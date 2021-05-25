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«Милан» в ближайшее время подпишет вратаря «Лилля» за 13 млн евро

25 мая 2021, 02:07

Вратарь «Лилля» Мик Меньян продолжит карьеру в «Милане». Об этом в своем твиттере сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Мик Меньян в ближайшие часы пройдёт медобследование для «Милана». Он подпишет контракт до июня 2026. «Милан» заплатит «Лиллю» 13 млн евро плюс бонусы (15 млн в сумме).

Контракт Доннаруммы истекает, и через 36 дней он станет свободным агентом, соглашения с «Миланом» всё ещё нет.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перебраться в «Ювентус».

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Nazi
Nazi
25 мая в 11:39
Вот и началась распродажа в долбанном лилле :) В ЛЧ отгребут от всех резервной командой :) Позорники.
milanetto10
milanetto10
25 мая в 09:22
информация по по доводу именно Юве кажется не реальной,он то свободный агентом перейдёт а зарплата у него не маленькая а юве с зарплатой Роналду и Делихта будет сложно ещё и Доннаруме платить .
Ozabot
Ozabot
25 мая в 08:22
Вратарь у «Лилля» хорош. Еще и свежеиспеченный чемпион. Доннарумма пусть ищет свои 12 миллионов где-то в другом месте.
ДСА
ДСА
25 мая в 04:45
Доннарумме похоже пинка под зад.
swed27
swed27
25 мая в 02:35
Скорее всего это неправда
Ironigor
Ironigor
25 мая в 02:12
Твиттер сообщил !!! Это точная уточная новость !!!
Верю, не верю !!! Хочешь, не хочешь !!!
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