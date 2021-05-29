Кавани — автор лучшего гола Английской Премьер-Лиги в мае

Гол нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги против «Фулхэма» (1:1) признан лучшим в мае. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
Уругваец поразил ворота «Фулхэма» ударом с сорока метров, закинув мяч за шиворот голкиперу.
A chip 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟒𝟎 𝐲𝐚𝐫𝐝𝐬 🍟— Premier League (@premierleague) May 29, 2021
Edinson Cavani's outrageous lob against Fulham is May's @budfootball Goal of the Month 🥇#PLAwards pic.twitter.com/V2vEVSEGrB
Боюсь сказать, но если бы не Кавани особенно во второй половине сезона, незнаю какое место сейчас занимал бы МЮ. Много матчей вытащил своим мастерством и мячами . Мало того он в свои 34 года успевает отрабатывать и в обороне . Очень хорош в отборе мяча , в дриблинге .Может сделать разрезающий Шикарный пас на Решфорда , который точно также Шикарно как правило обычно его КПД приводит к нулю ))) Решфорд , отдельный персонаж. Я думаю Эдинсон ещё принесёт много полезного в игре Ливерпуля, попылит ещё !!! Ждём ещё многих красивых мячей от Кавани !!! Удачи !!!
Боюсь сказать, но если бы не Кавани особенно во второй половине сезона, незнаю какое место сейчас занимал бы МЮ. Много матчей вытащил своим мастерством и мячами . Мало того он в свои 34 года успевает отрабатывать и в обороне . Очень хорош в отборе мяча , в дриблинге .Может сделать разрезающий Шикарный пас на Решфорда , который точно также Шикарно как правило обычно его КПД приводит к нулю ))) Решфорд , отдельный персонаж. Я думаю Эдинсон ещё принесёт много полезного в игре Ливерпуля, попылит ещё !!! Ждём ещё многих красивых мячей от Кавани !!! Удачи !!!