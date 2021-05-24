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Дзюба: «Когда были реальные желания уехать в Европу, меня кинули»

24 мая 2021, 15:14

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о возможной карьере в Европе.

Когда были реальные желания, мысли и всё-всё-всё, меня, мягко говоря, кинули. Поэтому я уже ничего не загадываю. Сейчас сфокусирован только на чемпионате Европы, после уже можно что-то думать. Стараюсь ничего лишнего ни смотреть, ни слушать. Просто отмучиться эти 9 дней на сборах, потому что тяжело.

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Все комментарии
морозз
морозз
25 мая в 10:49
Если бы не кинули то сейчас играл бы в Реале...но вот кинули и теперь играет в питерском театре в образе бомжа!
pioner1987
pioner1987 ответ 112910415 (раскрыть)
24 мая в 21:55
серьЁзно!? ))
112910415
112910415
24 мая в 21:13
звездой бы стал, однозначно !
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ZjzoRe (раскрыть)
24 мая в 18:37
Не знаю, куда бы он потянул, он китайская версия Кэрролла, а тот с 25 лет на лавке сидит)
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
24 мая в 18:09
реально Дзюба потянул бы и АПЛ, в силовой борьбе он на уровне сборной и ЛЧ вполне годно смотрится. Неплохой для столба дриблинг, хороший пас, приличное видение поля, железный характер. Физика подводит, но это вопрос тренировок - в РПЛ работать на износ тупо незачем, поэтому наши футболисты все дохляки, не только Дзюба.
За адекватность
За адекватность
24 мая в 17:26
"Просто отмучиться эти 9 дней на сборах, потому что тяжело." Крепись. Потом еще останется условно взойти на Голгофу, дружно "отмучаться" три матча на ЧЕ и с нимбом великомучеников смело отправиться на пески Сейшельских и Мальдивских островов. С чувством выполненного долга отдохнете от "мучений" так сказать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 16:56
Наверное федун кинул.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
24 мая в 16:39
" Реальные желания, мысли и... ". Я вот тоже когда-то мечтал играть за сб. СССР, но меня почему-то никто в неё не позвал. И не только в сборную, но и самый захудалый клуб страны. До сих пор удивляюсь, почему получился такой облом с моими выдающимися способностями.
LAISMEN
LAISMEN
24 мая в 16:24
Последние забитые четыре гола не дают человеку покоя....
МапС
МапС
24 мая в 16:14
Мало того, что травят, а исчо подвергают мучениям. Прям святой великомученик, хоть икону с него пиши!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 мая в 15:59
Это не кидок, а спасение футбольной карьеры, Кокорин не даст соврать.
rubinovyi2
rubinovyi2
24 мая в 15:41
Ну и не ездил бы на сборы,"мучался" бы лучше в Инете...))))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
24 мая в 15:32
Бедняга Дзюбиньо, не понимает, что в Европе он просто нафиг никому не нужен был и никакой агент не нашел бы ему там работу с запросами его уровня.

Я понимаю, это речь о двухлетней давности небось идет, когда он говорил, что хочет в АПЛ поиграть.

Но реально этого товарища и в Чемпионшип не взяли бы.
ДАША Д
ДАША Д
24 мая в 15:29
Ему и в России очень неплохо.
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