Витория: «Для меня большая честь возглавить „Спартак“. Клуб доверился мне»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория порассуждал о своем назначении в московский клуб, а также ответил на вопрос о перспективе встретиться в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», которую он тренировал ранее.
Будем бороться! Мы можем встретиться с «Бенфикой», «Генком»… Да много кто может нам выпасть.
Я уже выучил несколько слов на русском языке. На его изучение у меня уйдет лет 10 (смеется).
Сейчас мне предстоит новый вызов, для меня это большая честь. Это исторический для России клуб, он празднует свое столетие в следующем году, «Спартак» хочет расти и доверился мне.
Клуб способен брать трофеи, и для моего решения это было важно.
Поддержим Руй Виторию!
Поддержим Руй Виторию!
Я ему отдалась при Луне,
А н взял мои девичьи груди
И узлом завязал на спине!!! :)
Плач "Спартака" после первого круга....
Я ему отдалась при Луне,
А н взял мои девичьи груди
И узлом завязал на спине!!! :)
Плач "Спартака" после первого круга....
=======================================================
Как-бы не сложился первый круг в перерыве всегда можешь рассчитывать на дежурный кубок Тины - это стандартная процедура, привыкнешь быстро
=======================================================
Как-бы не сложился первый круг в перерыве всегда можешь рассчитывать на дежурный кубок Тины - это стандартная процедура, привыкнешь быстро