Тухель добился триумфа со второй попытки. «Челси» выиграл Лигу чемпионов спустя девять лет

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сегодня, 00:34

В турнире снова выиграл клуб, что не впервые разыграл кубок.

5 выводов об игре «Манчестер Сити»

1. Гвардиола выпустил состав без опорников. Фернандиньо и Родри остались на скамейке. Хосеп решил, что команде нужно как можно больше людей с пасом. Бернарду, Де Брюйне и Гюндоган по плану должны были справиться с атаками «Челси» по центру, а вот атака получила Стерлинга – Рахима не все ждали, но Хосеп доверился ему, удваивая давление на Джеймса справа. Не сработало, позже вышел Фернандиньо.

2. Хосеп выбрал узкую и высокую линию обороны. Вторая деталь не удивляет – «Манчестер Сити» играет строго первым номером, если не заставить их выступать иначе. Но вот узкое расположение в позиционной защите удивляло. Даже ситуативный переход на три центральных – когда Зинченко уходил в центр, сохраняло этот стиль. «Челси» воспользовался расположением Диаша и Стоунза – подловили соперника в концовке первого тайма, Хаверц выскочил один на один.

3. Опорника «Манчестер Сити» не хватало, когда Маунт искал Вернера или Хаверца на передовой. Тимо свои подходы не реализовал, хотя первый был опасным, а вот Кай забил. Хватило минутной слабости, хотя постоянно давить сопернику «горожане» не позволяли. Расположение Канте и Жоржиньо глубоко не оставляло возможность поднять линию прессинга высоко – боялись нарваться на контратаку «горожан».

4. Левый фланг «Манчестер Сити» работал намного активнее. Смещения Диаша при переходе на ложную тройку центральных подразумевало длинные передачи, Зинченко перекрывал левую часть опорной зоны и часто высоко принимал мяч, был транзитным игроком для развития атаки. А вот Уокер и Марез поначалу неактивно вступали в игру. Обратите внимание, что Маунт отдал голевой пас со своей половины поля и левого фланга! Уокер его упустил.

5. Было интересно, как в закрытой игре Гвардиола перестроит команду. Показательно, что в АПЛ «Манчестер Сити» уступает в счете лишь 10% времени, или быстро сравнивают, или не пропускают первыми. Сегодня не получилось забить на старте второго тайма, Де Брюйне потеряли после жесткого столкновения – финал наградил Кевина лишь подбитым глазом, а Жезус и Агуэро не усилили игру. Перекатывание мяча не приводило к успеху, а «Сити» едва не пропустил второй от Пулишича.

5 выводов об игре «Челси»

1. Тухель использовал привычную схему – «3-4-2-1», но выбрал Хаверца вместо Зиеша. Стартовой идеей стало давление на левый фланг, где Зинченко предложили успеть и за Вернером, и за вторым немцем в основе «Челси». Но чаще мячом владел «Манчестер Сити» — удвоение фланга не всегда работало. Особенно когда «Челси» подолгу оборонялся и мог надеяться лишь на контратаки.

2. Поскольку Вернер, Маунт и Хаверц активно работали в отборе, а Аспиликуэта постоянно выскакивал на Зинченко, когда тот оказывался у штрафной площади ближе к центру, то «Челси» неплохо держался при попытках атак через центр и Гюндогана. Де Брюйне уходил на фланг, а парочка Канте и Жоржиньо строго держала свою линию. Но плотность в обороне имеет минус – сложно большими силами пойти в атаку.

3. У «Челси» отлично держался Джеймс, на которого постоянно давили большими силами – Стерлинг, Зинченко, Де Брюйне и Фоден. А вот Чилуэлл с его давним другом Марезом на втором краю встречались с мячом реже. Пожалуй, эту тенденцию игре подарил Гвардиола – зная, что соперник сам пойдет вперед по правому краю, предложил активную игру через свой левый фланг. Хотя если вспомнить моменты «Челси», то те начинались через полуфланг между Уокером и Стоунзом.

