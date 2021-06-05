«Спартак»: «Презентация Витории состоится через неделю»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, когда состоится презентация нового главного тренера команды Руя Витории.
Презентация нового главного тренера «Спартака» Руя Витории состоится уже через неделю. Пока не могу назвать точный день, скорее всего, она пройдет в период с 14 по 16 июня. Постараемся учесть тот факт, что многие журналисты уедут из Москвы на матч чемпионата Европы Польша — Словакия в Санкт-Петербург, но отталкиваться при выборе даты все же будем от себя. Надеюсь, всем будет удобно.
Ранее Витория рассказал, почему решил возглавить «Спартак».
Спасибо, взаимно, рад видеть)
Думаю, Заремы не будет. Она же вышли из СД и сосредоточилась на развитии детского футбола в Спартаке. Ну и параллельно ведёт телеграмм-канал. Так что её комментарии обязательно процитируют Руй Витории. Вот прям на 100% уверен в этом.
А вообще, больше интересно:
- Собирается ли Витория менять схему игры на 4-3-3 или 4-4-2
- Планирует ли развивать спартаковскую молодёжь (Игнатов, Литвинов, Маслов)
- Даст ли шанс всем арендованным ранее игрокам (Рассказов, Ломовицкий, Урунов, Тимофеев)
- Какие позиции требуют усиления
- Какой футбол Руй будет прививать Спартаку
Лучше спрашивать о футболе, чем копаться в грязном белье внутренней кухни. По крайней мере, хочется надеяться на лучшее. Витория приехал тренировать, а не реагировать на каждый инфоповод в СМИ, в том числе от Зарема)
Спасибо, взаимно, рад видеть)
Думаю, Заремы не будет. Она же вышли из СД и сосредоточилась на развитии детского футбола в Спартаке. Ну и параллельно ведёт телеграмм-канал. Так что её комментарии обязательно процитируют Руй Витории. Вот прям на 100% уверен в этом.
А вообще, больше интересно:
- Собирается ли Витория менять схему игры на 4-3-3 или 4-4-2
- Планирует ли развивать спартаковскую молодёжь (Игнатов, Литвинов, Маслов)
- Даст ли шанс всем арендованным ранее игрокам (Рассказов, Ломовицкий, Урунов, Тимофеев)
- Какие позиции требуют усиления
- Какой футбол Руй будет прививать Спартаку
Лучше спрашивать о футболе, чем копаться в грязном белье внутренней кухни. По крайней мере, хочется надеяться на лучшее. Витория приехал тренировать, а не реагировать на каждый инфоповод в СМИ, в том числе от Зарема)
Рискну предположить, что главная интрига этого мероприятия будет заключаться в присутствии на нём Заремы и её поведение во время презентации. Слишком много противоречий вскрылось в последнее время между шахиней и остальными членами правления клубом, а может это такой пиар-ход со стороны федунской "Барби" для поднятия своего авторитета среди спартаковских фанатов .
Рискну предположить, что главная интрига этого мероприятия будет заключаться в присутствии на нём Заремы и её поведение во время презентации. Слишком много противоречий вскрылось в последнее время между шахиней и остальными членами правления клубом, а может это такой пиар-ход со стороны федунской "Барби" для поднятия своего авторитета среди спартаковских фанатов .