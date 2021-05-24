Дзюба: «Почему „Тамбову“ остальные не смогли забить столько, сколько я?»

Нападающий «Зенита» прокомментировал тот факт, что он стал рекордсменом РПЛ по количеству голов, побив рекорд Александра Кержакова.

Правда ли, что просил играть на меня в матче с «Тамбовом», чтобы побить рекорд? Нет, конечно. Играли на Лёшу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать.

А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему «Тамбову» остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей.

Не было установки забить. Что хотел забить 200-й гол — правда. Но хотел выиграть гонку среди ассистентов, попытаться две голевые отдать. Даже обсудили с Суторминым, что, если будет пенальти, я разбегусь и покачу ему — будет голевая.

А получилось как получилось. Забил 4 гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят — Кузяева, Шамкина.