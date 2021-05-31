Бистрович может продолжить карьеру в Чемпионшипе

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что полузащитником интересуется клуб из Чемпионшипа.

Клуб из Чемпионшипа заинтересован в трансфере Бистровича. Скауты сегодня будут просматривать его в матче против Испании на молодежном Евро. Сам игрок отреагировал на интерес положительно.