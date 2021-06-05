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Черчесов: «Было сложно разгонять атаки, нам не хватало заряженности»

05 июня 2021, 21:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после товарищеской встречи с командой Болгарии.

Что с травмированными? Мы не будем опережать события, дождемся завтра. Проведем обследования и надеемся, что травмы окажутся несерьезными, и ребята будут на поле.

Почему решил использовать Баринова правым центральным защитником? Мы внимательно изучаем своих игроков. Еще раньше, до его травмы мы видели эти качества. 80 процентов времени на этих сборах мы наигрывали его на этой позиции. Он играл достаточно качественно, хотя с нюансами. Мы планировали это. В каждом игроке есть потенциал, наша задача — рассмотреть его и раскрыть. Я считаю, что он показал, что понимает эту позицию.

Как оценю физическую готовность? Прибавила ли сборная во втором тайме? Мы поговорили в перерыве, это было нужно, так как сложно входили в игру. Хотели мощнее начать, но болгары готовились и перекрыли все зоны. Было сложно разгонять атаки, нам не хватало заряженности. Во втором тайме взвинтили темп, повлияли заменами, Миранчук сделал пенальти, а Соболев реализовал. Это объективная картина. Прошел сложный сбор, мы набираем форму через игры. Убеждены, что 12 июня мы будем намного свежее.

Любопытно, что сборная России благодаря этой победе прервала серию из шести игр с пропущенными голами.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 14:41
у него просто отсутствует корреляция между мыслями и словами, к нему надо приставить переводчика с черчесовского на нормальный, хотя он-то наверняка считает себя, пожалуй, неплохим оратором. Он совсем не публичный человек, ему бы в тени держаться, но нет! - ему надо себя показать!
112910415
112910415
вчера в 14:04
удалось неожиданно обойтись без футбола (
Пепс
Пепс
вчера в 13:42
Товарняк и товарняк.... По любас выходитьиз группы надо. Как сказал один знакомый фин- хоккей у нас Ооооооооо, а футбол вот так и показал кончик мизинца.... Не обыграть уж их вот там будет днище....
Хиромант
Хиромант
вчера в 12:49
- Да, ребята, если это слова главного тренера сборной России по футболу - то я в ШОКЕ!!!

- Оказывается, что мы, (сборная России) :

"Хотели мощнее начать, но болгары готовились и перекрыли все зоны."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1261367/cherchesov-stanislav-barinov-dmitriy

- Вот же гады, болгары, всё испортили!!! А мы так готовились!!!

"Было сложно разгонять атаки, нам не хватало заряженности."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1261367/cherchesov-stanislav-barinov-dmitriy

- А кто вас должен был заряжать? Батарейка ЭНЕРДЖАЙЗЕР, что ли???

- А может главный тренер? (Иначе зачем он тогда вообще нужен?)

- А может быть просто чувство долга, ответственности, перед Родиной, болельщиками, да и своими родными, в конце-то концов?!!

- А может просто совесть?

И чего нам ждать от такой Сборной???
Bon Scott Жив
Bon Scott Жив
вчера в 12:18
Лучше всего автобус ставить
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 12:11
Сборная России всегда была ,,свежая,, когда ей попадались неудобные команды...а,вот почему не хватает свежести при разгоне атаки,это вопрос к Черчесову и его помощникам.
Valeron112
Valeron112
вчера в 12:07
"Было сложно разгонять атаки, нам не хватало заряженности"...Так напряжения в сети не было.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:28
12 июня бельгийцев ждёт знатная свежатина.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 11:20
Бельгии проиграем однозначно ,главное пропустить не больше 3-х мячей!!!!!!!!!!!!))))))))))))А если серьезно,то сборной нет,есть игроки а игры командной нет!!!!!!!!!!!На Евро возьмем максимум 1-3 очков,а может и вовсе все 3 матча проиграем!!!!!!!!!!!
boniel3
boniel3
вчера в 10:38
Оздоева нельзя ставить с бельгийцами.Этот парень настолько непредсказуем в своих действиях,что может привести неприятности в любую минуту.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:26
Против бельгийцев не до разгона атак будет, самим бы ноги унести. И если никакенной вчера Болгарии только с пенальти забили, то с фаворитами группы за радость будет не пропустить и скатать нулёвку. Троицу наших штакетин-форвардов (даже тут подобраны одноплановые игроки, нету мелкого шустряка) лучше оставить на лавочке, все силы бросить на оборону.
Не без доли сарказма, но с бельгийцами нужно играть от обороны.
В день России проигрывать бы не хотелось.
А дальше смотреть по обстоятельствам...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 10:19
Для усача много чести играть с какими то французами, итальянцами,они для наших игроков так пустяки,выиграют их на раз,два
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 10:18
Теперь знаем ,что в поражении от бельгийцев будет виноват Баринов
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 10:17
А бельгийцы в курсе что наша сборная будет "оказывается" свежей к 12 числу. Бельгийцы смеются в сторонке от слов нашего главного усатого
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:08
Посмотрим как деле на серьёзе будет игра..
Bayterek
Bayterek
вчера в 09:59
"Почему решил использовать Баринова правым центральным защитником? В каждом игроке есть потенциал, наша задача — рассмотреть его и раскрыть."... Задача тренеров Сборных - это рассмотреть и раскрыть игроков по их опыту, а не придумывать им новые амплуа.
valt134
valt134
вчера в 09:45
Расскажешь ЭТО Бельгийцам...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 09:24
В данном случае какая разница как вынесут - главное вынесут.... А боком, вперед ногами, головой не имеет значения... Тем более оправдания есть - Баринов, Оздоев...

Сборной России тем не менее - Удачи!
Ravshan878
Ravshan878 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 08:56
Бельгия просто так разгоняться не даст.Нет нападающих таранного типа как Литовченко, Щквирин, Кечинов или Таран.Вот где беда у сб России.
Брулин
Брулин
вчера в 08:19
Интересно есть хотя бы небольшой шанс, что Бельгия не вынесет вперёд ногами?
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 02:19
Зачем ждать ошибку Баринова на ленточке, если можно отдать ему опорную зону, Оздоев же...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 01:22
Снова умняка гонит усач.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 00:18
"Черчесов: «Было сложно разгонять атаки, потому что я их этому не тренировал»
berda2003
berda2003
05 июня в 23:14
зачем в спарринг выбрали болгарию - такого сложного и мастеровитого соперника? было видно, как вы уступаете в мастерстве - надо выбирать по проще перед ЧЕ - например: италию, францию, нидерланды, германию - и на них шлифовать, оттачивать мастерство...
zooveterinar
zooveterinar
05 июня в 22:58
А с датчанами ,будет еще сложней разгонять,эти атаки,против бельгийцев,уже само собой не будем говорить, и так все ясно,ничья будет большим счастьем!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июня в 22:51
Похоже ему масла в голове не хватает
lobsterdam
lobsterdam
05 июня в 22:49
Подключить к сети 220 забыли перед игрой, вот и не зарядились!
Oplot
Oplot
05 июня в 22:44, ред.
Сыграли просто великолепно,должно было залетать штук 5-6.Болгары не знали что делать.Наша сборная показала сегодня им урок футбола.Команда явно на подьеме,можно сказать кураже,что не может не восхищать перед Евро.Единствеенная ложка дегтя в бочку меда,это травма одного из лидеров Кудряшова.Но надеемся что он сыграет еще и успеет восстановиться.
Знатог
Знатог
05 июня в 22:18
заряжающего нет так и стрелять не кому.
rubinovyi2
rubinovyi2
05 июня в 22:17
Этак и фины нам все перекроют,про других вообще молчу...))
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