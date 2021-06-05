Министр спорта РФ: «Подготовка к Евро идёт планомерно»

Министр спорта РФ Олег Матыцин порассуждал о подготовке Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020.
Подготовка идет планомерно. Все гарантии, которые Российская Федерация предоставляла УЕФА, выполнены, и это было неоднократно подтверждено во время визитов инспекционных комиссий. Петербург абсолютно готов. Очень рады и в то же время мобилизовали все ресурсы в связи с переносом трех дополнительных матчей из Дублина.
К великому сожалению, количество зрителей ограничено 50 процентами, но это тоже вызов. Мы понимаем, что должны создавать дополнительные условия для болельщиков. Будут открыты фанзоны во многих городах для просмотра матчей.
Накануне сборная Финляндии попросила руководство базы в Зеленогорске, где команда разместится для подготовки к Евро-2020, выполнить несколько условий.
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Черчесов...
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Черчесов...