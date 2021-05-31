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Бистрович может продолжить карьеру в Чемпионшипе

сегодня, 14:30

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что полузащитником Кристияном Бистровичем интересуется клуб из Чемпионшипа.

Клуб из Чемпионшипа заинтересован в трансфере Бистровича. Скауты сегодня будут просматривать его в матче против Испании на молодежном Евро. Сам игрок отреагировал на интерес положительно.

Последние полсезона Бистрович провел в турецком клубе «Касымпаша» на правах аренды.

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:08
Представитель Бистровича: «Кристиян мечтает вернуться в ЦСКА. Он надеется получить шанс после смены тренера»
В агентстве, представляющем интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказали о желании 23-летнего хорвата вернуться в московский клуб.

«Касымпаша» хотела сохранить Бистровича, но он мечтает вернуться в ЦСКА. Впереди у него молодежный Евро, где он может показать себя.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:56
Самим бы еще пригодился.
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 14:38
Думаю, что перейдет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:33
Кристиян нам самим нужен.
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