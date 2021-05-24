«Челси» выбыл из гонки за подписание Холанда

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24 мая 2021, 14:28

«Челси» не планирует покупать нападающего дортмундской «Боруссии» .

Как сообщается, лондонский клуб выбыл из гонки за трансфер норвежца, потому что «Боруссия» обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Руководство «синих» считает, что подписать Холанда этим летом будет невозможно, «Челси» переключился на другие трансферные цели.

Теперь основными претендентами на Холанда являются «Манчестер Юнайтед» и «Реал». «Манчестер Сити» предпочитает оформить трансфер из «Тоттенхэма», отказавшись от идеи подписания норвежца.