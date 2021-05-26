Симоне Индзаги может стать новым тренером «Интера»

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26 мая 2021, 18:10

Главный тренер «Лацио» может возглавить «Интер».

Как сообщается, 45-летний специалист является главным кандидатом на замену , если наставник «Интера» решит покинуть команду. В прошлый понедельник представители миланского клуба связались с Индзаги, чтобы узнать о его готовности возглавить «Интер». Симоне дал положительный ответ.

Отмечается, что переговоров между «Интером» и Индзаги ещё не было, они могут начаться только тогда, когда Антонио Конте определится со своим будущим.