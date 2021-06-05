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Ал. Мостовой: «Болгары во втором тайме дважды перешли центр поля»

05 июня 2021, 21:58

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу сборной России над командой Болгарии.

Сегодня было полное преимущество и полное превосходство у нашей команды, но было заметно, что команда под нагрузками – лёгкости не хватало. Болгары во втором тайме дважды перешли центр поля. Перед Бельгией за Россию вообще не страшно, они вон у Греции не выиграли. В Питере все будут за нас болеть – а у них нет Де Брюйне и Азара.

Ранее сборная России выложила фото из раздевалки после победы над Болгарией.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:19
так готовились к матчу с Бельгией ...
те тоже пару раз перейдут центр поля
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 17:05
Пацан... Рассуждает как школьник... Так же и игрвет.
112910415
112910415
вчера в 14:07
абсолютно не обоснованный оптимизм
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:21
Снова спартач пургу гонит.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 02:20
На де Брюйне и Азаре свет клином не сошёлся. У Бельгии первое место в рейтинге ФИФА. Можно, конечно, плюнуть на этот рейтинг, но потом не стОит удивляться скромному результату 0:3,4,5 в пользу Бельгии).
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
05 июня в 23:25
Любим мы себя хвалить перед турниром. После чемпионата или скромно помолчим, или скажем что не получилось.
VeniaminS
VeniaminS
05 июня в 22:21
А где голы и где игра?
David Young
David Young
05 июня в 22:14
У Александра слишком много оптимизма касаемо сборной России.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
05 июня в 22:13, ред.
В таких случаях мы отвечаем: " Ну и гордись до самой пенсии ". Что у нас за футболисты, не понимаю, если хвалятся такими "достижениями".
stanichnik
stanichnik
05 июня в 22:13
........а у них нет Де Брюйне и Азара.
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Но у них ещё есть Лукаку, который может забить и Куртуа, который может не пропустить.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 22:12
Было ощущение, что соперника для последней игры перед Евро спецом выбрали послабее, чтобы ребятишек не расстраивать и не насытить их отрицательными эмоциями. Наши атаковали, вернее - пытались атаковать весь матч, но с игры забить не смогли. Реализация просто нулевая, а ведь моменты были и моменты хорошие. По игре с таким соперником делать какие то выводы трудно.
Ждем Евро, а там и посмотрим на что наши горазды.
Всем здоровья.
cska1948
cska1948
05 июня в 22:01
Ал. Мостовой: «Болгары во втором тайме дважды перешли центр поля»
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Поэтому защитник Джикия признан лучшим игроком матча!
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июня в 21:59
Просто с соперником повезло
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