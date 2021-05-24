Стало известно, за сколько «Реал» готов продать Азара

Нападающий Эден Азар хочет покинуть «Реал» этим летом.
Как сообщается, бельгиец намерен вернуться в «Челси», а мадридский клуб выставил его на трансфер. «Сливочные» хотят выручить с продажи Азара около 43 млн фунтов стерлингов (50 млн евро).
Напомним, что из-за травм Эден пропустил 30 из 52 матчей «Реала» в нынешнем сезоне.
А если без подколов, то жаль Азара...лично я думал, что он станет таким же лидером в Реала, каким был в Челси.
Азару здоровья и поменьше травм, надеюсь вернется на свой пик и не важно где продолжится его карьера
А если без подколов, то жаль Азара...лично я думал, что он станет таким же лидером в Реала, каким был в Челси.
Азару здоровья и поменьше травм, надеюсь вернется на свой пик и не важно где продолжится его карьера