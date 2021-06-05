ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Смертин: «Почему-то у меня нет волнения и мандража перед Евро-2020»

05 июня 2021, 18:58

Бывший хавбек «Бордо» Алексей Смертин оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020.

Оцениваю довольно высоко. У нас уже есть такой опыт на ЧМ. Все-таки на контрольные матчи команды выходят играть не на полную катушку. Но надеюсь, что уже сегодня эта катушка будет раскручена до конца. Почему-то у меня нет волнения и мандража перед турниром.

По мнению комментатора Геннадия Орлова, сборная России добьется успеха на Евро, если проявит героизм.

Все новости
Лесовой: «Совершить каминг-аут в футболе невозможно»
Сегодня, 17:18 Комментарии8
Ротенберг поедет с «Локомотивом» на сбор в Австрию
Сегодня, 16:46 Комментарии3
Селюк: «„Локо“ поступил как топ-клуб, продлив контракт с Ротенбергом»
Сегодня, 16:01 Комментарии8
Жена Жиркова: «Юра завершает карьеру? Это всё слухи»
Сегодня, 15:08 Комментарии16
Жена Кудряшова: «Федя пропускает две игры, это уже 100%»
Сегодня, 15:05 Комментарии8
«Мои эмоции останутся при мне». Сухина — об уходе из «Локомотива»
Сегодня, 14:26 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:10
только в одном случае не бывает волнения ...
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июня в 21:34
"...где то в глубине души , мы надеемся на лучшее..."
--------------------------
cska1948
cska1948
05 июня в 21:30
"...Но надеюсь, что уже сегодня эта катушка будет раскручена до конца. Почему-то у меня нет волнения и мандража перед турниром."
-----------------------
Если то, что мы видели сегодня, в исполнении нашей сборной, в игре с болгарами "раскрученная до конца катушка"! То и у меня нет волнения перед турниром! А чего напрасно волноваться!
Союзник противников
Союзник противников
05 июня в 20:37
У меня тоже,ибо я ни на что не надеюсь.
ДСА
ДСА
05 июня в 20:27
Ну так ему играть и не придется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 19:58
А чего переживать если и с третьего места можно выйти...
beefs
beefs
05 июня в 19:28
а у кого он есть, все и так понятно...
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
05 июня в 19:26
Под пиво у телевизора мандража нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июня в 19:24
А у меня до сих перед глазами и на ушах матч Россия-Канада по хоккею
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 19:12
А какой смысл мандражировать??? Мы довольно таки средненькая команда. И если выстрелим будет хорошо, а нет , так сочтем это как данность. На победу мы не претендуем, нам бы из группы выйти - это было бы уже вполне нормальным результатом для нашей сборной. Конечно , где то в глубине души , мы надеемся на лучшее, но к сожалению реальность так глубоко в наши души не заглядывает.
Болеем за наших, а там как бог даст.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 19:09
Мандража и волнений нет ни у кого, даже у усача и игроков, все всё знают, понимают и осознают.
STVA 1
STVA 1
05 июня в 19:06
Нет и хорошо... Я не жду ничего хорошего
Caniggia
Caniggia
05 июня в 19:00
Ну конечно, нет мандража, сидя перед телевизором с коньячком.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100