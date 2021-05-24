Дзюба: «Когда были реальные желания уехать в Европу, меня кинули»

Нападающий «Зенита» и сборной России рассказал о возможной карьере в Европе.

Когда были реальные желания, мысли и всё-всё-всё, меня, мягко говоря, кинули. Поэтому я уже ничего не загадываю. Сейчас сфокусирован только на чемпионате Европы, после уже можно что-то думать. Стараюсь ничего лишнего ни смотреть, ни слушать. Просто отмучиться эти 9 дней на сборах, потому что тяжело.