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Чалханоглу: «Я ещё не определился со своим будущим клубом»

25 мая 2021, 07:26

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу в интервью Fotomac высказался на тему своей будущей карьеры.

«Милан» — особенный клуб для меня. Мы вернулись в Лигу чемпионов, и это отличный результат для команды.

Я ещё не определился со своим будущим и не хочу сейчас говорить об этом. Хочу просто сосредоточиться на чемпионате Европы.

Ранее появился слух о том, что «Зенит» вступил в переговоры с 27-летним турком. Однако агент футболиста Гордон Стипич позже опроверг эту информацию.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
25 мая в 09:34
Зато Зенит определился))
Мысыктар
Мысыктар ответ 1_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
25 мая в 09:31
ахахахахаха,жоска)
shlomo
shlomo
25 мая в 09:05
Ну посмотрим где в итоге будет играть
hаrut
hаrut
25 мая в 08:33
Делает себе рекламу
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 мая в 08:10
Цена вопроса??

Через 34 дня заканчивается контракт....
Стоимость 35 млн евро...

Милан испёк свежего свободного агента??
Зачем??...для кого??
ОПС
ОПС
25 мая в 07:45
Еще определится, какие его годы.
КЭТиК
КЭТиК
25 мая в 07:27
Зарплату он хочет побольше.
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