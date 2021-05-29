Арустамян: «Самый реальный вариант для Пиняева — „Локомотив“»

Известный инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канал рассказал, что нападающий «Чертаново» может перейти в «Локомотив».

На данный момент самый реальный вариант для Пиняева — «Локомотив». Московский клуб очень хочет приобрести Сергея и уже далеко продвинулся в переговорах. Учитывая, что «Локо» срочно нужны новые игроки и как прогрессируют при Марко Николиче молодые, многого ожидают и от 16-летнего Пиняева.