4. Тухель понимал, что ему не хватает «двенадцатого игрока». Не фанатов, а буквально – атака была оторванной от обороны и средней линии. Но немецкий тренер сознательно сместил центр тяжести в сторону Жоржиньо и Канте – страховался от массированных атак «Манчестер Сити» с ударами. Расстояние между тройкой в атаке и остальной командой было большим, Джеймс и Чилуэлл не включались в атаку – им не позволяло давление соперников.

5. Тиаго Силва вынужденно закончил матч, неудачно приземлился после верхового единоборства с Фоденом, но выход датчанина Кристенсена не привел к ошибкам в защите «Челси». Конечно, у «Манчестер Сити» была парочка проходов, разок железный Аспиликуэта выбил мяч выше собственной перекладины, но лондонцы не паниковали. Вели в счете, Тухель контролировал игру, а Гвардиола смотрелся растеряно – уступал и ничего не смог придумать тактически.

5 выводов о финале Лиги чемпионов

1. Теперь девять подряд дебютантов финалов ЛЧ уступили в первых финалах. Начала серию «Валенсия» в 2000-м. «Байер», «Монако», «Арсенал» и «Челси» продлили черную линию результатов для новичков. Дальше не смог выиграть «Атлетико» (у него был древний финал, но еще в КЕЧ ). Потом «Тоттенхэм» и ПСЖ продлили «проклятие». «Манчестер Сити» попался на ту же удочку – стал девятым подряд, кто проиграл дебютный финал.

2. Тухель не стал вторым тренером в истории, кто проиграл два финала за два года. Первым, кто не смог взять кубок после двух последовательных попыток, стал Эктор Купер с «Валенсией» двадцать лет назад. Но теперь немец, что активно заводил фанатов в концовке финала в Порту, сработал идеально. Заслуженная победа тренера, что пришел по ходу сезона и перестроил команду Лэмпарда в мелочах. Уже были сильными, а стали максимально неудобными для оппонентов уровня «Атлетико», «Реала» и «Манчестер Сити».

3. Если изучать числовые показатели, то получите ожидаемую картину – и для финала, и для матча «Манчестер Сити» против «Челси». Самое четкое описание финала без ворот – в статистике точных ударов. Всего три на две команды с голевой попыткой Хаверца по пустым воротам. Крайне мало для поединка настолько высокого уровня. Но объясняет характер матча. «Челси» закрылся и грамотно контратаковал, а «Манчестер Сити» не сумел взломать чужую защиту без великого центрального форварда и после потери Де Брюйне.

4. Гвардиола проиграл свой первый финал Лиги чемпионов. Конечно, если бы Марез в добавленное время попал в ворота – матч перешел бы в овертайм, а там всякое случается. Но промахнулся, а это значит, что «Челси» — победитель Лиги чемпионов. Команда двух тренеров, изначально крутой, но критикуемой трансферной кампанией, с молодыми лидерами, вроде Маунта, классными мастерами, как Канте, и ветеранами, вроде Аспиликуэты, взяла кубок! Агуэро, который обещал фанатам «Сити» уйти после победы в ЛЧ , не сумел это сделать.

5. У «Челси» вторая победа в финале Лиги чемпионов. Речь о клубе, что много тратит на новичков, о команде, которая со времен Моуриньо не стала играть в атакующий футбол (пропустили в сезоне ЛЧ лишь четыре мяча), но умеет за счет перебора тренеров добираться до трофеев – победы в АПЛ или еврокубках. Снова известный игрок, как было со многими, ушел в другой клуб ради победы в ЛЧ – Азар, а трофей в руках его бывших напарников. «Манчестер Сити» показал академичность, но резким в финале был «Челси».

Томас Тухель участвовал во втором финале Лиги чемпионов подряд. В прошлом сезоне у руля ПСЖ он не смог обыграть «Баварию» Ханси Флика. Но со второй попытки немецкому специалисту удалось привести команду, уже лондонскую, к победе в главном клубном турнире Европы.

Правильная игра вторым номером и победа – создали пару опасных моментов и лучший реализовали. Многие сыграли грамотно, Аспиликуэта, Канте, Хаверц и Маунт с гениальным ассистом – герои не яркого, но боевитого финала.