Черчесов: «Было сложно разгонять атаки, нам не хватало заряженности»

Наставник сборной России поделился впечатлениями после товарищеской встречи с командой Болгарии.

Что с травмированными? Мы не будем опережать события, дождемся завтра. Проведем обследования и надеемся, что травмы окажутся несерьезными, и ребята будут на поле.

Почему решил использовать Баринова правым центральным защитником? Мы внимательно изучаем своих игроков. Еще раньше, до его травмы мы видели эти качества. 80 процентов времени на этих сборах мы наигрывали его на этой позиции. Он играл достаточно качественно, хотя с нюансами. Мы планировали это. В каждом игроке есть потенциал, наша задача — рассмотреть его и раскрыть. Я считаю, что он показал, что понимает эту позицию.

Как оценю физическую готовность? Прибавила ли сборная во втором тайме? Мы поговорили в перерыве, это было нужно, так как сложно входили в игру. Хотели мощнее начать, но болгары готовились и перекрыли все зоны. Было сложно разгонять атаки, нам не хватало заряженности. Во втором тайме взвинтили темп, повлияли заменами, Миранчук сделал пенальти, а Соболев реализовал. Это объективная картина. Прошел сложный сбор, мы набираем форму через игры. Убеждены, что 12 июня мы будем намного свежее.