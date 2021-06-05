Губерниев — о победе России: «Можно было не смотреть этот матч»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России над Болгарией (1:0) в товарищеском матче.

Поздравляю с победой! Но сегодняшний соперник был совсем не информативен. Можно было не смотреть этот матч — что играли, что нет: ноль угловых, иногда боролись. Мы же будем с другими соперниками играть на чемпионате Европы и без мяча. Но было видно, что Черчесов не меняет тактику. С Болгарией очень сложно смоделировать тактику под Бельгию.

Перед Евро мне очень тревожно, но сейчас все эти разговоры в пользу бедных, потому что все покажет первая игра на турнире.