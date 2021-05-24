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Гурцкая: «Салихова — сильная, независимая женщина со своим мнением»

24 мая 2021, 14:53

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о делах супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в московском клубе.

Когда из «Спартака» выгнали нас, думал, что это просто зависть, что мы там всем замозолили глаза. Потом убрали Томаса, теперь произошла эта ситуация с Заремой. Мне кажется, что в этом клубе просто не любят тех людей, которые принимают правильные решения и могут чего-то добиться. Сложно давать оценки конкретной истории, когда ты не находишься внутри клуба. Единственное, могу сказать, что в очередной раз свой непрофессионализм и человеческую глупость показал спортивный директор «Спартака». Бегун на 100 метров должен знать, что хорошо нужно бежать последние 20 метров. Он (Попов) всегда хорошо стартует, пускает пыль в глаза, а потом запутывает всех своими интригами, а на финише оказывается у разбитого корыта. Надеюсь, так произойдет и в этот раз. Не знаю, какой аудитор Зарема, при чем тут вообще аудит и работа тренера, но наши взгляды совпадают в том, что взять специалиста из Саудовской Аравии — сомнительная история. Нужно было прислушаться к женской интуиции, благодаря ей на полгода удержали Тедеско, сделали неплохой трансфер Мозеса, который произошел с ее участием. Еще вспоминаем переход Ларссона. Думаю, что Руй Витория долго здесь не продержится.

Зареме респект от меня и от коллег, с которыми я пообщался за последние дни. Она показала, что она не просто жена богатого мужа, а еще и сильная, независимая женщина со своим мнением.

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cska1948
cska1948
24 мая в 19:33
"...Он (Попов) всегда хорошо стартует, пускает пыль в глаза, а потом запутывает всех своими интригами, а на финише оказывается у разбитого корыта. Надеюсь, так произойдет и в этот раз..."
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На это и Федун надеется! И именно поэтому Попов на должности спортдира!
antant1
antant1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 мая в 16:43
Да уж..вам только наслаждаться и остается)))
makkie
makkie
24 мая в 15:02
Гурцкая с Трабукки те еще жуки и любители заработать на агентских.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 14:58
Скандал за скандалом в спартаке ну а мы наслаждаемся.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 14:57
Вроде бы пишут, что она спутница федуна а Тимур пишет жена.
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