Агент Мевли: «Желание остаться в России у Михи есть, он знает тут всё»

Агент защитника «Сочи» рассказал о будущем игрока. Действующий контракт игрока с клубом истекает этим летом.

Три турецких клуба в серьезном контакте с нами, обсуждаем все нюансы. Миха отыграет за сборную и дальше уже будем смотреть, в какую сторону двигаться. Из российских клубов общаемся со всеми, но ждем чего-то более конкретного. Нам нужен длительный контракт, это приоритет. Хотим получить 3 года. С некоторыми клубами есть договоренности, но пока не можем найти компромисс по всем условиям. Желание остаться в России у Михи есть, он знает тут всё.

Он бы и в «Сочи» остался, но они пока в очередной раз взяли паузу. Сделали предложение, а потом, видимо, испугались его. Думаю, они еще рассчитывают побороться за Миху. Но пока они делают предложение, а затем куда-то исчезают. Сами не знаем, что там за ситуация. Возможно, там пока не утвержден бюджет. Но мы однозначно смотрим и другие варианты. Откуда в ближайшее время появится хорошее предложение — туда и уйдем.