ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Дзюба: «Огромное спасибо болельщикам за признание меня лучшим»

вчера, 15:58

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на свою победу в голосовании за лучшего игрока команды в сезоне-2020/21.

Огромное спасибо болельщикам за то, что в третий раз подряд признали меня лучшим игроком сезона. Для меня это очень ценно.

Все новости
Черчесов — о рейтинге ФИФА: «Мы были и на более низких позициях»
Вчера, 22:18 Комментарии6
Черчесов: «Мы знаем, как играет сборная Польши»
Вчера, 21:41 Комментарии17
Черчесов: «Рыбуса я знаю со всех сторон»
Вчера, 21:35 Комментарии2
Жемалетдинов: «Прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Мухин»
Вчера, 20:35 Комментарии10
«Урал»: «Мы заинтересованы в возвращении Помазуна»
Вчера, 15:26 Комментарии6
Бистрович может продолжить карьеру в Чемпионшипе
Вчера, 14:30 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 22:01
К сожалению, уровень рпл таков, что зюба в ней на высоте.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:48
Давай о Зареме! Зарема настояла на покупке Ларссона! А кто взял Заболотного?!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:47
за что его лучшим?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:37
Похоже он издеваться над нами
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:33
Артем - амбассадор всего российского футбола, неважнецкого уровня, но очень шумного и скандального.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 17:31
Ещё более интересно поговорить о зареме.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:26
Дзюба: «Огромное спасибо болельщикам за признание меня лучшим»

Я сниму для вас новое видео))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 16:13
Дзюба: «Жму руку каждому голосовавшему за меня!»
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:08
Давай лучше о Заболотном поговорим!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:07
Болельщики зенита освистывают его может болелы спартака голосуют за него по старой привычке.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 16:07
А кому в Зените лучшим быть как не Спартачу!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 16:05
Я уже год на сайте,раз 5 выигрывал группу,не получил не одного приза! Пришлось смириться и играть для души! 😜🤣
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:04
Не верь в сказки , Артемон.....
alexgurzan
alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 16:02
Приз ожидает вас в отделении почты.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100