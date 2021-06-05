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Шунин: «В сборной не бывает простых матчей»

05 июня 2021, 22:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Голкипер сборной России Антон Шунин прокомментировал победу над командой Болгарии.

В самом начале было несколько опасных моментов. В остальном – был всегда в игре.

Болгария — хорошая крепкая команда с высокими футболистами. Мы были готовы к их игре.

В сборной не бывает простых матчей. Всегда играешь против лучших футболистов разных стран и чувствуешь напряжение с первой и до последней минуты.

Сбор был тяжёлый. Но к Евро должна появиться лёгкость.

Любопытно, что сборная России благодаря этой победе прервала серию из шести игр с пропущенными голами.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:19
Простых матчей не бывает но бывают проходные матчи.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:23
Тактика была простая главное не пропустить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:12
У нас самый простой матч,превращается в какойто трилер,где все стреляют,но попасть не могут!
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:07, ред.
Отношение к Шунину после ляпа в первом тайме ещё более усилилось в негативную сторону. С Болгарией если он буксует , то что будет в первой игре против Бельгии. Очень что-то тревожно становится за вратарскую позицию. Может всё таки Сафонова или Дюпина лучше было бы поставить на страже наших ворот ?!! Ладно, в тренерском штабе хватает тренеров которые должны будут дать оценку действиям Шунина и решить кто же всё таки будет защищать ворота сборной. Будем делать посмотреть и желать только Удачи сборной России на чемпионате Европы !!!
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 22:16, ред.
Что то есть сомнения, что сильно полегчает.
sv_1969
sv_1969
05 июня в 22:14
Для нас и Болгария крепкая
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