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Зарема: «Увольнение уборщицы „Спартака“ интересней чемпионства „Зенита“»

26 мая 2021, 18:38

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своём решении выйти из совета директоров московского клуба.

Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива». Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта.

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26 мая Комментарии1
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Все комментарии
mor57
mor57
вчера в 12:21
раньше сбегали тренеры и игроки,а теперь и единственная уборщица сбежала....
mor57
mor57 ответ морозз (раскрыть)
вчера в 11:31
    mor57
    mor57 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 11:25
    взорвало всех - смешно...
    никого не взорвало,а в межсезонье заняться нечем вот и ржут все над глупой бабой....
    112910415
    112910415
    вчера в 11:22
    довольно понятно пояснила
    stasil
    stasil
    вчера в 11:06
    Так зарема - уборщица ! Фуууу, Федун.
    vlad_vietnam
    vlad_vietnam
    вчера в 01:55
    Почему многих граждан, причастных к спартаку, в новостях и упоминаниях называют по имени?
    Зарема, Жано??
    морозз
    морозз
    вчера в 01:11
    Так спокойно, мимоходом...правдиво, за троллила бомжей по полно!
    рже
    рже
    вчера в 01:02
      Asper
      Asper
      вчера в 00:17
      А почему именно увольнение уборщицы, а не, скажем, что-то позитивное про ту же уборщицу - её неординарное отношение к своей простой, но важной работе там, или типа того? Увольнение! Этот негатив - это подсознанка.
      В том-то и дело, что в свинарнике даже увольнение рядового персонала могут превратить во всратый цирк.
      А количество аудитории нынче вообще не показатель - именно всё самое тупое, деструктивное и всратое вызывает наибольший отклик.
      На Ютубе у, допустим, Дениса Оканя никогда не будет столько подписоты, как, скажем, у какого-нибудь Эдварда де Била.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      26 мая в 23:44
      Зарема хочет сделать хозяином Спартака - уборщицу ?
      Ну что ж это один уровень с Федуном.
      Каждая кухарка может управлять государством ....
      Джон Иванов 2
      Джон Иванов 2
      26 мая в 23:04, ред.
      Ну так ты и есть уборщица, тренеров и гендиров)
      13 RUS
      13 RUS
      26 мая в 22:57
        mars6791
        mars6791 ответ Байкал-38 (раскрыть)
        26 мая в 22:50
        С теми вложениями , в клуб Зенит , от него ждут не только 3 чемпионства подряд, а что то более весомое, а вот здесь то и проблемы, поэтому будь он хоть 5 раз подряд чемпионом РПЛ, без успехов на евроарене, интересней будут новости про уборщиц.
        andromend
        andromend
        26 мая в 22:41
        Я,видимо,что то упустил в мире футбола.Зарема Салихова это кто?
        Kuvkil
        Kuvkil
        26 мая в 22:40
        Это класс!!!
        mars6791
        mars6791 ответ Parma1972 (раскрыть)
        26 мая в 22:39
        Не знаю , что вы там увидели глупого? Все четко она говорит, видимо ее статус позволяет говорить о проблемах в управлении открыто.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
        26 мая в 22:21, ред.
        Ты ушёл от конкретного ответа и этим всё сказано!
        Скандалы есть везде, но гордиться ими больше чем футбольными достижениями это извините позор!
        Даниил Корохов
        Даниил Корохов
        26 мая в 22:20
        Ай умница, все в цвет сказала, я бы добавил, что любая информация в нашем футболе интереснее "чемпионства" бомжей!
        Сп62
        Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
        26 мая в 22:14, ред.
        Если искать скандалы, их можно найти в любом клубе. Извини, я на финале КЕ.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
        26 мая в 22:11
        Я как раз всё правильно понял. У популярности две стороны и зачастую популярность это грязь. Бузова и дом-2 тоже популярны и имеют свои фан клубы с миллионами подписчиков, но это всё грязь.
        Вот ты мне скажи, только честно, сравнение в популярности увольнения уборщицы клуба за который ты болеешь выше чемпионства? Это повод для гордости? Я лично со стыда сгорел бы от такого сравнения!!!
        Ну и главный вопрос после которого расставятся все точки над "и" ФК Спартак это футбольный клуб и должен гордиться футбольными результатами или это наподобие дом - 2 гордиться скандалами? Подумай только хорошенько!
        Сп62
        Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
        26 мая в 22:00
        Ты, очевидно, не понял смысл её высказывания. Она имела в виду то, что любое событие в Спартаке вызывает повышенный интерес публики. А чемпионство Зенита стало обычным явлением и уже не притягивает к себе столько внимания. Уверен, что кого-нибудь обидеть, она не стремилась, а пыталась объяснить свои поступки.
        Futurista
        Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
        26 мая в 21:49
        Это верно)...Спартак самый раскрученный бренд в футбольной России...причем раскручивать его очень помогают недруги Спартака даже не понимая сути происходящего)...
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        26 мая в 21:45
        Зарема молодец, рубит правду-матку
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
        26 мая в 21:44
        Вот только популярность бывает разной!
        То есть вы подтверждаете, что главная цель Спартака, это что бы обсуждали увольнение уборщицы, нежели быть чемпионом?
        Думаю такие слова у истинных поклонников клуба вызывает чувства стыда за такое сравнение.
        Для уважающего себя футбольного клуба подобная популярность это позор так то!
        Сп62
        Сп62
        26 мая в 21:33
        То, что Зарема права, высветела эта ветка. Посмотрите, сколько отзывов появилось в обсуждении её реплики о популярности клуба. Действительно, любой чих в клубе вызывает неадекватную реакцию всего футбольного мира страны. Зарема высказала истину и это взорвало всех, кто против Спартака. Эта ветка сейчас подтверждает мои слова.
        Parma1972
        Parma1972
        26 мая в 21:15
        Когда исчерпаны все варианты глупости,Зарему осеняют новые.
        mor57
        mor57
        26 мая в 21:14
        Зарема без смазки "ВОШЛА" в состав директоров спартака..
        состав директоров прогнул спинку и получил удовольствие...
        1 чемпионство за 16 лет...да уволилась уборщица..
        - Вот и ВСЕ новости из тарасофки!!!
        А кто то в это время: Три чемпионства подряд+кубок+суперкубок..
        кто то в ЛЧ и ЛЕ выступает и т.д и т.п
        berda2003
        berda2003
        26 мая в 21:04
        дурилка картонная, значимость уборщицы в клубе в 1000 раз выше балалайки мнящей себя специалистом в выборе тренера... ведь даже последнему бомжу известно, что без уборщицы клуб сдохнет от мусора и задохнётся от вони...
        а вот если ты не появишься НИКТО из рядового персонала не заметит, а т.н. совет будет танцевать, петь, бухать и сделает этот день в спартаке выходным навсегда!!!
        mor57
        mor57 ответ Знатог (раскрыть)
        26 мая в 20:55
        это она про себя...
        больше и выделится то нечем..
        Знатог
        Знатог
        26 мая в 20:52
        Да, когда уволилась т а к а я уборщица, это интересно.
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