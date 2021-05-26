Симоне Индзаги может стать новым тренером «Интера»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Интер».
Как сообщается, 45-летний специалист является главным кандидатом на замену Антонио Конте, если наставник «Интера» решит покинуть команду. В прошлый понедельник представители миланского клуба связались с Индзаги, чтобы узнать о его готовности возглавить «Интер». Симоне дал положительный ответ.
Отмечается, что переговоров между «Интером» и Индзаги ещё не было, они могут начаться только тогда, когда Антонио Конте определится со своим будущим.
Индзаги ставит атакующий футбол и состав Интера позволит ему не отходить от своей манеры постановки игры...
Для болельщиков Нерадзурри конечно лучше, если Антонио останется,но если все же Конте решится уйти, то Симоне Индзаги думаю сможет достойно его заменить
Индзаги ставит атакующий футбол и состав Интера позволит ему не отходить от своей манеры постановки игры...
Для болельщиков Нерадзурри конечно лучше, если Антонио останется,но если все же Конте решится уйти, то Симоне Индзаги думаю сможет достойно его заменить