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«Урал»: «Мы заинтересованы в возвращении Помазуна»

вчера, 15:26

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на возможное возвращение в уральский клуб на правах аренды голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.

Мы заинтересованы в возвращении Ильи. Хотим, чтобы он выступал за нас в этом сезоне. Сейчас ведем переговоры с ЦСКА, но конкретики пока никакой нет. Сейчас мы не пойдем на пункт о возможном досрочном возвращении. Хотим, чтобы он год стабильно играл в «Урале». В этом году мы остались буквально с одним вратарем, повторения такой ситуации мы не хотим.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:01
Помазун всем нужен
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:17
Такая лошадка ЦСКА не помешает. Игорь не вечен, а у Ильи отличные ТТД.
С другой стороны, практика необходима. В любом случае, удачи парню.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:04
Если Илье это будет интересно, то почему бы не продлить аренду, а может и полноценный трансфер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:55
Илья без работы не останется.
alexgurzan
alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 15:37, ред.
Уточним. Не получили за апрель, я правильно понимаю?
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:32
Если только на условиях аренды.
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