Смертин: «Почему-то у меня нет волнения и мандража перед Евро-2020»

Бывший хавбек «Бордо» Алексей Смертин оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020.
Оцениваю довольно высоко. У нас уже есть такой опыт на ЧМ. Все-таки на контрольные матчи команды выходят играть не на полную катушку. Но надеюсь, что уже сегодня эта катушка будет раскручена до конца. Почему-то у меня нет волнения и мандража перед турниром.
По мнению комментатора Геннадия Орлова, сборная России добьется успеха на Евро, если проявит героизм.
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Если то, что мы видели сегодня, в исполнении нашей сборной, в игре с болгарами "раскрученная до конца катушка"! То и у меня нет волнения перед турниром! А чего напрасно волноваться!
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Если то, что мы видели сегодня, в исполнении нашей сборной, в игре с болгарами "раскрученная до конца катушка"! То и у меня нет волнения перед турниром! А чего напрасно волноваться!
Болеем за наших, а там как бог даст.
Всем здоровья.
Болеем за наших, а там как бог даст.
Всем здоровья.