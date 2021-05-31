Дзюба: «Огромное спасибо болельщикам за признание меня лучшим»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на свою победу в голосовании за лучшего игрока команды в сезоне-2020/21.
Огромное спасибо болельщикам за то, что в третий раз подряд признали меня лучшим игроком сезона. Для меня это очень ценно.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на свою победу в голосовании за лучшего игрока команды в сезоне-2020/21.
Огромное спасибо болельщикам за то, что в третий раз подряд признали меня лучшим игроком сезона. Для меня это очень ценно.
Я сниму для вас новое видео))
Я сниму для вас новое видео))