«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом сборной Гондураса

Нападающий «Боавишты» Альберто Элис может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Как сообщается, интерес к форварду проявляют «Спартак» и «Локомотив». «Боавишта» готова продать своего игрока за 10 млн евро.
В завершившемся сезоне Элис провёл 32 матча во всех турнирах за португальский клуб, записав на свой счёт 8 голов и 7 результативных передач. В активе нападающего 42 матча и 10 голов за сборную Гондураса.
Ранее «Спартак» интересовался защитником «Фейеноорда» Маркосом Сенеси.
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