Чалханоглу: «Я ещё не определился со своим будущим клубом»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу в интервью Fotomac высказался на тему своей будущей карьеры.
«Милан» — особенный клуб для меня. Мы вернулись в Лигу чемпионов, и это отличный результат для команды.
Я ещё не определился со своим будущим и не хочу сейчас говорить об этом. Хочу просто сосредоточиться на чемпионате Европы.
Ранее появился слух о том, что «Зенит» вступил в переговоры с 27-летним турком. Однако агент футболиста Гордон Стипич позже опроверг эту информацию.
Через 34 дня заканчивается контракт....
Стоимость 35 млн евро...
Милан испёк свежего свободного агента??
Зачем??...для кого??
Через 34 дня заканчивается контракт....
Стоимость 35 млн евро...
Милан испёк свежего свободного агента??
Зачем??...для кого??