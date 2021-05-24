Умтити не намерен покидать «Барселону», защитник хочет продлить контракт

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24 мая 2021, 10:54

Защитник не хочет покидать «Барселону».

Француз провёл всего 16 матчей в завершившемся сезоне, 13 из которых в Ла Лиге. Хотя футболист восстановился после травмы колена ещё в декабре, он всё равно очень редко появлялся на поле. «Барселона» собиралась продать защитника, однако Умтити не думает об уходе из клуба. Кроме того, окружение француза считает, что он намерен продлить контракт с каталонским клубом. Текущее соглашение Умтити истекает летом 2023 года.

У Самюэля нет предложений от других команд, но игрок даже не заинтересован в том, чтобы покинуть «Барселону». Умтити считает, что набрал хорошую форму и готов бороться за место в стартовом составе. Футболист сбросил лишний вес и соблюдает диету, чтобы поддерживать себя в ещё лучшей форме.

Напомним, что ранее ходили слухи об интересе к Умтити со стороны «Зенита».