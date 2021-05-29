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Кавани — автор лучшего гола Английской Премьер-Лиги в мае

вчера, 16:01
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Гол нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги против «Фулхэма» (1:1) признан лучшим в мае. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Уругваец поразил ворота «Фулхэма» ударом с сорока метров, закинув мяч за шиворот голкиперу.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:11
Заслужил, красивый голешник
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:24
Действительно гол красавчик!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:18, ред.
Кавани просто красавчик !!! Мастер своего дела !!!
Боюсь сказать, но если бы не Кавани особенно во второй половине сезона, незнаю какое место сейчас занимал бы МЮ. Много матчей вытащил своим мастерством и мячами . Мало того он в свои 34 года успевает отрабатывать и в обороне . Очень хорош в отборе мяча , в дриблинге .Может сделать разрезающий Шикарный пас на Решфорда , который точно также Шикарно как правило обычно его КПД приводит к нулю ))) Решфорд , отдельный персонаж. Я думаю Эдинсон ещё принесёт много полезного в игре Ливерпуля, попылит ещё !!! Ждём ещё многих красивых мячей от Кавани !!! Удачи !!!
Ekkimukk
Ekkimukk ответ Кирилл Казак (раскрыть)
вчера в 16:10
Подкорректировали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:07
Кто-то должен быть первым...
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