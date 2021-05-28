Бабаев: «Если бы запросы были неадекватными, Мухин в ЦСКА не перешёл бы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника из «Локомотива».

Мухина критиковали за решение покинуть «Локо» из-за гораздо более выгодного личного контракта в ЦСКА ? Абсолютно некорректно говорить о том, чего не знаешь. Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА . Его выбор был осознанным. При этом, наверное, нужно заметить, что Максим не является воспитанником «Локомотива». Он относительно недавно попал в этот клуб.

Более того, несколько лет назад Максим находился на просмотре у нас. Однако, к сожалению, по определенным обстоятельствам, связанным с действиями его предыдущего агента, не получилось договориться. Мы уже тогда хотели его приобрести и обозначили свою позицию. Но не сложилось. Так что обвинения в отсутствии у Максима патриотизма к «Локомотиву» абсолютно беспочвенные!

Футболисты переходят из клуба в клуб. Я бы еще понял подоплеку таких разговоров, если бы, к примеру, Акинфеев сейчас перешел в «Спартак». Но здесь не та история.

Писали, что зарплата Мухина увеличится в ЦСКА чуть ли не в 30 раз? Легко говорить со стороны, когда не знаешь всех деталей. Но поверьте, что это не так. Абсолютно не так! Если бы запросы были неадекватными, трансфера бы не случилось. Вы сами прекрасно знаете политику ЦСКА в отношении зарплатной ведомости игроков. Мы бы просто не пошли на такой шаг.