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Арустамян: «Самый реальный вариант для Пиняева — „Локомотив“»

сегодня, 10:06

Известный инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канал рассказал, что нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев может перейти в «Локомотив».

На данный момент самый реальный вариант для Пиняева — «Локомотив». Московский клуб очень хочет приобрести Сергея и уже далеко продвинулся в переговорах. Учитывая, что «Локо» срочно нужны новые игроки и как прогрессируют при Марко Николиче молодые, многого ожидают и от 16-летнего Пиняева.

Хотя, возможно, «Локомотив», в случае успешного завершения переговоров, сперва отдаст Пиняева на год в аренду. Но, по моим данным, в команду РПЛ, а не ФНЛ. И с условием, что он будет играть регулярно в высшем российском дивизионе в столь юном возрасте.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Пиняеву со стороны «Рубина».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:23
Молодому футболисту в 16 лет очень тяжело сделать правильный выбор, поэтому важно при выборе команды создать для него условия совершенствования и профессионального роста, которые позволят Сергею Пиняеву раскрыться ещё ярче и быть полезным для клуба. Удачи
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 10:34
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