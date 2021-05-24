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Дзюба: «Почему „Тамбову“ остальные не смогли забить столько, сколько я?»

24 мая 2021, 14:49

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал тот факт, что он стал рекордсменом РПЛ по количеству голов, побив рекорд Александра Кержакова.

Правда ли, что просил играть на меня в матче с «Тамбовом», чтобы побить рекорд? Нет, конечно. Играли на Лёшу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать.

А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему «Тамбову» остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей.

Не было установки забить. Что хотел забить 200-й гол — правда. Но хотел выиграть гонку среди ассистентов, попытаться две голевые отдать. Даже обсудили с Суторминым, что, если будет пенальти, я разбегусь и покачу ему — будет голевая.

А получилось как получилось. Забил 4 гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят — Кузяева, Шамкина.

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Сп62
Сп62
24 мая в 21:32
Следующий покер в ЛЧ.
112910415
112910415
24 мая в 21:15
ужасно крут ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 мая в 18:00
Артём Сергеевич !!!
Ни один нападающий мира не оправдывается после забитых голов (если не в свои ворота,конечно).....и вам не стоит...

Есть люди которым не угодить..в любом случае...
Не забиваешь - плохо...
Забиваешь много - опять плохо...
Забитые голы,титулы и рекорды - лучший ответ "критикам"...
mat73
mat73
24 мая в 16:54
А вот и оно - дерево!
LAISMEN
LAISMEN
24 мая в 16:47, ред.
Мания ВЕЛИЧИЯ зашкаливает однако....Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят — Кузяева, Шамкина (Забыл, отдельная благодарность игрокам Тамбова)....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 мая в 15:56
Домашняя заготовка на случай провала на ЧЕ готова - звезды не сложились)))
Баобаб
Баобаб
24 мая в 15:10
Потому что гладиолус...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
24 мая в 14:54
Да заткнись ты уже!
Занялся бы чем нибудь полезным..
memphis
memphis
24 мая в 14:54
Прям идол! Посмотрим как на Евро и в ЛЧ запоет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 14:51
Ох и без костей язык у этого дзюбы.
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