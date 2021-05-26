Витория: «Для меня большая честь возглавить „Спартак“. Клуб доверился мне»

Новый главный тренер «Спартака» порассуждал о своем назначении в московский клуб, а также ответил на вопрос о перспективе встретиться в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», которую он тренировал ранее.

Будем бороться! Мы можем встретиться с «Бенфикой», «Генком»… Да много кто может нам выпасть.

Я уже выучил несколько слов на русском языке. На его изучение у меня уйдет лет 10 (смеется).

Сейчас мне предстоит новый вызов, для меня это большая честь. Это исторический для России клуб, он празднует свое столетие в следующем году, «Спартак» хочет расти и доверился мне.

Клуб способен брать трофеи, и для моего решения это было важно.