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Фоден — лучший молодой игрок Английской Премьер-Лиги сезона 2020/21

05 июня 2021, 16:08

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги сообщает, что полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком сезона 2020/21.

В завершившемся сезоне чемпионата Англии Фоден провёл 28 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам завершившегося сезона был признан защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, а лучшим тренеромХосеп Гвардиола.

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Все комментарии
Feanor1993
Feanor1993 ответ Loko best 1 (раскрыть)
сегодня в 06:15
Ну тогда остаётся ответить вашими же словами)
Вы меня знать не знаете, а моему окружению сочувствуете)
Князь, говорите? Ну пускай буду Князь. Вы уже третий, кто так меня называет.)
Loko best 1
Loko best 1 ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 00:08
    Feanor1993
    Feanor1993 ответ Loko best 1 (раскрыть)
    вчера в 22:14, ред.
    Верят только в Бога. Всё остальное можно увидеть и оценить. Я не верю, а видел своими глазами как Скомина тащил дважды Ливерпуль в финал. Сначала он засудил в полуфинале Рому. Затем вытащил скаузеров из группы, не назначив 100% пенальти в ворота Ливерпуля и не удалив Ван Дейка. А пенальти в финале на 2 минуте в ворота Тотена просто смешон. Это видел не только я, но и миллионы болельщиков, но понятное дело, что любители АПЛ, в большинстве своём, это не признают.
    P.S. Вы бы с удовольствием присоединились к моему окружению.)
    Loko best 1
    Loko best 1 ответ Feanor1993 (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Если вы в это действительно верите,я сочувствую вам и тем,кто вас окружает!!!
    Feanor1993
    Feanor1993 ответ Loko best 1 (раскрыть)
    вчера в 18:29
    Да хотя бы и Серия А, а ещё и Германия и Франция сильнее АПЛ. В АПЛ все клубы дворовые. Чемпион может 7:2 проиграть. А успехи клубов АПЛ на евроарене просто покупаются. Я смтрел матч МЮ-Милан. Вот искренне не люблю Милан, но как же откровенно его засудили на ОЛД Траффорд. Поэтому за субмарину болел. А английский финал это плата чиновников УЕФА за предательство суперлиги.
    Финал Ливерпуль-ТТХ вообще был вопиющим и Ливерпуль неспортивно шёл к этому финалу. Неспортивно он его и выиграл.
    Zak11
    Zak11
    05 июня в 20:19
    Решили все персональные награды Сити отдать? Какая же тотальная несправедливость.
    Loko best 1
    Loko best 1 ответ Feanor1993 (раскрыть)
    05 июня в 18:44
    Если АПЛ слабая,то какая же сильная???Неужели Сериал???Напомните,когда последний раз команда из этого "сильного" чемпионата,что-то выиграла в Европе???
    ДСА
    ДСА
    05 июня в 17:36
    Показатели у него очень хорошие.
    Feanor1993
    Feanor1993 ответ allemz (раскрыть)
    05 июня в 17:17
    Тоже не уважаю Гвардиолу, но всё же с ними соглашусь. Тухель мало провёл матчей в АПЛ, а лысый вытянул сезон после стартового провала. АПЛ просто слабая лига.
    Feanor1993
    Feanor1993
    05 июня в 17:15
    Рад что этот распиаренный бегунок остался без ЛЧ. Представляю, как Англию будут тянуть всеми силами на Евро. Уже всюду трубят о молодом поколении гениальных игроков, да и чиновники задолжали англичанам за помощь в борьбе с Суперлигой.)
    allemz
    allemz
    05 июня в 16:30
    Лучший игрок сезона заслуженно, лучший молодой игрок тоже заслуженно, вот только с лучшим тренером в ФА промахнулись
    shlomo
    shlomo
    05 июня в 16:17
    Ну что, мальчик, подававший мячи, превратился в ключевого игрока Ман Сити.....а прогресс Фодена оказался возможен благодаря терпению и тактической гибкости.... он идеально подходит под систему Гвардиолы, команды которого часто напоминают карусель (в одном матче одни и те же игроки могут сменить несколько амплуа)....сейчас он становится системообразующим элементом и показывает, что готов дирижировать оркестром (в сборной Англии это уже тоже заметили...)....пожелаю ему удачи и пусть у него все получится...
    shlomo
    shlomo
    05 июня в 16:09
    Пожалуй с этим можно согласиться..
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