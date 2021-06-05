Ал. Мостовой: «Болгары во втором тайме дважды перешли центр поля»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу сборной России над командой Болгарии.

Сегодня было полное преимущество и полное превосходство у нашей команды, но было заметно, что команда под нагрузками – лёгкости не хватало. Болгары во втором тайме дважды перешли центр поля. Перед Бельгией за Россию вообще не страшно, они вон у Греции не выиграли. В Питере все будут за нас болеть – а у них нет Де Брюйне и Азара.