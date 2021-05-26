ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2020/2021

Симоне Индзаги может стать новым тренером «Интера»

26 мая 2021, 18:10

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Интер».

Как сообщается, 45-летний специалист является главным кандидатом на замену Антонио Конте, если наставник «Интера» решит покинуть команду. В прошлый понедельник представители миланского клуба связались с Индзаги, чтобы узнать о его готовности возглавить «Интер». Симоне дал положительный ответ.

Отмечается, что переговоров между «Интером» и Индзаги ещё не было, они могут начаться только тогда, когда Антонио Конте определится со своим будущим.

Все новости
СлухиКонсейсау продлит контракт с «Порту», он мог возглавить «Наполи»
Вчера, 21:25 Комментарии2
СлухиБывший полузащитник «Баварии» ван Боммел возглавит «Вольфсбург»
Вчера, 19:13 Комментарии1
СлухиЛапорта проведёт переговоры с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов
Вчера, 18:50 Комментарии7
СлухиПочеттино — главный претендент на должность нового тренера «Реала»
Вчера, 17:24 Комментарии8
СлухиКонте заплатит «Интеру», если возглавит клуб из Серии А этим летом
Вчера, 14:48 Комментарии5
СлухиГвардиола не собирается уходить из «Ман Сити»
Вчера, 14:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
26 мая в 18:54
Симоне конечно же не Конте, но тоже может добиться успеха, имея более сильный состав, а состав Интера сейчас сильнее чем состав Лацио
Индзаги ставит атакующий футбол и состав Интера позволит ему не отходить от своей манеры постановки игры...
Для болельщиков Нерадзурри конечно лучше, если Антонио останется,но если все же Конте решится уйти, то Симоне Индзаги думаю сможет достойно его заменить
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
26 мая в 18:38
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 мая в 18:17
    Надо Конте уговорить остаться.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    26 мая в 18:12
    Первый комент ушёл в гору!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100