Жемалетдинов: «Прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Мухин»

Хавбек «Локомотива» отреагировал на трансфер в ЦСКА .

Пожелал Максиму удачи. Я тоже в 19 лет переходил. Я прекрасно понимаю, что он сейчас чувствует. Если продолжит работу в таком же духе, то у него все получится. Я уверен.