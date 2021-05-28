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Агент Мухина: «Максим сделает всё, чтобы принести пользу ЦСКА»

вчера, 22:04

Вадим Шпинёв, агент полузащитника Максима Мухина, прокомментировал переход футболиста в ЦСКА из «Локомотива».

Сделку между двумя клубами, я как представитель Максима Мухина, комментировать не могу: это всё же конфиденциальная договоренность между ЦСКА и «Локо». Хочу поблагодарить Марко Николича и весь тренерский штаб «железнодорожников» за доверие и прогрессивность взглядов.

Не секрет, что ЦСКА — клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Сейчас у ЦСКА важнейший период перестройки и формирования новых сочетаний, и я знаю, что Максим сделает всё, чтобы становиться сильнее каждый день и делать сильнее свою новую команду, приносить максимальную пользу «армейцам». Максим не любит много говорить, все доказывает игрой. И я придерживаюсь такой же позиции.

Единственное, что еще хотел бы отметить — Максим уже был на просмотре в ЦСКА в 2018 году. Макс тогда очень понравился «армейцам», но «странности» в исполнении человека, который представлял его интересы в тот момент, мы с Максом комментировать не хотим. Тогда, не по футбольным причинам, не сложилось — но сложилось сейчас. Значит, так было нужно.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 22:30
Г-н Шпинёв, вы лучше там Джикию быстрее продлите в Спартаке!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:10
Дай то бог !!! Удачи тебе паренёк в ЦСКА !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:10
Все так говорят...
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