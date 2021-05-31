Жемалетдинов: «Прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Мухин»

Хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отреагировал на трансфер Максима Мухина в ЦСКА.
Пожелал Максиму удачи. Я тоже в 19 лет переходил. Я прекрасно понимаю, что он сейчас чувствует. Если продолжит работу в таком же духе, то у него все получится. Я уверен.
А Хвича в Рубин ушел, а Игнатьев ??? Люди меняют место работы и это нормально, как в футболе , так и в повседневной жизни. Клятву верности никто , никому не давал.
А Хвича в Рубин ушел, а Игнатьев ??? Люди меняют место работы и это нормально, как в футболе , так и в повседневной жизни. Клятву верности никто , никому не давал.