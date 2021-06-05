Шунин: «В сборной не бывает простых матчей»

Голкипер сборной России Антон Шунин прокомментировал победу над командой Болгарии.
В самом начале было несколько опасных моментов. В остальном – был всегда в игре.
Болгария — хорошая крепкая команда с высокими футболистами. Мы были готовы к их игре.
В сборной не бывает простых матчей. Всегда играешь против лучших футболистов разных стран и чувствуешь напряжение с первой и до последней минуты.
Сбор был тяжёлый. Но к Евро должна появиться лёгкость.
Любопытно, что сборная России благодаря этой победе прервала серию из шести игр с пропущенными голами.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!