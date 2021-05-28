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Бабаев: «Если бы запросы были неадекватными, Мухин в ЦСКА не перешёл бы»

вчера, 22:58

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Максима Мухина из «Локомотива».

Мухина критиковали за решение покинуть «Локо» из-за гораздо более выгодного личного контракта в ЦСКА? Абсолютно некорректно говорить о том, чего не знаешь. Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА. Его выбор был осознанным. При этом, наверное, нужно заметить, что Максим не является воспитанником «Локомотива». Он относительно недавно попал в этот клуб.

Более того, несколько лет назад Максим находился на просмотре у нас. Однако, к сожалению, по определенным обстоятельствам, связанным с действиями его предыдущего агента, не получилось договориться. Мы уже тогда хотели его приобрести и обозначили свою позицию. Но не сложилось. Так что обвинения в отсутствии у Максима патриотизма к «Локомотиву» абсолютно беспочвенные!

Футболисты переходят из клуба в клуб. Я бы еще понял подоплеку таких разговоров, если бы, к примеру, Акинфеев сейчас перешел в «Спартак». Но здесь не та история.

Писали, что зарплата Мухина увеличится в ЦСКА чуть ли не в 30 раз? Легко говорить со стороны, когда не знаешь всех деталей. Но поверьте, что это не так. Абсолютно не так! Если бы запросы были неадекватными, трансфера бы не случилось. Вы сами прекрасно знаете политику ЦСКА в отношении зарплатной ведомости игроков. Мы бы просто не пошли на такой шаг.

Конечно, финансовая составляющая в таких переходах важна. Не стоит тут лукавить и говорить, что Максим оказался у нас только из-за большой любви к ЦСКА. Да, зарплата имела значение. Но она не ставилась в данном случае во главу угла. Были личные встречи, общение, мы объясняли, как видим будущее этого игрока в нашем клубе.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 01:28
В 40 раз больше зарплата - любой согласится )))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:13
. Были личные встречи, общение, мы объясняли, как видим будущее этого игрока в нашем клубе.

Значит доводы были убедительные....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Да и бог с ними. Через пару месяцев все стихнет само собой.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:55
Не для всех)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:34
Думаю , для фантазеров этого объяснения вполне будет достаточно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:19
Пример достойный подражания. Вполне приличная и адекватная зарплата для начинающего футболиста. Пусть сначала на деле покажет, что заслуживает большего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
Мы взяли не жадного парня,урааа!
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