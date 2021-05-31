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Жемалетдинов: «Прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Мухин»

вчера, 20:35

Хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отреагировал на трансфер Максима Мухина в ЦСКА.

Пожелал Максиму удачи. Я тоже в 19 лет переходил. Я прекрасно понимаю, что он сейчас чувствует. Если продолжит работу в таком же духе, то у него все получится. Я уверен.

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Все комментарии
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Какой Игнатьев? Краснодарский что ли? Это вообще бездарь, каких поискать надо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 00:01
Он же ненавидел Спартак, а в итоге кинул свою команду и ушел в ненавистную. Это тоже типа нормально???
А Хвича в Рубин ушел, а Игнатьев ??? Люди меняют место работы и это нормально, как в футболе , так и в повседневной жизни. Клятву верности никто , никому не давал.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:22
А что не так по Глушакову?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 23:16
А Глушаков ??? Это в любом случае не оправдание. Люди приходят и уходят , да и за ту работу получать больше - это нормальное желание и Мухин не исключение, тем более он не воспитанник Локо.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:45
Вот специально в архивы залез. Все тобой приведённые трансферы - это переход в клуб, стоящий на более высоком месте в турнирной таблице. Зобнин так вообще из вылетевшего в ФНЛ Динамо переходил.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:26
Это примеры когда игроки переходили в более успешный клуб. Самедов так вообще домой вернулся. А здесь тупо денежный интерес, когда игрок убежал из более успешного клуба последних лет, регулярно игравший в последние годы в ЛЧ - в клуб, который даже в еврокубки не попал на следующий сезон.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 22:01
Зобнин , Ташаев , Комбаровы кинули Динамо, Самедов кинул Локомотив или при переходе в Спартак это как то по другому называется???
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 21:15
Кинуть Локо у него уже получилось! Поманят из Газпрома пальчиком и тут же убежит от армейцев!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:10
Дай бог, пожелаем ему удачи.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:38
Все у парня получится.
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