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Стало известно, за сколько «Реал» готов продать Азара

24 мая 2021, 14:15

Нападающий Эден Азар хочет покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщается, бельгиец намерен вернуться в «Челси», а мадридский клуб выставил его на трансфер. «Сливочные» хотят выручить с продажи Азара около 43 млн фунтов стерлингов (50 млн евро).

Напомним, что из-за травм Эден пропустил 30 из 52 матчей «Реала» в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
grafff
grafff
24 мая в 22:30
Рассмешили
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ vastudio (раскрыть)
24 мая в 20:29
так бы в финале ЛЧ играл.второй Коутиньо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
24 мая в 20:29
там если не будет хватать,Язь добавит
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 мая в 20:28
Испанский чемпионат,вроде бы и не такой травмоопасный,в сравнении с АПЛ или той же Бунды, как он умудрился сломаться?! Кто же его такого хромого за столько купит,ну разве что ПСЖ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 мая в 20:26
    A.S.A
    A.S.A
    24 мая в 19:08
    Перес решил переплюнуть знаменитую фирму Сваровски, и продать свой "Бельгийский хрусталь" ...
    А если без подколов, то жаль Азара...лично я думал, что он станет таким же лидером в Реала, каким был в Челси.
    Азару здоровья и поменьше травм, надеюсь вернется на свой пик и не важно где продолжится его карьера
    Inside91
    Inside91
    24 мая в 19:03
    Надеюсь вернется.От этого трансфера выиграет вся АПЛ
    The Frei
    The Frei
    24 мая в 17:13
    30 травм за сезон и 1 гол 9а чемпионат 50 млн евро? Губа не дура.
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    24 мая в 17:11
    Даже за эти деньги Азар - это авантюрная покупка. Стал вторым Бейлом которого никто не берет.
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    24 мая в 16:44
    Оказался ,,по-духу" не ,,реалистом". Жаль.
    амурец
    амурец
    24 мая в 15:29
    играть в Реале не каждому по силам
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    24 мая в 14:39
    Сложно будет продать хрусталь.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 мая в 14:24
    Может Зениту нужен?!
    sihafazatron
    sihafazatron
    24 мая в 14:23
    В юве можно за 100 лямов отправить, опыт уже есть)))
    vastudio
    vastudio
    24 мая в 14:17
    Накушался трофеев?))
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