«Челси» выбыл из гонки за подписание Холанда

«Челси» не планирует покупать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщается, лондонский клуб выбыл из гонки за трансфер норвежца, потому что «Боруссия» обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Руководство «синих» считает, что подписать Холанда этим летом будет невозможно, «Челси» переключился на другие трансферные цели.
Теперь основными претендентами на Холанда являются «Манчестер Юнайтед» и «Реал». «Манчестер Сити» предпочитает оформить трансфер Харри Кейна из «Тоттенхэма», отказавшись от идеи подписания норвежца.
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Благодарю вас всех, получил сегодня свой подарок 🎁, очень приятно. Успехов вам и Добра !!!