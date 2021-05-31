Дзюба – лучший игрок «Зенита» в сезоне по версии болельщиков

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вчера, 15:12

Стало известно, кого болельщики «Зенита» признали лучшим игроком сезона в составе петербургского клуба.

Лучшим игроком «Зенита» был признан форвард . Он набрал 43,22% голосов, на втором месте — Андрей Мостовой (23,19%), третий — Далер Кузяев (19,25%).

Дзюба в третий раз подряд признан лучшим игроком «Зенита» по итогам сезона.