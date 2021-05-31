ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Дзюба – лучший игрок «Зенита» в сезоне по версии болельщиков

вчера, 15:12

Стало известно, кого болельщики «Зенита» признали лучшим игроком сезона в составе петербургского клуба.

Лучшим игроком «Зенита» был признан форвард Артём Дзюба. Он набрал 43,22% голосов, на втором месте — Андрей Мостовой (23,19%), третий — Далер Кузяев (19,25%).

Дзюба в третий раз подряд признан лучшим игроком «Зенита» по итогам сезона.

Ранее Дзюба был признан одним из лучших игроков в минувшем сезоне РПЛ.

Все новости
ОфициальноЛукаку — лучший игрок минувшего сезона Серии А
Вчера, 19:47 Комментарии6
ОфициальноРоналду – лучший форвард сезона Серии А, Барелла — лучший полузащитник
Вчера, 18:13 Комментарии5
Мозес – лучший игрок «Спартака» по итогам мая
Вчера, 16:31 Комментарии5
Доннарумма – лучший вратарь сезона Серии А, Ромеро — лучший защитник
Вчера, 16:09 Комментарии1
Немцы выиграли три кубка подряд и лидируют в общем зачете. Карта тренерских успехов Лиги чемпионов
Вчера, 12:19Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии9
Влахович признан лучшим молодым игроком сезона в Серии А
Вчера, 11:16 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Галя Каблукова (раскрыть)
вчера в 20:51
Ооо Галка.Давненько не была. Дамы безумно любят своих профессиональной дело.Галка тоже одна из этих.)Привет Misses.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 20:45
Согласен....
Что то я нынче не в рифме...))
particular
particular
вчера в 19:47
Гордость за избранного распирает грудь, веко нервно пульсирует вслед прочитанной новости, а тромб оторвался и поплыл в сторону сердца 😉
Губы шепчут: "Артёмкаааа!" Но зубы стучат: "Задр@@!"
mor57
mor57
вчера в 19:38
ух как полыхает у некоторых...значит и вправду Дзюба -лучший!!!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 19:37
Не верю...для Мюллера может , для фанатов никогда...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:26
Я тебя уважаю,но увидев свой стих про Дзюбу,то Пушкин застрелился бы
Ravshan878
Ravshan878 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:43
Jeck Denielse.🤭.)
Пушкин умер 1837 году в Питере.😩(((
alexgurzan
alexgurzan ответ 1-я конная (раскрыть)
вчера в 18:41
.
1-я конная
1-я конная
вчера в 18:39
Наш Дзюба самых честных правил
С волною чувств свладать не смог
Азмуну сзади так заправил
Семак аж оттащить не смог
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:11, ред.
Комменты - огонь.....)))

Тенденция неизменна....
Чем больше Артёма Сергеевича ругают - тем он лучше играет....

Наверное в командах за которые болеют самые самые "дзюбокритики" очень много игроков которые за 27 игр отметились 26-тью результативными действиями в чемпионате....
Проще было бы показать их статистику...чем тратить время на рассказы какой Дзюба плохой...

Мостовому - респект....прогрессирует...выигрывает конкуренцию...растёт как игрок...что вообще редкость для молодых паспортистов РПЛ....
Далер - вновь полезен и мастеровит....после небольшой паузы....
Дзюба - без комментариев.............судя по негативным откликам со стороны его неприятелей - он в отличной форме...не смотря на возраст...
bk6kkeetfj3t
bk6kkeetfj3t
вчера в 18:00
Дзюба народный 74р и будущий депутат ДУМЫ,для этого несмотря на 74рство его пиарят и готовят чтобы сидял в ДУМЕ рядом с валуевым,родниной итд то есть с лицемерами и нажимал на кнопки не думая и издевался над простым бедным народом.Он бревно и член правительства и больше ничего.
allemz
allemz ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 17:09
Так передергивание ручников под одеялом, манипуляции языком на камеру и имитация долбежки с горячим иранцем в раздевалке - всё для любимой толпы, для любимых фанатов, мол Артемка не только ногами умеет работать.
Чтобы подчеркнуть всё эти черты универсального супергероя с берегов Невы и собрать в один флакон, он неспроста вышел на празднование в костюме дно-пула, а ликующая толпа в свою очередь не могла не отблагодарить своего героя, выбрав лучшим игроком сезона, что впрочем, заслуженно
DAD81
DAD81
вчера в 16:59
Выиграл битву у двух лавочников. ))) Где вообще реальная звезда этой команды Дуглас Сантос?
112910415
112910415
вчера в 16:48
выбрали достойного и это прекрасно !
armeec_
armeec_
вчера в 16:47
Видать клоуны у болел Зенита в почете )))
Правда тут
Правда тут
вчера в 16:45
Какой еще Дзюба...Дед Пулл а не Дзюба...надо его в этом костюме играть отправить за сборную...Черчесова в супер мена усатого нарядить, Головин бетменом будит, а Мария Орзул в Рроли Харли Квин. Все все журналитсы будут крутится только возле нашей сборной.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 16:31
Азмун видимо худший.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 16:29
Дзюба считает, что исторически человек стал прямоходящим, чтобы освободить руки!
Почему Черчесов вызвал Дзюбу в сборную?! Потому что лысому тоже хочется погонять!
Футболисты, набравшие наибольшее количество просмотров за игру рукой:
1. Диего Марадона.
2. Артём Дзюба.
Говорят что на самом деле Дзюба хотел женщину но промахнулся!
Джо Байден призвал Дзюбу не отвлекать мировую общественность от его победы.
Дзюба посвятил забитый гол своей любимой и поцеловал её: https://moika78.ru/news2/2020/11/KIR3911-1.jpg
Тина Канделаки заявила, что готова обеими руками поддержать поступок Дзюбы.
Передача «Пока все дома» пригласила Дзюбу вести раздел «Очумелые ручки».
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:08
Мну всегда говорил, что почти половина (43.22%) зенитовцев топит за Спартак и впоследствии сбежавшего в Зенит Дзюбу!)
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:08
Его по игре признавали или по хайпу в инете?)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 16:04
Питерский фан радует! Почти половина болел за Дзюбу топит, вот что видео животворящее делает!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:01
Кто бы сомневался просто других в зените нет.
makkie
makkie
вчера в 15:53
Мостовой?)
Азмун обидится и уйдет в другой клуб!
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:49
Брехня....Мы быстрее поверим, что Фанаты на трибунах стадиона «Газпром Арена» свистом встретили объявление Артема Дзюбы в стартовом составе «зенита»
1bear
1bear ответ jobss (раскрыть)
вчера в 15:25
тоже самое,был на почте,ничего....????а за прошлый месяц тупо ждал уведомления,а потом (якобы посылка ушла обратно) может адрес мой случайно перепутали ???? а может просто "лапшичку" мне тут навешивают (якобы мы честно приз отправили,а вы ,мол сами виноваты,что не получили)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:18
Артёмка заслужил признание.

Elliada
Elliada
вчера в 15:17
Сам за себя голосует что ли?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100