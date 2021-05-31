«Урал»: «Мы заинтересованы в возвращении Помазуна»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на возможное возвращение в уральский клуб на правах аренды голкипера ЦСКА .

Мы заинтересованы в возвращении Ильи. Хотим, чтобы он выступал за нас в этом сезоне. Сейчас ведем переговоры с ЦСКА , но конкретики пока никакой нет. Сейчас мы не пойдем на пункт о возможном досрочном возвращении. Хотим, чтобы он год стабильно играл в «Урале». В этом году мы остались буквально с одним вратарем, повторения такой ситуации мы не хотим.