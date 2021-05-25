«Милан» в ближайшее время подпишет вратаря «Лилля» за 13 млн евро

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25 мая 2021, 02:07

Вратарь «Лилля» продолжит карьеру в «Милане». Об этом в своем твиттере сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Мик Меньян в ближайшие часы пройдёт медобследование для «Милана». Он подпишет контракт до июня 2026. «Милан» заплатит «Лиллю» 13 млн евро плюс бонусы (15 млн в сумме). Контракт Доннаруммы истекает, и через 36 дней он станет свободным агентом, соглашения с «Миланом» всё ещё нет.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перебраться в «Ювентус».