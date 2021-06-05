Ал. Мостовой: «Болгары во втором тайме дважды перешли центр поля»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу сборной России над командой Болгарии.
Сегодня было полное преимущество и полное превосходство у нашей команды, но было заметно, что команда под нагрузками – лёгкости не хватало. Болгары во втором тайме дважды перешли центр поля. Перед Бельгией за Россию вообще не страшно, они вон у Греции не выиграли. В Питере все будут за нас болеть – а у них нет Де Брюйне и Азара.
Ранее сборная России выложила фото из раздевалки после победы над Болгарией.
те тоже пару раз перейдут центр поля
те тоже пару раз перейдут центр поля
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Но у них ещё есть Лукаку, который может забить и Куртуа, который может не пропустить.
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Но у них ещё есть Лукаку, который может забить и Куртуа, который может не пропустить.
Ждем Евро, а там и посмотрим на что наши горазды.
Всем здоровья.
Ждем Евро, а там и посмотрим на что наши горазды.
Всем здоровья.
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Поэтому защитник Джикия признан лучшим игроком матча!
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Поэтому защитник Джикия признан лучшим игроком матча!