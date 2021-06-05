«Спартак»: «Презентация Витории состоится через неделю»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, когда состоится презентация нового главного тренера команды Руя Витории.

Презентация нового главного тренера «Спартака» Руя Витории состоится уже через неделю. Пока не могу назвать точный день, скорее всего, она пройдет в период с 14 по 16 июня. Постараемся учесть тот факт, что многие журналисты уедут из Москвы на матч чемпионата Европы Польша — Словакия в Санкт-Петербург, но отталкиваться при выборе даты все же будем от себя. Надеюсь, всем будет удобно.