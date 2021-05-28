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Агент Мевли: «Желание остаться в России у Михи есть, он знает тут всё»

вчера, 12:53

Агент защитника «Сочи» Михи Мевли рассказал о будущем игрока. Действующий контракт игрока с клубом истекает этим летом.

Три турецких клуба в серьезном контакте с нами, обсуждаем все нюансы. Миха отыграет за сборную и дальше уже будем смотреть, в какую сторону двигаться. Из российских клубов общаемся со всеми, но ждем чего-то более конкретного. Нам нужен длительный контракт, это приоритет. Хотим получить 3 года. С некоторыми клубами есть договоренности, но пока не можем найти компромисс по всем условиям. Желание остаться в России у Михи есть, он знает тут всё.

Он бы и в «Сочи» остался, но они пока в очередной раз взяли паузу. Сделали предложение, а потом, видимо, испугались его. Думаю, они еще рассчитывают побороться за Миху. Но пока они делают предложение, а затем куда-то исчезают. Сами не знаем, что там за ситуация. Возможно, там пока не утвержден бюджет. Но мы однозначно смотрим и другие варианты. Откуда в ближайшее время появится хорошее предложение — туда и уйдем.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:15
Деньгами из России не переманишь, у нас больше платят.
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