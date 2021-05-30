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Тюкавин — автор лучшего гола «Динамо» в сезоне 2020/21

сегодня, 14:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что нападающий Константин Тюкавин стал автором лучшего гола команды по итогам завершившегося сезона.

Костя Тюкавин автор ВТБ Гола сезона 2020/21! Его гол в ворота «Спартака» в кубковом матче стал победителем в голосовании болельщиков в нашей группе ВКонтакте.

Посмотреть гол Тюкавина вы можете по ссылке.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 15:56
Странноватое решение..

Первый гол Тюки Краснодару гораздо интереснее. Головой, в падении- классика породистого форварда. Ну или гол Фомы тому же Краснодару. С линии штрафной, по уходящей от вратаря дуге, в дальний угол. Тоже ведь классика.

Да и вообще, хороших голов было немало, но выбрали чуть ли не самый неказистый..

Или кто-то думает, что у Тюки это прицельный удар такой был, мастерски исполненный?)
Ну да, ну да- спиной к воротам, далеко вытянув ногу, ткнув не глядя пяткой. Виртуоз!..))
makkie
makkie
сегодня в 15:41
Очень странно, что победил Тюкавин.
Казалось, что борьба развернется между Дзюбой и дочкой Алсу)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:13
Хоть тут никакого расизма.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:40
Решение спорное. Но решили так решили
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:33
Классный игрок, забивает красивый гол !!!
Брулин
Брулин
сегодня в 14:32, ред.
Красивый гол! Заслужено я думаю!
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