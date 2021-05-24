Стало известно, за сколько «Реал» готов продать Азара

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24 мая 2021, 14:15

Нападающий хочет покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщается, бельгиец намерен вернуться в «Челси», а мадридский клуб выставил его на трансфер. «Сливочные» хотят выручить с продажи Азара около 43 млн фунтов стерлингов (50 млн евро).

Напомним, что из-за травм Эден пропустил 30 из 52 матчей «Реала» в нынешнем сезоне.