Агент Мухина: «Максим сделает всё, чтобы принести пользу ЦСКА»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника , прокомментировал переход футболиста в ЦСКА из «Локомотива».

Сделку между двумя клубами, я как представитель Максима Мухина, комментировать не могу: это всё же конфиденциальная договоренность между ЦСКА и «Локо». Хочу поблагодарить Марко Николича и весь тренерский штаб «железнодорожников» за доверие и прогрессивность взглядов.

Не секрет, что ЦСКА — клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Сейчас у ЦСКА важнейший период перестройки и формирования новых сочетаний, и я знаю, что Максим сделает всё, чтобы становиться сильнее каждый день и делать сильнее свою новую команду, приносить максимальную пользу «армейцам». Максим не любит много говорить, все доказывает игрой. И я придерживаюсь такой же позиции.