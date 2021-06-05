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Министр спорта РФ: «Подготовка к Евро идёт планомерно»

05 июня 2021, 20:38

Министр спорта РФ Олег Матыцин порассуждал о подготовке Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020.

Подготовка идет планомерно. Все гарантии, которые Российская Федерация предоставляла УЕФА, выполнены, и это было неоднократно подтверждено во время визитов инспекционных комиссий. Петербург абсолютно готов. Очень рады и в то же время мобилизовали все ресурсы в связи с переносом трех дополнительных матчей из Дублина.

К великому сожалению, количество зрителей ограничено 50 процентами, но это тоже вызов. Мы понимаем, что должны создавать дополнительные условия для болельщиков. Будут открыты фанзоны во многих городах для просмотра матчей.

Накануне сборная Финляндии попросила руководство базы в Зеленогорске, где команда разместится для подготовки к Евро-2020, выполнить несколько условий.

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3_DEIVID
3_DEIVID ответ Gahi (раскрыть)
05 июня в 22:52
Ни о чём таком это не говорит, нам слили рядовые игры из серенькой группы. Той же Англии матч плэй офф отдали в нагрузку. Вот это показательно.
Gahi
Gahi
05 июня в 21:25
То что России доверили дополнительные игры Чемпионата Европы помимо тех что были запланированы говорит о многом. И прежде всего в том что касается провидения масштабных спортивных соревнований начиная от Олимпиады и различными Чемпионатами по видам спорта. Россия показала как она может это организовывать и проводить любые соревнования, имея при этом большой опыт заполнения досуга разнообразными культурными  мероприятиями, которые так хорошо дополняют основные спортивные баталии, что делает чемпионат ещё более привлекательным, красочным и безопасным как для участников соревнования, так и для туристов. Удачи 
cska1948
cska1948
05 июня в 21:21
Министр спорта РФ: «Подготовка к Евро идёт планомерно»
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Черчесов...
berda2003
berda2003
05 июня в 21:18
кому нужна эта должность? трамплин в директора банка, как мудко... для этого надо быть корешем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 20:54
Уже очень скоро...
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