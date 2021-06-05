Министр спорта РФ: «Подготовка к Евро идёт планомерно»

Министр спорта РФ Олег Матыцин порассуждал о подготовке Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020.

Подготовка идет планомерно. Все гарантии, которые Российская Федерация предоставляла УЕФА , выполнены, и это было неоднократно подтверждено во время визитов инспекционных комиссий. Петербург абсолютно готов. Очень рады и в то же время мобилизовали все ресурсы в связи с переносом трех дополнительных матчей из Дублина.

К великому сожалению, количество зрителей ограничено 50 процентами, но это тоже вызов. Мы понимаем, что должны создавать дополнительные условия для болельщиков. Будут открыты фанзоны во многих городах для просмотра матчей.