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«Спартак»: «Презентация Витории состоится через неделю»

05 июня 2021, 15:04

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, когда состоится презентация нового главного тренера команды Руя Витории.

Презентация нового главного тренера «Спартака» Руя Витории состоится уже через неделю. Пока не могу назвать точный день, скорее всего, она пройдет в период с 14 по 16 июня. Постараемся учесть тот факт, что многие журналисты уедут из Москвы на матч чемпионата Европы Польша — Словакия в Санкт-Петербург, но отталкиваться при выборе даты все же будем от себя. Надеюсь, всем будет удобно.

Ранее Витория рассказал, почему решил возглавить «Спартак».

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112910415
112910415
сегодня в 09:30
работать пора, однако
Союзник противников
Союзник противников
05 июня в 20:40
Могли бы на время этого знаменательного события и приостановить ЧЕ-2020 на сутки.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
05 июня в 20:12
Наверное, любой тренер свой дебют в новой команде начнёт с знакомства с игроками. Затем просмотр на сборах, а потом ревизия. Что останется в осадке посмотрим в конце сборов.
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
05 июня в 17:29
Это уже какая презентация за последние 20 лет? В спартаке чем больше презентаций, тем меньше чемпионств.
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
05 июня в 17:13, ред.
Привет, Иван!
Спасибо, взаимно, рад видеть)

Думаю, Заремы не будет. Она же вышли из СД и сосредоточилась на развитии детского футбола в Спартаке. Ну и параллельно ведёт телеграмм-канал. Так что её комментарии обязательно процитируют Руй Витории. Вот прям на 100% уверен в этом.

А вообще, больше интересно:

- Собирается ли Витория менять схему игры на 4-3-3 или 4-4-2
- Планирует ли развивать спартаковскую молодёжь (Игнатов, Литвинов, Маслов)
- Даст ли шанс всем арендованным ранее игрокам (Рассказов, Ломовицкий, Урунов, Тимофеев)
- Какие позиции требуют усиления
- Какой футбол Руй будет прививать Спартаку

Лучше спрашивать о футболе, чем копаться в грязном белье внутренней кухни. По крайней мере, хочется надеяться на лучшее. Витория приехал тренировать, а не реагировать на каждый инфоповод в СМИ, в том числе от Зарема)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
05 июня в 16:57
а через пару месяцев Витория поймёт во что вляпался и сделает ноги
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
05 июня в 16:44
Доброго Здоровья, Максим!
Рискну предположить, что главная интрига этого мероприятия будет заключаться в присутствии на нём Заремы и её поведение во время презентации. Слишком много противоречий вскрылось в последнее время между шахиней и остальными членами правления клубом, а может это такой пиар-ход со стороны федунской "Барби" для поднятия своего авторитета среди спартаковских фанатов .
Cremen
Cremen
05 июня в 16:41
А проводы будут через три месяца.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 15:56
Скорее опленение витории.
makkie
makkie
05 июня в 15:07
Чувствую, будет уйма дурацких вопросов Витории со стороны журналистов.
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