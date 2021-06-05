Фоден — лучший молодой игрок Английской Премьер-Лиги сезона 2020/21

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги сообщает, что полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком сезона 2020/21.
В завершившемся сезоне чемпионата Англии Фоден провёл 28 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
An 𝙪𝙣𝙗𝙚𝙡𝙞𝙚𝙫𝙖𝙗𝙡𝙚 talent ✨— Premier League (@premierleague) June 5, 2021
Introducing your @Hublot Young Player of the Season, @PhilFoden 🔵#PLAwards pic.twitter.com/fSCZ7myVkb
Лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам завершившегося сезона был признан защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, а лучшим тренером — Хосеп Гвардиола.