Чалханоглу: «Я ещё не определился со своим будущим клубом»

Полузащитник «Милана» в интервью Fotomac высказался на тему своей будущей карьеры.

«Милан» — особенный клуб для меня. Мы вернулись в Лигу чемпионов, и это отличный результат для команды.

Я ещё не определился со своим будущим и не хочу сейчас говорить об этом. Хочу просто сосредоточиться на чемпионате Европы.