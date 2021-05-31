Дзюба – лучший игрок «Зенита» в сезоне по версии болельщиков

Стало известно, кого болельщики «Зенита» признали лучшим игроком сезона в составе петербургского клуба.
Лучшим игроком «Зенита» был признан форвард Артём Дзюба. Он набрал 43,22% голосов, на втором месте — Андрей Мостовой (23,19%), третий — Далер Кузяев (19,25%).
Дзюба в третий раз подряд признан лучшим игроком «Зенита» по итогам сезона.
Ранее Дзюба был признан одним из лучших игроков в минувшем сезоне РПЛ.
Что то я нынче не в рифме...))
Что то я нынче не в рифме...))
Губы шепчут: "Артёмкаааа!" Но зубы стучат: "Задр@@!"
Губы шепчут: "Артёмкаааа!" Но зубы стучат: "Задр@@!"
Пушкин умер 1837 году в Питере.😩(((
Пушкин умер 1837 году в Питере.😩(((
С волною чувств свладать не смог
Азмуну сзади так заправил
Семак аж оттащить не смог
С волною чувств свладать не смог
Азмуну сзади так заправил
Семак аж оттащить не смог
Тенденция неизменна....
Чем больше Артёма Сергеевича ругают - тем он лучше играет....
Наверное в командах за которые болеют самые самые "дзюбокритики" очень много игроков которые за 27 игр отметились 26-тью результативными действиями в чемпионате....
Проще было бы показать их статистику...чем тратить время на рассказы какой Дзюба плохой...
Мостовому - респект....прогрессирует...выигрывает конкуренцию...растёт как игрок...что вообще редкость для молодых паспортистов РПЛ....
Далер - вновь полезен и мастеровит....после небольшой паузы....
Дзюба - без комментариев.............судя по негативным откликам со стороны его неприятелей - он в отличной форме...не смотря на возраст...
Тенденция неизменна....
Чем больше Артёма Сергеевича ругают - тем он лучше играет....
Наверное в командах за которые болеют самые самые "дзюбокритики" очень много игроков которые за 27 игр отметились 26-тью результативными действиями в чемпионате....
Проще было бы показать их статистику...чем тратить время на рассказы какой Дзюба плохой...
Мостовому - респект....прогрессирует...выигрывает конкуренцию...растёт как игрок...что вообще редкость для молодых паспортистов РПЛ....
Далер - вновь полезен и мастеровит....после небольшой паузы....
Дзюба - без комментариев.............судя по негативным откликам со стороны его неприятелей - он в отличной форме...не смотря на возраст...
Чтобы подчеркнуть всё эти черты универсального супергероя с берегов Невы и собрать в один флакон, он неспроста вышел на празднование в костюме дно-пула, а ликующая толпа в свою очередь не могла не отблагодарить своего героя, выбрав лучшим игроком сезона, что впрочем, заслуженно
Чтобы подчеркнуть всё эти черты универсального супергероя с берегов Невы и собрать в один флакон, он неспроста вышел на празднование в костюме дно-пула, а ликующая толпа в свою очередь не могла не отблагодарить своего героя, выбрав лучшим игроком сезона, что впрочем, заслуженно
Почему Черчесов вызвал Дзюбу в сборную?! Потому что лысому тоже хочется погонять!
Футболисты, набравшие наибольшее количество просмотров за игру рукой:
1. Диего Марадона.
2. Артём Дзюба.
Говорят что на самом деле Дзюба хотел женщину но промахнулся!
Джо Байден призвал Дзюбу не отвлекать мировую общественность от его победы.
Дзюба посвятил забитый гол своей любимой и поцеловал её: https://moika78.ru/news2/2020/11/KIR3911-1.jpg
Тина Канделаки заявила, что готова обеими руками поддержать поступок Дзюбы.
Передача «Пока все дома» пригласила Дзюбу вести раздел «Очумелые ручки».
Почему Черчесов вызвал Дзюбу в сборную?! Потому что лысому тоже хочется погонять!
Футболисты, набравшие наибольшее количество просмотров за игру рукой:
1. Диего Марадона.
2. Артём Дзюба.
Говорят что на самом деле Дзюба хотел женщину но промахнулся!
Джо Байден призвал Дзюбу не отвлекать мировую общественность от его победы.
Дзюба посвятил забитый гол своей любимой и поцеловал её: https://moika78.ru/news2/2020/11/KIR3911-1.jpg
Тина Канделаки заявила, что готова обеими руками поддержать поступок Дзюбы.
Передача «Пока все дома» пригласила Дзюбу вести раздел «Очумелые ручки».
Азмун обидится и уйдет в другой клуб!
Азмун обидится и уйдет в другой клуб!