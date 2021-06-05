Шунин: «В сборной не бывает простых матчей»

Голкипер сборной России прокомментировал победу над командой Болгарии.

В самом начале было несколько опасных моментов. В остальном – был всегда в игре.

Болгария — хорошая крепкая команда с высокими футболистами. Мы были готовы к их игре.

В сборной не бывает простых матчей. Всегда играешь против лучших футболистов разных стран и чувствуешь напряжение с первой и до последней минуты.

Сбор был тяжёлый. Но к Евро должна появиться лёгкость.