправдывается после забитых голов (если не в свои ворота,конечно).....и вам не стоит...
Есть люди которым не угодить..в любом случае...
Не забиваешь - плохо...
Забиваешь много - опять плохо...
Забитые голы,титулы и рекорды - лучший ответ "критикам"...
Ни один нападающий мира не оправдывается после забитых голов (если не в свои ворота,конечно).....и вам не стоит...
Есть люди которым не угодить..в любом случае...
Не забиваешь - плохо...
Забиваешь много - опять плохо...
Забитые голы,титулы и рекорды - лучший ответ "критикам"...
Занялся бы чем нибудь полезным..
Занялся бы чем нибудь полезным..