Немцы выиграли три кубка подряд и лидируют в общем зачете. Карта тренерских успехов Лиги чемпионов

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вчера, 12:19

Уникальный Зидан и братство «Майнца».

Говорим о тренерских успехах в новейшей истории турнира — с момента создания Лиги чемпионов (первый розыгрыш — в сезоне 1992/93). Сначала взглянем на полный список тренеров, которым покорялся «ушастый» на этом временном отрезке.

Тренеры-триумфаторы Лиги чемпионов по количеству побед

3 победы (2 тренера): Карло Анчелотти («Милан»-2003 и 2007, «Реал»-2014), Зинедин Зидан («Реал»-2016, 2017 и 2018).

2 победы (6 тренеров): Оттмар Хитцфельд («Боруссия Дортмунд»-1997 и «Бавария»-2001), Юпп Хайнкес («Реал»-1998 и «Бавария»-2013), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»-1999 и 2008), Висенте Дель Боске («Реал»-2000 и 2002), Жозе Моуриньо («Порту»-2004 и «Интер»-2010), Хосеп Гвардиола («Барселона»-2009 и 2011).

1 победа (11 тренеров): Раймон Гуталс («Марсель»-1993), Фабио Капелло («Милан»-1994), Луи ван Гал («Аякс»-1995), Марчелло Липпи («Ювентус»-1996), Рафаэль Бенитес («Ливерпуль»-2005), Франк Райкард («Барселона»-2006), Роберто Ди Маттео («Челси»-2012), Луис Энрике («Барселона»-2015), Юрген Клопп («Ливерпуль»-2019), Ханси Флик («Бавария»-2020), Томас Тухель («Челси»-2021).

- В новейшей истории Лиги чемпионов только три трехкратных победителя турнира — Карло Анчелотти и Зинедин Зидан. В сезоне 2013/14 Зидан был помощником Анчелотти в «Реале», и два самых успешных тренера ЛЧ выиграли заветный трофей в одной упряжке.

- В минувшую субботу дуэт мог расшириться до трио, если бы в финале победили «Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола, который на заре тренерской карьеры дважды делал «Барселону» сильнейшей командой Старого Света.

- Зинедин Зидан — единственный, кому удалось трижды добиться успеха с одним клубом и защитить титул в Лиге чемпионов. Француз выиграл с «Реалом» три турнира подряд — 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

C'est officiel, Zidane quitte le Real Madrid.



Je suis dégouté mais tellement fier des 5 années qu'il a passé au club..



3 Ligues des Champions et 2 Liga, c'est astronomique. pic.twitter.com/WiRSrl9deM — 🄵🔺 (@Franc_Ysco) May 27, 2021

- Только четыре тренера приводили к победам в Лиге чемпионов два разных клуба: Карло Анчелотти («Милан» и «Реал»), Оттмар Хитцфельд (дортмундская «Боруссия» и «Бавария»), Юпп Хайнкес («Реал» и «Бавария») и Жозе Моуриньо («Порту» и «Интер»).

- Гвардиола — самый молодой тренер, побеждавший в Лиге чемпионов. На момент первого триумфа с «Барсой» Пепу было 38 лет (5 месяцев и 11 дней). Самый пожилой победитель — Раймон Гуталс, который привел «Марсель» к победе в 71 год (8 месяцев и 22 дня).

- Томас Тухель выиграл Лигу чемпионов в своем 30-м матче у руля «Челси», но это не рекорд. Самый короткий путь к трофею проделал другой наставник «Челси» — Роберто Ди Маттео, для которого успешный финал сезона 2011/12 стал всего лишь 21-й игрой на тренерском мостике «Синих».

- Во второй раз подряд в Лиге чемпионов побеждает команда тренера, назначенного по ходу сезона, а в последних 10 розыгрышах такое случалось четырежды: Ди Маттео с «Челси», Зидан с «Реалом», Флик с «Баварией» и Тухель с «Челси».

Тренеры-победители Лиги чемпионов по национальности

Германия (7 побед): Оттмар Хитцфельд (2), Юпп Хайнкес (2), Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик, Томас Тухель.

Испания (6 побед): Висенте Дель Боске (2), Хосеп Гвардиола (2), Рафаэль Бенитес, Луис Энрике.

Италия (6 побед): Карло Анчелотти (3), Фабио Капелло, Марчелло Липпи, Роберто Ди Маттео.

Франция (3 победы): Зинедин Зидан (3).

Шотландия (2 победы): Алекс Фергюсон (2).

Португалия (2 победы): Жозе Моуриньо (2).

Нидерланды (2 победы): Луи ван Гал и Франк Райкард.

Бельгия (1 победа): Раймон Гуталс.

- Лигу чемпионов выигрывали тренеры из 8 разных стран, причем две трети всех побед (19 из 29) взяли на себя немцы, испанцы и итальянцы.

- Благодаря успеху Томаса Тухеля в свежем финале Лиги чемпионов Германия вышла на чистое первое место по количеству тренерских побед в турнире. Немцы выиграли три Лиги чемпионов подряд (Клопп с «Ливерпулем», Флик с «Баварией» и Тухель с «Челси»).

- Также справедливо сказать, что в шести последних турнирах побеждают представители двух стран — Франции и Германии. Сначала три кряду успеха Зидана, а потом тройной немецкий салют.

- Английские клубы шесть раз побеждали в Лиге чемпионов. Парадоксально, но среди победителей нет английских тренеров. «Манчестер Юнайтед» дважды приводил к титулу шотландец Фергюсон, «Ливерпуль» обласкали европейскими победами испанец Бенитес и немец Клопп, «Челси» должен быть благодарен итальянцу Ди Маттео и немцу Тухелю.

- Войти в число победителей капризного турнира для сильнейших клубов Европы очень непросто: в 29 розыгрышах Лиги чемпионов только три клуба одержали свои первые победы. Авторами этих особенных триумфов стали Раймон Гуталс («Марсель»-1993), Оттмар Хитцфельд («Боруссия Дортмунд»-1997) и Роберто Ди Маттео («Челси»-2012).

- Интересно, что два из трех последних розыгрышей Лиги чемпионов покорились тренерам, которые запустили свою карьеру на высшем уровне в скромном футбольном клубе «Майнц». Если это тенденция, то Сандро Шварц следующий. Правда, Клопп и Тухель после «Майнца» отправлялись в дортмундскую «Боруссию», а их последователь выбрал другой маршрут.