ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2020/2021

Умтити не намерен покидать «Барселону», защитник хочет продлить контракт

24 мая 2021, 10:54

Защитник Самюэль Умтити не хочет покидать «Барселону».

Француз провёл всего 16 матчей в завершившемся сезоне, 13 из которых в Ла Лиге. Хотя футболист восстановился после травмы колена ещё в декабре, он всё равно очень редко появлялся на поле. «Барселона» собиралась продать защитника, однако Умтити не думает об уходе из клуба. Кроме того, окружение француза считает, что он намерен продлить контракт с каталонским клубом. Текущее соглашение Умтити истекает летом 2023 года.

У Самюэля нет предложений от других команд, но игрок даже не заинтересован в том, чтобы покинуть «Барселону». Умтити считает, что набрал хорошую форму и готов бороться за место в стартовом составе. Футболист сбросил лишний вес и соблюдает диету, чтобы поддерживать себя в ещё лучшей форме.

Напомним, что ранее ходили слухи об интересе к Умтити со стороны «Зенита».

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Де Хеа на Облака
Сегодня, 04:54 Комментарии3
СлухиПСЖ и «Атлетико» сразятся за подписание Фабиана Руиса
Сегодня, 00:42 Комментарии2
СлухиКамавинга сообщил руководству «Ренна», что не будет продлевать контракт
Вчера, 23:38 Комментарии2
СлухиИкарди принял решение покинуть ПСЖ
Вчера, 23:19 Комментарии2
Жуниньо: «Депай — не Месси или Роналду, чтобы клуб вращался вокруг него»
Вчера, 22:45 Комментарии3
СлухиЛукаку может вернуться в «Челси». Абрамович лично заинтересован в трансфере
Вчера, 22:29 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Doping_87
Doping_87
24 мая в 12:52
Этот дорогущий инвалид уже нигде не заиграет.
Борислaв
Борислaв
24 мая в 11:31
Одного хотения маловато будет
ЮЗИК
ЮЗИК
24 мая в 10:55
Хотеть не значить остаться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100