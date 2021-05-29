«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом сборной Гондураса

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вчера, 10:29

Нападающий «Боавишты» может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, интерес к форварду проявляют «Спартак» и «Локомотив». «Боавишта» готова продать своего игрока за 10 млн евро.

В завершившемся сезоне Элис провёл 32 матча во всех турнирах за португальский клуб, записав на свой счёт 8 голов и 7 результативных передач. В активе нападающего 42 матча и 10 голов за сборную Гондураса.

Ранее «Спартак» интересовался защитником «Фейеноорда» Маркосом Сенеси.