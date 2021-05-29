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«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом сборной Гондураса

вчера, 10:29

Нападающий «Боавишты» Альберто Элис может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, интерес к форварду проявляют «Спартак» и «Локомотив». «Боавишта» готова продать своего игрока за 10 млн евро.

В завершившемся сезоне Элис провёл 32 матча во всех турнирах за португальский клуб, записав на свой счёт 8 голов и 7 результативных передач. В активе нападающего 42 матча и 10 голов за сборную Гондураса.

Ранее «Спартак» интересовался защитником «Фейеноорда» Маркосом Сенеси.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:08
Пусть ЛОКО забирает....
David Young
David Young
вчера в 17:04
Вполне приличный игрок, но для него переход в РПЛ станет скорее понижением, если не считать зарплату, конечно.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:02
Опорник это единственный кто нужен-типа Алекса или Фернандо. Крал если так хочет пусть уходит за 20 миллионов евро. Ну и острякам с Питера можно поупражнятся в остроумии в слове Гондурас. А так все нормально..
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:13
Так-то показатели средненькие, но в нашем чемпионате может и выстрелить.
vlad_vietnam
vlad_vietnam
вчера в 13:03
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 12:54
    в донной Португалии он забил 8 голов, неужели в России нет вообще никого, кто бы за сезон 8 голов забил?
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 12:17
    Португальцы продолжают традиции превращения миллионных покупок в жирные многомиллионные продажи
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 11:59
    Ранее, за исключением Артема Дзюбы, в РПЛ не было чистокровных истинных гондурасцев.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:55
    Уберите лимит на легионеров и покупайте кого душа пожелает ! А сейчас чего пукать-то в лужу ?
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты
    вчера в 11:54
      волгодон 2
      волгодон 2
      вчера в 11:52
      И тут один из них сказал: а давайте подпишем Элис..
      mor57
      mor57
      вчера в 11:45
        makkie
        makkie ответ Futurista (раскрыть)
        вчера в 11:41
        И без вратаря, как в хоккее на последних минутах ))
        Может сработать!
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 11:38
        Утка! Только "интересуется"...))

        Нам нужен защитник! И не один!
        Futurista
        Futurista ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 11:19
        Может Спартак решил опробывать схему в 5 нападающих?)...
        makkie
        makkie
        вчера в 11:17
        Ага, Спартаку только искать форвардов )))

        Ларссон, Соболев, Понсе, Промес.
        Futurista
        Futurista ответ particular (раскрыть)
        вчера в 11:10
        Надоело человеку "гондурасить"...решил подколымить)...
        particular
        particular
        вчера в 10:56, ред.
        Только одно упоминание того, что в РПЛ иногда играют оранжевым мячом, в шапках и по снегу, может стать серьёзным препятствие для выбора...
        Экзотика - это хорошо... А что, поближе, нападающие за 10 млн уже закончились?!
        Брулин
        Брулин
        вчера в 10:40
        У Спартака и так перебор игорок в линии атаки, к тому же проблемы с лимитом. Любые такие слухи можно сразу отправлять на помойку.
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 10:39
        Весь наш чемпиона в одном заголовке
        STVA 1
        STVA 1
        вчера в 10:38
        от гондурасов у нас в РПЛ по ходу не хватает))
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