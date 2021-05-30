Тюкавин — автор лучшего гола «Динамо» в сезоне 2020/21

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что нападающий Константин Тюкавин стал автором лучшего гола команды по итогам завершившегося сезона.
Костя Тюкавин автор ВТБ Гола сезона 2020/21! Его гол в ворота «Спартака» в кубковом матче стал победителем в голосовании болельщиков в нашей группе ВКонтакте.
Посмотреть гол Тюкавина вы можете по ссылке.
Первый гол Тюки Краснодару гораздо интереснее. Головой, в падении- классика породистого форварда. Ну или гол Фомы тому же Краснодару. С линии штрафной, по уходящей от вратаря дуге, в дальний угол. Тоже ведь классика.
Да и вообще, хороших голов было немало, но выбрали чуть ли не самый неказистый..
Или кто-то думает, что у Тюки это прицельный удар такой был, мастерски исполненный?)
Ну да, ну да- спиной к воротам, далеко вытянув ногу, ткнув не глядя пяткой. Виртуоз!..))
Первый гол Тюки Краснодару гораздо интереснее. Головой, в падении- классика породистого форварда. Ну или гол Фомы тому же Краснодару. С линии штрафной, по уходящей от вратаря дуге, в дальний угол. Тоже ведь классика.
Да и вообще, хороших голов было немало, но выбрали чуть ли не самый неказистый..
Или кто-то думает, что у Тюки это прицельный удар такой был, мастерски исполненный?)
Ну да, ну да- спиной к воротам, далеко вытянув ногу, ткнув не глядя пяткой. Виртуоз!..))
Казалось, что борьба развернется между Дзюбой и дочкой Алсу)
Казалось, что борьба развернется между Дзюбой и дочкой Алсу)