Бистрович может продолжить карьеру в Чемпионшипе

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что полузащитником Кристияном Бистровичем интересуется клуб из Чемпионшипа.
Клуб из Чемпионшипа заинтересован в трансфере Бистровича. Скауты сегодня будут просматривать его в матче против Испании на молодежном Евро. Сам игрок отреагировал на интерес положительно.
Последние полсезона Бистрович провел в турецком клубе «Касымпаша» на правах аренды.
В агентстве, представляющем интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказали о желании 23-летнего хорвата вернуться в московский клуб.
«Касымпаша» хотела сохранить Бистровича, но он мечтает вернуться в ЦСКА. Впереди у него молодежный Евро, где он может показать себя.
В агентстве, представляющем интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказали о желании 23-летнего хорвата вернуться в московский клуб.
«Касымпаша» хотела сохранить Бистровича, но он мечтает вернуться в ЦСКА. Впереди у него молодежный Евро, где он может показать себя.