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Витория: «Для меня большая честь возглавить „Спартак“. Клуб доверился мне»

26 мая 2021, 13:45

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория порассуждал о своем назначении в московский клуб, а также ответил на вопрос о перспективе встретиться в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», которую он тренировал ранее.

Будем бороться! Мы можем встретиться с «Бенфикой», «Генком»… Да много кто может нам выпасть.

Я уже выучил несколько слов на русском языке. На его изучение у меня уйдет лет 10 (смеется).

Сейчас мне предстоит новый вызов, для меня это большая честь. Это исторический для России клуб, он празднует свое столетие в следующем году, «Спартак» хочет расти и доверился мне.

Клуб способен брать трофеи, и для моего решения это было важно.

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26 мая Комментарии1
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:57
изволь оправдать !
максим.
максим. ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 мая в 18:26, ред.
Думаю, что ты ошибаешься
Wolf77727
Wolf77727
26 мая в 18:02
Врёт и не краснеет!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 мая в 16:25
Если фердун помогать и работать с судьями не будет, то сезон Вика провалит.
1-я конная
1-я конная
26 мая в 15:47
Клуб хотел довериться Гарсие, но Спартак гораздо ниже его ожиданий. Поэтому пришлось довериться Рую
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 15:34
Лишь бы с Заремой в коридоре не столкнулся.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
26 мая в 14:50
тут главное чтобы Рую Витории не переводили что пишут в сми и в интернете любители футбола. про реакцию Салиховой тоже знать новому тренеру не желательно...сразу поймёт в какую он страну приехал и как ему тут доверяют😂
makkie
makkie
26 мая в 14:44
Доверие есть - главное теперь его оправдать.
Поддержим Руй Виторию!
Gunslinger
Gunslinger
26 мая в 14:31
    swed27
    swed27
    26 мая в 14:28
    Быть тренером народно команды не так просто
    yrasikos22
    yrasikos22
    26 мая в 14:28
      VAN ARM
      VAN ARM
      26 мая в 14:07
      будем смотреть)))действуй))
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      26 мая в 14:05
      Меньше болтовни,больше дела
      Caniggia
      Caniggia
      26 мая в 14:03
      Ну теперь можно открывать новый конкурс прогнозов под названием - "После какого тура из Спартака выпрут Руя?".
      1-я конная
      1-я конная
      26 мая в 14:00
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        26 мая в 13:50
        Громкие стандартные, дежурные слова для федуна.
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