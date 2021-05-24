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«Челси» выбыл из гонки за подписание Холанда

24 мая 2021, 14:28

«Челси» не планирует покупать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщается, лондонский клуб выбыл из гонки за трансфер норвежца, потому что «Боруссия» обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Руководство «синих» считает, что подписать Холанда этим летом будет невозможно, «Челси» переключился на другие трансферные цели.

Теперь основными претендентами на Холанда являются «Манчестер Юнайтед» и «Реал». «Манчестер Сити» предпочитает оформить трансфер Харри Кейна из «Тоттенхэма», отказавшись от идеи подписания норвежца.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:32
многие будут выбывать
azkan
azkan
24 мая в 22:26
Я честно говоря не понял игры Холланда в матчах с МС. Он просто исчез, его не было. Он по моему как раз для того чтобы громить середняков бундеслиги.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
24 мая в 17:09
А есть ли гонка? Каких-то конкретных предложений никто не давал.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
24 мая в 16:45
Ничего страшного не случилось... Есть время еще посмотреть...
Loko best
Loko best ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 мая в 16:41
Как раз все наоборот,Холанд пока не европейском гранде,где могут платить максимальную зарплату.Поэтому и возможно его переманить.С Мбапе все наоборот,он уже в топ клубе,где ему могут платить максимальную зп.
dimagas2
dimagas2
24 мая в 15:21
И хорошо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 14:45, ред.
Реалу надо как то Мбаппе выкупить а Холланд скорее всего не продаётся.
stanichnik
stanichnik
24 мая в 14:42, ред.
Если шейхи уговорят Мбаппе продлить контракт с ПСЖ, то Реал переключится полностью на Холанда и дальше всё будет зависеть от самого норвежца, где он захочет продолжить карьеру, в Испании или в Германии.
STVA 1
STVA 1
24 мая в 14:41
А может случится что Эрлинг сезон ещё в Дортмунде отыграет
Ironigor
Ironigor
24 мая в 14:39
Ещё раз добрый день всем.
Благодарю вас всех, получил сегодня свой подарок 🎁, очень приятно. Успехов вам и Добра !!!
Ironigor
Ironigor
24 мая в 14:37
Холанд может вообще не куда не перейдёт.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 мая в 14:31
Да тут еще на руку Вернер начал забивать)))
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