ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Мозес – лучший игрок «Спартака» по итогам мая

вчера, 16:31

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока команды по итогам мая.

Лучшим футболистом красно-белых в этом месяце признан Виктор Мозес. Нигериец забил «Ахмату» гол и помог «Спартаку» занять второе место. За Мозеса свои голоса отдали 49% респондентов.

На втором месте — Джордан Ларссон, забивший два победных мяча в майских играх (25%). На третьей строчке – Александр Соболев, отличившийся результативными действиями во всех трех матчах месяца (16%).

Ранее сообщалось, что «Спартак» заключит с Мозесом трёхлетний контракт.

Все новости
ОфициальноЛукаку — лучший игрок минувшего сезона Серии А
Вчера, 19:47 Комментарии6
ОфициальноРоналду – лучший форвард сезона Серии А, Барелла — лучший полузащитник
Вчера, 18:13 Комментарии5
Доннарумма – лучший вратарь сезона Серии А, Ромеро — лучший защитник
Вчера, 16:09 Комментарии1
Дзюба – лучший игрок «Зенита» в сезоне по версии болельщиков
Вчера, 15:12 Комментарии27
Немцы выиграли три кубка подряд и лидируют в общем зачете. Карта тренерских успехов Лиги чемпионов
Вчера, 12:19Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии9
Влахович признан лучшим молодым игроком сезона в Серии А
Вчера, 11:16 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:57
не по годам крут ! )
1-я конная
1-я конная
вчера в 17:59
Все думали, что это так. И только Безбородов понял, что его команде выписана очередная премия от Лёни Федуна
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:33
    makkie
    makkie
    вчера в 17:15
    Весной Мозес вытянул для себя счастливый билет.
    Потому что зимой были сомнения относительно его мотивации в Спартаке.
    1bear
    1bear
    вчера в 16:39
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100