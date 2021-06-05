Смертин: «Почему-то у меня нет волнения и мандража перед Евро-2020»

Бывший хавбек «Бордо» оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020.

Оцениваю довольно высоко. У нас уже есть такой опыт на ЧМ . Все-таки на контрольные матчи команды выходят играть не на полную катушку. Но надеюсь, что уже сегодня эта катушка будет раскручена до конца. Почему-то у меня нет волнения и мандража перед турниром.