Зарема: «Увольнение уборщицы „Спартака“ интересней чемпионства „Зенита“»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своём решении выйти из совета директоров московского клуба.
Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива». Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта.
никого не взорвало,а в межсезонье заняться нечем вот и ржут все над глупой бабой....
никого не взорвало,а в межсезонье заняться нечем вот и ржут все над глупой бабой....
Зарема, Жано??
Зарема, Жано??
В том-то и дело, что в свинарнике даже увольнение рядового персонала могут превратить во всратый цирк.
А количество аудитории нынче вообще не показатель - именно всё самое тупое, деструктивное и всратое вызывает наибольший отклик.
На Ютубе у, допустим, Дениса Оканя никогда не будет столько подписоты, как, скажем, у какого-нибудь Эдварда де Била.
В том-то и дело, что в свинарнике даже увольнение рядового персонала могут превратить во всратый цирк.
А количество аудитории нынче вообще не показатель - именно всё самое тупое, деструктивное и всратое вызывает наибольший отклик.
На Ютубе у, допустим, Дениса Оканя никогда не будет столько подписоты, как, скажем, у какого-нибудь Эдварда де Била.
Ну что ж это один уровень с Федуном.
Каждая кухарка может управлять государством ....
Ну что ж это один уровень с Федуном.
Каждая кухарка может управлять государством ....
Скандалы есть везде, но гордиться ими больше чем футбольными достижениями это извините позор!
Скандалы есть везде, но гордиться ими больше чем футбольными достижениями это извините позор!
Вот ты мне скажи, только честно, сравнение в популярности увольнения уборщицы клуба за который ты болеешь выше чемпионства? Это повод для гордости? Я лично со стыда сгорел бы от такого сравнения!!!
Ну и главный вопрос после которого расставятся все точки над "и" ФК Спартак это футбольный клуб и должен гордиться футбольными результатами или это наподобие дом - 2 гордиться скандалами? Подумай только хорошенько!
Вот ты мне скажи, только честно, сравнение в популярности увольнения уборщицы клуба за который ты болеешь выше чемпионства? Это повод для гордости? Я лично со стыда сгорел бы от такого сравнения!!!
Ну и главный вопрос после которого расставятся все точки над "и" ФК Спартак это футбольный клуб и должен гордиться футбольными результатами или это наподобие дом - 2 гордиться скандалами? Подумай только хорошенько!
То есть вы подтверждаете, что главная цель Спартака, это что бы обсуждали увольнение уборщицы, нежели быть чемпионом?
Думаю такие слова у истинных поклонников клуба вызывает чувства стыда за такое сравнение.
Для уважающего себя футбольного клуба подобная популярность это позор так то!
https://youtu.be/Ty2FVORVTQM
То есть вы подтверждаете, что главная цель Спартака, это что бы обсуждали увольнение уборщицы, нежели быть чемпионом?
Думаю такие слова у истинных поклонников клуба вызывает чувства стыда за такое сравнение.
Для уважающего себя футбольного клуба подобная популярность это позор так то!
состав директоров прогнул спинку и получил удовольствие...
1 чемпионство за 16 лет...да уволилась уборщица..
- Вот и ВСЕ новости из тарасофки!!!
А кто то в это время: Три чемпионства подряд+кубок+суперкубок..
кто то в ЛЧ и ЛЕ выступает и т.д и т.п
состав директоров прогнул спинку и получил удовольствие...
1 чемпионство за 16 лет...да уволилась уборщица..
- Вот и ВСЕ новости из тарасофки!!!
А кто то в это время: Три чемпионства подряд+кубок+суперкубок..
кто то в ЛЧ и ЛЕ выступает и т.д и т.п
а вот если ты не появишься НИКТО из рядового персонала не заметит, а т.н. совет будет танцевать, петь, бухать и сделает этот день в спартаке выходным навсегда!!!
а вот если ты не появишься НИКТО из рядового персонала не заметит, а т.н. совет будет танцевать, петь, бухать и сделает этот день в спартаке выходным навсегда!!!
больше и выделится то нечем..
больше и выделится то нечем..