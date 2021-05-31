Мозес – лучший игрок «Спартака» по итогам мая

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вчера, 16:31

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока команды по итогам мая.

Лучшим футболистом красно-белых в этом месяце признан . Нигериец забил «Ахмату» гол и помог «Спартаку» занять второе место. За Мозеса свои голоса отдали 49% респондентов.

На втором месте — Джордан Ларссон, забивший два победных мяча в майских играх (25%). На третьей строчке – Александр Соболев, отличившийся результативными действиями во всех трех матчах месяца (16%).

Ранее сообщалось, что «Спартак» заключит с Мозесом трёхлетний контракт.