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Губерниев — о победе России: «Можно было не смотреть этот матч»

05 июня 2021, 22:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России над Болгарией (1:0) в товарищеском матче.

Поздравляю с победой! Но сегодняшний соперник был совсем не информативен. Можно было не смотреть этот матч — что играли, что нет: ноль угловых, иногда боролись. Мы же будем с другими соперниками играть на чемпионате Европы и без мяча. Но было видно, что Черчесов не меняет тактику. С Болгарией очень сложно смоделировать тактику под Бельгию.

Перед Евро мне очень тревожно, но сейчас все эти разговоры в пользу бедных, потому что все покажет первая игра на турнире.

Любопытно, что сборная России благодаря этой победе прервала серию из шести игр с пропущенными голами.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:59
такой матч ни для чего не полезен ... как и Губерниев
alexamit
alexamit
вчера в 12:36
Что я и делал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:24
Ничего сверхординарного не произошло.
juvenale
juvenale
вчера в 00:03
какой же он мерзкий
beefs
beefs
05 июня в 23:51
Только тренер знает, чего он хотел достичь...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 23:48, ред.
Честно говоря давно пора губастика удалить из спорта навсегда.
Ironigor
Ironigor
05 июня в 22:56
Греби , греби от футбола подальше !!! Ну не твоё это, не твоё !!!
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 июня в 22:30
Это он, типа, - первая игра как первая лёжка в биатлоне 😉
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июня в 22:26
Зато наша сборная просто кладезь информативности - идеально работающая несменяемая сверхрезультативная схема с одним нападающим- столбом и надеждой на русское авось в матче с Бельгией.
Дима Логинов
Дима Логинов
05 июня в 22:06
Примерно так же, как можно не слушать твои комментарии каких-то событий - никакой разницы.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 22:05
Поздравлять особо не с чем.
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